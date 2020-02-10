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От шести до 18 лет колонии: суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

10 февраля 2020, 19:09  •  52 • В России
Приволжский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет семерых фигурантов дела «Сети»*. Обвиняемых судили по статьям о создании террористического сообщества и участии в нём, а также о незаконном обороте огнестрельного оружия и покушении на сбыт наркотиков. Защита осуждённых с приговором не согласна и планирует обжаловать решение суда.
 
© penza-post.ru
 

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС. Подсудимыми по делу проходили Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Андрей Чернов, Максим Иванкин, Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сагынбаев.

Пчелинцева и Шакурского обвиняли в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные проходили по статье об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Также трое человек — Иванкин, Кульков и Чернов — обвинялись в покушении на сбыт наркотиков (ст. 228.1 УК РФ).

«Назначить окончательное наказание Пчелинцеву в виде 18 лет колонии строгого режима. Шакурскому назначить окончательно 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 50 тыс. рублей», — сообщил судья.

Чернова осудили на 14 лет колонии строгого режима, Иванкина — на 13 лет, а Кулькова — на 10 лет. Куксову дали девять, а Сагынбаеву — шесть лет колонии общего режима.

Таким образом, суд поддержал версию гособвинения, согласно которой межрегиональная террористическая организация «Сеть» была создана в 2016 году и имела ячейки в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе. Следствие полагает, что члены движения планировали нападения на сотрудников госучреждений и правоохранительных органов для насильственного изменения конституционного строя России.

Первые задержания в рамках этого процесса начались в 2017 году, однако значительную огласку история о деле «Сети» получила в 2018 году, когда фигуранты, отрицавшие свою вину, стали сообщать о пытках со стороны правоохранителей.

  • Пикеты в поддержку фигурантов «Сети» в Пензе
  • © penza-post.ru

Напомним, что в январе 2019 года суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима другого фигуранта дела «Сети» — Игоря Шишкина. Суд в Санкт-Петербурге также продолжает рассмотрение дела в отношении двух предполагаемых участников организации, Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова. В 2019 году ФСБ России включила «Сеть» в перечень террористических организаций, запрещённых в стране.

После оглашения приговора 10 февраля адвокат Станислав Фоменко, представляющий интересы осуждённого Андрея Чернова, признался, что огорчён обвинительным приговором и намерен подать апелляцию.

«Мы категорически не согласны с приговором и будем обжаловать его в  апелляционном порядке. Мы считаем, что все доказательства вины, которые были исследованы в суде, не подтвердились. Мы, конечно, готовились к обвинительному приговору, но лично я расстроен. О реакции Чернова ничего сказать не могу», — сказал RT Фоменко.

По словам юриста, в ходе разбирательства не был должным образом изучен вопрос относительно возможного применения пыток к подсудимым, а также ряд других обстоятельств.

«Не был исследован вопрос по пыткам подсудимых вообще. Никто должным образом на их жалобы не отреагировал. Они говорили, что у них есть следы от воздействия током, но судмедэкспертиза не назначалась», — полагает Фоменко.

Кроме того, по его словам, некоторые свидетели в суде не могли воспроизвести свои показания, которые давали во время следствия, а протокол очной ставки Пчелинцева и Иванкина не соответствовал видеозаписи.

«Следователь вписывал не те слова, которые говорили на тот момент обвиняемые», — заявил юрист.

Отметим, что вопрос о деле «Сети» 10 февраля задали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Он заявил журналистам, что вопрос об этом разбирательстве неоднократно адресовали главе государства и президент выступал с соответствующими поручениями.

«Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно всё проверить на предмет соответствия закону, в данном случае какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства», — отметил Песков.

В частности, в декабре 2018 года глава Совета по правам человека Михаил Федотов рассказал Владимиру Путину о жалобах со стороны фигурантов дела «Сети» на пытки электрошокерами, назвав эту ситуацию «страшной». Глава государства тогда призвал провести проверку на этот счёт.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.

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