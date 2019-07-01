От сети малых кораблей до гиперзвука: как США намерены готовиться к военным конфликтам будущего

США следует повысить боевые возможности армии, а также перейти к инновационной тактике, подразумевающей большую гибкость и устойчивость военных сил, используемых для решения тех или иных задач. Об этом говорится в гранте Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA), с текстом которого ознакомился RT. DARPA ищет подрядчиков, которые могли бы разработать новые системы и технологии, позволяющие обеспечить доминирование американских вооружённых сил в воздухе, на суше, на море и в космосе.

Минобороны США ищет пути повышения своих боевых возможностей во всех существующих оперативных измерениях — воздушном, морском, наземном и космическом. Так, Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) объявило конкурс проектов исследований и разработок, которые позволили бы в перспективе создать новые военные и сопутствующие технологии и системы. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что конечная цель — обеспечить готовность США к новым конфликтам и боестолкновениям, в том числе с технологически высокоразвитым противником, гарантировать защиту страны от экзистенциальных угроз и способствовать эффективному осуществлению действий, направленных на достижение стабильности.

«От традиционного акцента на достижение превосходства Вооружённым силам США следует перейти к инновационной тактике, подразумевающей большую гибкость и устойчивость задействованных сил и позволяющей при необходимости нарастить мощь, где это потребуется», — указывается в гранте DARPA.

Именно поэтому управление Пентагона ищет подрядчиков, способных разработать технологии, которые должны будут укрепить новые силовые структуры, а также привести к инновациям в существующих военных системах США.

Как отмечается в документе, предложить свои идеи могут государственные и финансируемые властями, а также частные и даже иностранные научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры. При этом сроки первичного проекта должны быть менее 18 месяцев, а запрашиваемая сумма — менее $1 млн. В то же время не исключается возможность последующих контрактов.

По мнению военного эксперта, редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, публикация управлением Пентагона подобного рода гранта говорит о нехватке у Штатов специалистов в ряде сегментов ВПК.

«Это связано с тем, что по многим отраслям военно-промышленного комплекса США наблюдается нехватка специалистов, которые могли бы поддерживать армию и флот на том уровне, о котором заявляет их пропаганда. У них не просто не хватает технических специалистов, которые понимают технологии, у них не хватает научно-технического задела. Они долгое время почивали на лаврах победителей холодной войны и единственных гегемонов всей планеты, и это привело к тому, что Штаты перестали поддерживать на должном уровне научно-техническое развитие — прикрыли, оставили на уровне поддержки и модернизации. А когда нужно было совершить очередные научно-технические прорывы, то все проекты, которые вели американцы, оказались очень удобными проектами по освоению бюджетных средств. Преимущества же эти проекты на самом деле давали только в виде промороликов о том, как эта техника замечательно работает», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

РИА Новости

© Евгений Биятов

Он также добавил, что больше всего к поиску подрядчиков для разработки новых технологий США подвиг рывок в развитии техники и вооружений в России и Китае, в частности гиперзвуковых систем. Именно поэтому сейчас Вашингтон тратит большие деньги на подобные проекты, объяснил собеседник RT.

Лишить козырей в воздухе

Согласно документу, Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона ищет проекты, способные обеспечить Соединённым Штатам присутствие и доминирование в воздухе в любой обстановке.

«Можно ли достичь целей, стоящих перед объединёнными войсками, без зачистки воздушного пространства от истребителей и бомбардировщиков противника и уничтожения всех угроз наземного и морского базирования? Можно ли их достичь, не рискуя технически сложной дорогостоящей техникой и её экипажем, а лишая потенциального противника тех козырей, которые сейчас есть у них против США?» — такие вопросы в гранте DARPA обозначаются для потенциальных проектов.

