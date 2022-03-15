|
От Шойгу до Кеосаяна: Лондон ввёл новые санкции - Захарова отреагировала
15 марта 2022, 16:10 • 115 • Политика
Лондон расширил свой санкционный список, внеся туда несколько десятков граждан России - от Шойгу до Кеосаяна. Мария Захарова в том числе попала под ограничения. Она уже отреагировала на принятое решение.
Великобритания расширила санкционный список, включив в него целый ряд граждан России. В том числе под санкции попали министр обороны России Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин или, например, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Кроме того, в санкционный список попали официальный представитель МИД России Мария Захарова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе с членами семьи, а ещё, например, писатель Захар Прилепин, режиссёр Тигран Кеосаян, журналисты Антон Красовский и Аркадий Мамонтов.
Кстати, Мария Захарова уже отреагировала на введённые Лондоном санкции, отметив, что её "устраивает компания", с которой она попала под ограничения.
Подпишитесь на нас
115
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 марта 2022, 08:05
|
11 марта 2022, 01:50
|
11 марта 2022, 18:10
|
11 марта 2022, 15:15
|
11 марта 2022, 09:25
|
13 марта 2022, 03:25
|
10 марта 2022, 12:20