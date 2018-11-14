От скуки на все руки

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Экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил в интервью телеканалу ZIK, что Украина должна провести блицкриг, конечная цель которого — завоевание Москвы. По его словам, только так Киев может вернуть контроль над самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

© Виталий Подвицкий