От слесаря-ремонтника до губернатора: глава Якутии подал в отставку

Борисову 63 года, он родился в Якутии в многодетной семье. Начинал карьеру слесарем-ремонтником, по окончании Новосибирского сельхозинститута стал работать инженером-механиком. Потом карьера резко пошла в гору. Работал вторым секретарем райкома КПСС. Возглавлял райсовет народных депутатов. Был замминистра сельского хозяйства республики, зампредом правительства Якутии, министром сельского хозяйства. Руководил якутским НИИ сельского хозяйства. С 2003 по 2010 год возглавлял правительство Якутии, а потом стал первым лицом республики.

- Я принял осознанное решение об отставке по собственному желанию. Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Избран Президент Российской Федерации на новый 6-летний срок. Поставлены новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель. Считаю, что сегодня назрел этот момент, - написал он в соцсетях и добавил. - Хочу поблагодарить народ Якутии за доверие, Президента России за поддержку и понимание.

Казалось бы, 63 года – не срок для политика, губернатор ли он или глава республики в составе России. Но, похоже, Борисов устал.

И претензий к нему, судя по всему, накопилось немало. Так, в апреле в нескольких комитетах местного Госсобрания прошли обыски. А в отношении двух депутатов, руководителей Комитетов возбуждены уголовные дела по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В конце 2017-го главу муниципального района задержали также по подозрению в получении взятки. А 14 мая главе Якутии пришлось отстранить от занимаемой должности на время следственных мероприятий республиканского министра связи и информационных технологий Александра Борисова, подозреваемого в незаконном устройстве на работу своего сына и двоих знакомых.

Нет причин быть особо довольными Борисовым, судя по всему, и администрации президента. На последних выборах главы государства Путин получил в Якутии «всего лишь» 64,38% голосов избирателей, а, например, Павел Грудинин показал один из самых высоких в стране результатов– 27,25%.

Это, безусловно, не причина для отставки - но и не повод держаться за Борисова. Тем более, все понимают, что уровень голосования за президента страны – это показатель удовольствия или неудовольствия населения результатами работы местных властей.

Не добавила в копилку достижений Борисова и недавняя не очень красивая история с перелетом из Москвы в Якутск. 16 февраля нынешнего года из-за Егора Борисова, вылетавшего вместе с женой и своим помощником Евгением Шигаповым более чем на час задержали отправку самолета компании «Аэрофлот» по маршруту Москва-Якутск.

Все трое пришли последними и не смогли сразу предъявить посадочные талоны. Прозвучали требования, чтобы их пропустили в самолет по служебным удостоверениям. Посадочные, впрочем, в итоге нашлись. Но осадочек остался. Помощник Борисова пытался поговорить с пилотами. В итоге чиновника сняли с рейса, а борт вылетел с серьезной задержкой. Сам же глава региона обвинил в случившемся авиакомпанию.

Кстати, заступившаяся за своего супруга Прасковья Борисова объяснила, что Егор Афанасьевич проходит послеоперационный период. И ему требуется покой и реабилитация.

По мнению экспертов, с отставки главы Якутии может начаться очередная волна губернаторских перестановок. Выборы глав регионов проходят в единый день голосования 9 сентября. Времени остается немного - кандидатуры должны быть выдвинуты за 3 месяца до выборов. О своем решении выдвигаться на новый срок уже заявили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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