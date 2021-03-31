От шести лет и до пляжа: Испанцев обязали соблюдать сверхстрогий масочный режим

Жителей Испании обязали соблюдать сверхстрогий масочный режим. Есть всего несколько исключений, когда можно обойтись без индивидуального средства защиты. Носить маску нужно буквально везде: от шести лет и до пляжа.

Новые правила действуют с 30 марта. Всем гражданам от шести лет на улице теперь обязательно нужно ходить в масках. Носить СИЗы следует на улице, в том числе и на пляже. Не отменили это требование для мест большого скопления людей, например, торговые центры.

В общественном транспорте маски обязательны, как обязательны они в фургонах, перевозящих больше девяти человек, которые не живут в одном доме. Если человек решил совершить морское путешествие, без маски он может только отдыхать в своей каюте.

Предусмотрены некоторые исключения из правил. Маски не требуются тем, что занимается спортом на улице, однако делать это следует только в гордом одиночестве. Без СИЗов выходить из дома можно тем, кто испытывает проблемы с дыханием и кому "намордники" эти проблемы лишь усугубляют. Ещё одно исключение – инвалиды, которые не способны контролировать ношение средств индивидуальной защиты.

Введение сверхстрого масочного режима было вызвано ожидаем очередной, уже четвёртой, волны коронавируса, сообщает издание El Mundo. В Каталонии эти правила действуют уже девять месяцев, а теперь распространены и на всю Испанию решением властей.

Испания находится на девятом месте в мире по количеству заразившихся. COVID-19 подтвердился за весь период пандемии у 3,27 миллиона граждан. 75 тысяч человек умерли.