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От Симферополя до Керчи за 30 минут: Авиаотряд спецназа Росгвардии в Крыму получил новые вертолеты

28 января 2019, 18:09  •  38 • В России

Авиаотряду спецназначения управления Росгвардии по Крыму и Севастополю получил на вооружение два модернизированных транспортно-боевых вертолета Ми-8 МТ.

Такая "птица" сможет донести из Симферополя в Керчь за полчасикаФото: Наталья Гоцанюк

- Современные машины обеспечат мобильность и быстродействие росгвардейских подразделений. К примеру, дорога из Симферополя до Керчи наземным транспортом занимает не менее трех часов, а на вертолете этот путь составит всего полчаса, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Вертолеты освятил православный священникФото: Наталья Гоцанюк

После прибытия авиатехники в Симферополь, ее освятил настоятель одного из храмов республики иерей Василий Рабинок. Для военных выступил гарнизонный оркестр.

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Ми-8 МТ может разгоняться до 250 километров в часФото: Наталья Гоцанюк

С получением новых вертолетов росгвардейцев поздравил заместитель начальника крымского главка по работе с личным составом полковник Игорь Назаренко.

- Поздравляю с получением новых вертолетов, - сказал он - И пусть, как говорится, количество посадок всегда соответствует количеству взлетов!

Базируется новая техника в международном аэропорту "Симферополь".

Такой вертолет может взять на борт 24 пассажираФото: Наталья Гоцанюк

Авиация Росгвардии участвует в охране общественного порядка, обеспечивает общественную безопасность. При необходимости может перевозить личный состав и технику, поддерживает действия войск при выполнении задач.

СПРАВКА КП

Ми-8 МТ - многоцелевой вертолет среднего класса. Максимальная скорость - 250 километров в час. Диаметр главного винта - более 21 метра, может перевезти до 24 пассажиров (12 носилок с ранеными и сопровождающими) или 4000 килограммов груза в кабине или столько же - на подвеске. Пустой Ми-8 МТ весит 7200 килограммов.

Экипаж составляет 2-3 человека, практическая дальность - около 500 километров. Вертолет может подняться на 4500-5000 метров над землей. Длина - 18,5 метров, высота - более 5 метров.

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