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От скуки на все руки

14 ноября 2018, 17:09  •  47 • Карикатуры

Экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил в интервью телеканалу ZIK, что Украина должна провести блицкриг, конечная цель которого — завоевание Москвы. По его словам, только так Киев может вернуть контроль над самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

© Виталий Подвицкий

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