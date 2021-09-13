От «Шмеля» до «Искандера»: какой вклад в обороноспособность СССР и России внёс конструктор Сергей Непобедимый

13 сентября 1921 года родился знаменитый создатель российского ракетного вооружения Сергей Непобедимый. Он сыграл ключевую роль в разработке 28 систем, в числе которых противотанковые комплексы «Шмель», «Малютка», «Штурм», «Хризантема», боевые системы с баллистическими ракетами «Точка» и «Ока». Некоторые вооружения, созданные учёным, не имели аналогов по дальности и мощи. Кроме того, Российская армия по-прежнему пользуется технологическим наследием Непобедимого. Труды именно этого конструктора позволили разработать оперативно-тактический комплекс «Искандер». Эксперты называют учёного «титаном отечественной ракетной инженерной школы».

100 лет назад родился заслуженный конструктор РФ, разработчик 28 ракетных комплексов Сергей Павлович Непобедимый. Благодаря его таланту Советская, а затем и Российская армия получила уникальные образцы вооружений различных типов.

Эволюция технологий

Непобедимый в 1945 году окончил факультет боеприпасов Московского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана (сейчас — МГТУ им. Н.Э. Баумана) и вплоть до 1989 года проработал в подмосковной Коломне, в Специальном конструкторском бюро гладкоствольной артиллерии (с 1964 года — Конструкторское бюро машиностроения, КБМ).

Ещё во время учёбы в Бауманке Непобедимый занимался исследованиями в сфере противотанкового ракетного вооружения. На тот момент это было перспективное направление оружейной мысли, так как артиллерийским орудиям далеко не всегда удавалось поражать танки, становившиеся всё более быстроходными и манёвренными.

Руководство СССР решило сделать ставку на создание противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Множество задач в этой сфере было возложено на коломенское предприятие.

В 1957 году с расчётом на Непобедимого было создано отдельное конструкторское бюро. Спустя три года учёный представил Никите Хрущёву и членам Политбюро ракетный комплекс «Шмель». Он представлял собой пусковую установку с направляющими, которая монтировалась на армейских автомобилях.

Оружие могло поражать объекты на дальности до 2 тыс. м. В боевое положение комплекс приводился за две минуты. «Шмель» был принят на вооружение ВС Советского Союза 1 августа 1960 года и серийно производился до 1966 года на заводе им. Дегтярёва (Владимирская область).

«Шмель» стал технологической основой для разработки других, более совершенных ПТРК. Одним из них стал комплекс «Малютка», отличавшийся компактностью и повышенной огневой мощью.

Конструкторам удалось уменьшить массу и габариты, широко используя пластмассовые материалы в корпусе боевой части и крыльевого отсека. Одновременно подмосковные специалисты увеличили бронепробиваемость по сравнению со «Шмелём».

«Малютка» могла наносить удары на расстоянии до 3 тыс. м. По показателю дальности этот ПТРК превосходил аналогичные образцы стран — членов НАТО. Лицензионное производство комплекса было налажено в Польше, Чехословакии, Болгарии, Югославии. Детище Непобедимого выпускалось в переносной и самоходной модификациях. В общей сложности до 1984 года было изготовлено более 300 тыс. «Малюток».

На ПТРК были установлены новейшие на тот момент (1960-е годы) системы и агрегаты — одноканальная схема управления, газовая рулевая машинка и ленточный гироскоп. Ракеты комплекса имели складывающиеся крылья и потому помещались в чемоданы-ранцы, которые носили солдаты.

Ракета ПТРК «Малютка» на вертолёте

© rostec.ru

«Малютка» оказалась простым и недорогим средством поражения, став чрезвычайно популярным оружием во всём мире. Как утверждал Непобедимый, стоимость одной ракеты была сопоставима с ценой чёрно-белого телевизора. Своё изобретение учёный неоднократно сравнивал с такими визитными карточками боевой мощи СССР, как автомат Калашникова, истребитель МиГ-21 и зенитный ракетный комплекс С-75.

ПТРК продемонстрировал свои высокие боевые качества в арабо-израильском конфликте 1973 года, когда египетская армия разгромила с помощью советских комплексов израильский танковый полк численностью 800 машин.

В настоящее время в модернизированном варианте «Малютка» применяется войсками Вьетнама. Модификация, которую эксплуатируют ВС этой страны, оснащается тандемной боеголовкой, способной пробивать боевые машины, оборудованные комплексами динамической защиты.

Следующим этапом эволюции противотанкового вооружения стал комплекс «Штурм» с первой в мире сверхзвуковой ракетой в данном классе. Помимо значительно более высокой скорости, коломенские конструкторы под руководством Непобедимого смогли довести дальность стрельбы боеприпаса до рекордного показателя — 5 тыс. м. Также была существенно повышена бронепробиваемость.

«Штурм» предназначался для установки на шасси высокопроходимого тягача-бронетранспортёра МТ-ЛБ. Машина оснащалась оптическим прибором управления и командной радиолинией.

Также ПТРК монтировался на ударные вертолёты Ми-24 «Крокодил». Как показала война в Афганистане, модификация воздушного базирования была эффективна в борьбе с боевиками, которые часто скрывались в горных ущельях и пещерах.

