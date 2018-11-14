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От скуки на все руки
14 ноября 2018, 17:09 • 47 • Карикатуры
Экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил в интервью телеканалу ZIK, что Украина должна провести блицкриг, конечная цель которого — завоевание Москвы. По его словам, только так Киев может вернуть контроль над самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
© Виталий Подвицкий
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