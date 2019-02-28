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От шантажа к мольбе: Белоруссия запросила у России новый кредит, чтобы погасить долг ей же

28 февраля 2019, 00:39  •  70 • Политика
Ещё недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал несколько противоречивых и могущих быть интерпретированными как попытка шантажа комментариев в адрес России. Тем не менее сейчас Минск надеется получить от Москвы новый кредит для погашения ранее взятых задолженностей.
Белоруссия, пишет "Дни.ру", запросила новый кредит, который будет пущен на рефинансирование уже имеющихся задолженностей перед Россией. Об этом сообщил белорусский министр финансов Максим Ермолович.
В текущем 2019 году общая сумма белорусских задолженностей перед Россией составит порядка 600 миллиардов долларов. Выплатить эту сумму в настоящий момент государственный бюджет Белоруссии не в состоянии.
Запрос на предоставление новых кредитов кажется ещё более резонансным на фоне недавних заявлений Александра Лукашенко. Напомним, что многие комментаторы и представители экспертного сообщества сочли их до определённой степени недружелюбными в отношении России.
Так, к примеру, белорусский президент заявил, что угроза суверенитету его страны может исходить откуда угодно, в том числе и из России. Он также потребовал финансовых преференций от Москвы, отмечая, что если те не будут предоставлены, Россия может потерять своего союзника на западных рубежах.
Об этом сообщает РИА Новости.

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