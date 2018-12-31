От союза России и Белоруссии зависит безопасность Европы, уверен Клинцевич

Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении Владимиру Путину говорил о Союзном государстве, отмечая, что союз наших стран состоялся. Сенатор Клинцевич, комментируя поздравление, добавил, что от союза России и Белоруссии зависит безопасность Европы.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым.

В тексте своего поздравления глава соседнего государства отметил глубокое доверие и уважении между странами. Он считает, что в перспективе дальнейшая кропотливая работа двух стран в рамках Союзного государства даст "серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений". Он также отметил, что в 2019 году двадцать лет, как подписан договор о создании Союзного государства. Лукашенко признает, что обе страны с тех пор прошли непростой путь, но не отрицает, что союз двух народов удался.

Член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил поздравление. Он подчеркнул, что согласен с подобной позицией Лукашенко, а также добавил: именно от Союза России и Белоруссии зависит сегодня безопасность Европы.

"Он (договор о создании Союзного государства. - Ред.), и здесь нет никакого преувеличения, выступает в качестве краеугольного камня безопасности всей Европы", - цитирует сенатора ФАН.

В целом-де ни у Москвы, ни у Минска никогда не возникало сомнений в необходимости союза, резюмировал Клинцевич.