Комплекс создавался как средство поражения танков с динамической защитой, малотоннажных надводных целей, низколетящей авиатехники, инженерных сооружений и живой силы в укрытиях. ПТРК не имеет ограничений для стрельбы в разное время суток, но ночью требуется подсветка цели с помощью осветительных снарядов или иных средств.

Боекомплект боевой машины с пусковой установкой «Штурма» составляет 12 ракет, размещённых в автоматизированной боеукладке.

Сергей Непобедимый

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В зависимости от типа цели боевой расчёт мог применять по противнику ракеты с несколькими типами боевых частей: тандемную кумулятивную с показателем бронепробития не менее 800 мм, осколочно-фугасную и фугасную. Скорострельность «Штурма» достигала трёх-четырёх выстрелов в минуту.

В настоящее время этот ПТРК стоит на вооружении Российской армии в модернизированном виде. Максимальная дальность стрельбы усовершенствованного оружия составляет 6 тыс. м, минимальная — 400 м.

При этом «Штурм» постепенно заменяется на ПТРК «Хризантема-С», который считается на сегодняшний день самым мощным оружием сухопутного базирования в мире в своём сегменте. В создании этого комплекса также участвовал Сергей Непобедимый.

Ключевым отличием «Хризантемы-С» от предыдущих изделий стала способность обнаруживать и уничтожать неприятеля при отсутствии оптической видимости. Комплекс может применяться при пылевой или дымовой завесе, в туман, дождь и снегопад.

Для данного ПТРК была разработана автоматическая радиолокационная система обнаружения и сопровождения целей с одновременным управлением ракетой в процессе наведения.

«Комплекс также был дополнительно оснащён второй, полуавтоматической системой наведения в луче лазера. Такая двухканальная система управления даёт возможность «Хризантеме-С» вести одновременную стрельбу сразу по двум целям с вероятностью попадания, близкой к единице», — говорится в материалах «Ростеха».

ПТРК «Хризантема-С»

© rostec.ru

Комплекс устанавливается на хорошо защищённое гусеничное шасси от БМП-3. ПТРК может вести огонь на ходу и форсируя водную преграду. Бронепробитие ракетой «Хризантемы-С» может достигать 1000—1100 мм.

Прорывных результатов Непобедимый достиг и на поприще создания переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), выполненных по принципу «выстрелил — забыл». Его главным детищем является «Стрела-2», которая успешно применялась в сражениях арабских государств с авиацией Израиля, а модернизированная версия получила боевое крещение во вьетнамской кампании.

Появление ПЗРК наделило серьёзными преимуществами пехотные формирования, которые ранее были практически беззащитны перед самолётами и вертолётами противника. В настоящее время коломенское предприятие поставляет Российской армии комплекс «Верба», который специалисты называют венцом эволюции отечественных ПЗРК.

«Титан ракетной школы»

Ещё одним фронтом работ Непобедимого стала разработка самоходных комплексов с баллистическими ракетами. В 1975 году в широкой кооперации с другими советскими предприятиями КБМ завершило создание тактической системы «Точка» с осколочно-фугасной и специальной (ядерной) боевыми частями.

В задачи комплекса входило поражение целей на расстоянии от 15 до 70 км. Затем в ходе модернизации дальность «Точки» была увеличена до 120 км. К достоинствам этого оружия относилась повышенная точность стрельбы, манёвренность, скрытность, небольшое время на подготовку к пуску и покиданию огневого рубежа.

В 1980 году на вооружение ВС СССР был принят оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Ока» с дальностью стрельбы от 50 до 400 км. Головная часть баллистической ракеты была устроена таким образом, что оставалась практически невидимой на экранах радаров противника.

Армейские соединения, оснащённые «Окой», размещались в странах Варшавского договора. Как отмечают эксперты, развёртывание этих комплексов вблизи рубежей натовских государств внесло значительный вклад в сдерживание Североатлантического альянса в 1980-е годы.

Однако после подписания в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) все боевые машины и ракеты комплекса были утилизированы. Формально «Ока» не подпадала под действие документа. Решение Москвы уничтожить ОТРК носило политический характер и стало жестом доброй воли, пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

«И всё же труды Непобедимого не были напрасными. На основе «Оки» впоследствии был разработан ОТРК «Искандер» с потрясающими боевыми характеристиками. Эту работу провели уже его ученики. Несмотря на разрушение ДРСМД, «Искандер» сохраняет огромное значение для безопасности нашей страны и наверняка неоднократно будет модернизирован», — считает Корнев.

Он называет Непобедимого выдающимся разработчиком ракетного вооружения. В частности, Корнев обращает внимание на то, что конструктору удавалось с одинаковым успехом создавать совершенно не похожие друг на друга комплексы, что говорило о его незаурядном уме и невероятном таланте.

В комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин назвал Непобедимого «титаном отечественной ракетной инженерной школы». Как подчеркнул эксперт, технологическое наследие учёного настолько богатое, что Россия до сих пор продолжает пользоваться плодами его труда.

«Например, усовершенствованный вариант «Штурма» устанавливается на российские ударные вертолёты, обеспечивая высокий показатель бронепробиваемости. Мощнейшим и уникальным оружием является «Хризантема». А без создания «Точки» и «Оки» не появился бы и «Искандер», который в том числе на Западе признаётся самым эффективным оперативно-тактической комплексом в мире», — резюмировал Литовкин.