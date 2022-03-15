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От Шойгу до Кеосаяна: Лондон ввёл новые санкции - Захарова отреагировала

15 марта 2022, 16:10  •  115 • Политика
Лондон расширил свой санкционный список, внеся туда несколько десятков граждан России - от Шойгу до Кеосаяна. Мария Захарова в том числе попала под ограничения. Она уже отреагировала на принятое решение.
Великобритания расширила санкционный список, включив в него целый ряд граждан России. В том числе под санкции попали министр обороны России Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин или, например, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Кроме того, в санкционный список попали официальный представитель МИД России Мария Захарова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе с членами семьи, а ещё, например, писатель Захар Прилепин, режиссёр Тигран Кеосаян, журналисты Антон Красовский и Аркадий Мамонтов.
Кстати, Мария Захарова уже отреагировала на введённые Лондоном санкции, отметив, что её "устраивает компания", с которой она попала под ограничения.

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