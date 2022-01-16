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От слов к делу: Кадыров велел зачистить соцсети от враждебных высказываний про Ингушетию

16 января 2022, 00:30  •  111 • Политика
Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил удалить из соцсетей все враждебные высказывания о представителях Ингушетии. С этого дня начинается новая страница в истории взаимоотношений двух народов, сообщил министр по национальной политике Чечни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал указание удалить из социальных сетей все враждебные заявления о представителях Ингушетии, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации ЧР Ахмед Дудаев на своей странице в Instagram.
Ранее между Чечнёй и Ингушетией вновь обострились отношения. Кадыров выступил с видеообращением и призвал ингушский народ сформулировать конкретные претензии в его адрес. В результате главе Чечни были заданы три вопроса. Один из них касался недопустимых высказываний его чиновников в адрес жителей Ингушетии.
По словам Ахмеда Дудаева, его ведомству было указано донести до каждого жителя Чечни поручение главы республики удалить из соцсетей все враждебные высказывания о представителях Ингушетии. Было подчёркнуто, что с этого дня начинается новая страница в истории взаимоотношений двух народов.

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