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От союза России и Белоруссии зависит безопасность Европы, уверен Клинцевич

31 декабря 2018, 02:09  •  79 • Политика
Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении Владимиру Путину говорил о Союзном государстве, отмечая, что союз наших стран состоялся. Сенатор Клинцевич, комментируя поздравление, добавил, что от союза России и Белоруссии зависит безопасность Европы.
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым.
В тексте своего поздравления глава соседнего государства отметил глубокое доверие и уважении между странами. Он считает, что в перспективе дальнейшая кропотливая работа двух стран в рамках Союзного государства даст "серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений". Он также отметил, что в 2019 году двадцать лет, как подписан договор о создании Союзного государства. Лукашенко признает, что обе страны с тех пор прошли непростой путь, но не отрицает, что союз двух народов удался.
Член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил поздравление. Он подчеркнул, что согласен с подобной позицией Лукашенко, а также добавил: именно от Союза России и Белоруссии зависит сегодня безопасность Европы.
"Он (договор о создании Союзного государства. - Ред.), и здесь нет никакого преувеличения, выступает в качестве краеугольного камня безопасности всей Европы", - цитирует сенатора ФАН.
В целом-де ни у Москвы, ни у Минска никогда не возникало сомнений в необходимости союза, резюмировал Клинцевич.

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