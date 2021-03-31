Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила с...
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и Росс...
США посягнут на Северный морской путь: Россию предупредили о неизбежном
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
Главная / В мире

От шести лет и до пляжа: Испанцев обязали соблюдать сверхстрогий масочный режим

31 марта 2021, 00:40  •  45 • В мире
Жителей Испании обязали соблюдать сверхстрогий масочный режим. Есть всего несколько исключений, когда можно обойтись без индивидуального средства защиты. Носить маску нужно буквально везде: от шести лет и до пляжа.
Новые правила действуют с 30 марта. Всем гражданам от шести лет на улице теперь обязательно нужно ходить в масках. Носить СИЗы следует на улице, в том числе и на пляже. Не отменили это требование для мест большого скопления людей, например, торговые центры.
В общественном транспорте маски обязательны, как обязательны они в фургонах, перевозящих больше девяти человек, которые не живут в одном доме. Если человек решил совершить морское путешествие, без маски он может только отдыхать в своей каюте.
Предусмотрены некоторые исключения из правил. Маски не требуются тем, что занимается спортом на улице, однако делать это следует только в гордом одиночестве. Без СИЗов выходить из дома можно тем, кто испытывает проблемы с дыханием и кому "намордники" эти проблемы лишь усугубляют. Ещё одно исключение – инвалиды, которые не способны контролировать ношение средств индивидуальной защиты.
Введение сверхстрого масочного режима было вызвано ожидаем очередной, уже четвёртой, волны коронавируса, сообщает издание El Mundo. В Каталонии эти правила действуют уже девять месяцев, а теперь распространены и на всю Испанию решением властей.
Испания находится на девятом месте в мире по количеству заразившихся. COVID-19 подтвердился за весь период пандемии у 3,27 миллиона граждан. 75 тысяч человек умерли.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
30 марта 2021, 01:45
Польский вопрос и две Польши
29 марта 2021, 22:55
«Судно начало движение на север»: контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
30 марта 2021, 21:00
Всеобщая радость: Президент Египта "пообщался" с российским судном в Суэцком канале
29 марта 2021, 22:05
Канадский МИД объявил о новых санкциях из-за Крыма
30 марта 2021, 17:20
МОК показал эмблему Олимпиады в Италии и объяснил её тайный смысл
30 марта 2021, 09:05
Обещанная соцсеть? Трамп запустил сайт для "десятков миллионов" - просто пообщаться
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 марта 2021, 22:50
"Украина снова будет окраиной": Болгары заявили, что война с Россией законч...
30 марта 2021, 22:50
"Сами бы до такого не додумались": Санкционная война с Россией может дорого...
30 марта 2021, 22:50
Милонов вышел из себя и заговорил в стиле Жириновского: "Собака!"
30 марта 2021, 22:50
"Выборы в интересах страны": В Ереване рассказали, когда Пашинян уйдёт в от...
31 марта 2021, 00:40
Поговорили без Украины: Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2021, 03:35
Американский журналист шутил и успокаивал, но русские докопались до ценностей: "Вам, Бом, не понять"
28 марта 2021, 19:30
"Способен усадить Путина за стол переговоров": Кулеба назвал имя влиятельного президента
25 марта 2021, 04:25
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому за санкции горькой правдой
29 марта 2021, 12:55
Опять в лужу. Владимир Зеленский трижды солгал по одному поводу
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуляции"
24 марта 2021, 05:30
Зеленский восстанавливает свой рейтинг
24 марта 2021, 03:40
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.