Для этого, как подчёркивается в документе, необходимо обеспечить возможность «поражать противника за счёт сочетания превосходства тактико-технических характеристик (например, гиперзвуковых ракет) и подавляющего количественного превосходства». Кроме того, заинтересованы в агентстве и в новых предложениях касательно инвестиций в инфраструктуру и технику, которые ускорят развитие американских возможностей в воздухе.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, представители американского военного ведомства и сам президент США Дональд Трамп говорили о необходимости наращивания военного потенциала страны в ответ на российские гиперзвуковые разработки, именно поэтому сейчас Вашингтон вынужден вкладывать огромные средства в решение этой задачи.

«Эксперты, в том числе и офицеры Пентагона, признали превосходство России в разработке ракет гиперзвукового формата. Кроме того, Трамп озвучил, что все эти отставания будут преодолены и будет создаваться потенциал, превосходящий всех в мире. Соответственно, две эти позиции, озвученные публично, заставляют вкладывать колоссальные деньги в решение данных задач», — подчеркнул военный эксперт.

В мае этого года директор DARPA Стивен Уокер заявил, что до конца 2019 года США намерены провести испытания гиперзвукового оружия. Также Уокер признал, что на текущий момент в сфере гиперзвука Соединённые Штаты выступают в роли догоняющей стороны. По его словам, у Вашингтона есть «достойные конкуренты» — Москва и Пекин.

Так, сегодня на вооружении американской армии не стоит ни одного строевого образца гиперзвукового оружия. В то же время в России уже развёрнуто серийное производство нескольких видов таких вооружений — авиационной ракеты Х-47М2 «Кинжал» и маневрирующего боевого блока «Авангард» для ракетных комплексов стратегического назначения.

Обеспечить контроль на территории врага

В DARPA также ищут способы обеспечить американским войскам превосходство в условиях ведения наземных боевых действий на территории своих соперников.

«Каким образом отдел тактических систем вооружения может обеспечить Сухопутным войскам США контроль в условиях сложной обстановки, когда у врага есть преимущество ведения боевых действий на своей территории?» — обозначается в гранте направление исследований, необходимых Пентагону.

В документе подчёркивается важность уменьшения зависимости от пунктов материально-технического обеспечения и соответствующих линий коммуникаций, а также заинтересованность в повышении за счёт инноваций мобильности и огневой мощи как небольших подразделений, так и отдельных бойцов для обеспечения локального превосходства.

Подобные планы Штатов демонстрируют агрессию Вашингтона, считает политолог Андрей Кошкин.

«Они собираются бить врага на его же территории. То есть речь идёт о явно выраженных агрессивных планах. Они собираются воевать на чужой территории, причём в сложной ситуации. Сложная ситуация — это начало боевых действий, когда противник имеет преимущество. Речь не о том, как добивать врага, когда он истощён. Описывается именно начальная фаза агрессии со стороны США, просто она завуалирована вот такими фразами», — отметил он.

Угроза баллистических ракет и гиперзвукового оружия

Уделяется внимание в документе и морскому оперативному измерению. Так, в DARPA обеспокоены тем, что крылатые ракеты воздушного базирования, усовершенствованные баллистические ракеты и гиперзвуковое оружие представляют «серьёзную угрозу» для авианосных ударных групп (АУГ) ВМС США. Кроме того, там хотят «изучить возможности для пропорционального реагирования на действия вне военного конфликта, которые затрудняют свободный доступ к торговым путям».

A U.S. Navy F/A-18E Super Hornet fighter jet launches from the flight deck of the aircraft carrier USS Harry S. Truman in the Mediterranean Sea

Reuters

© U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Bobby J Siens

«Существует ли альтернатива, которая позволит (США) избежать тяжёлых или неприемлемых потерь, переложив риски на противников?» — формулируются в документе вопросы для потенциальных проектов.

В управлении Пентагона уверены, что Штатам следует ослабить зависимость от больших, дорогих и уязвимых АУГ и исследовать пути использования большого количества недорогих малых кораблей, объединённых в одну сеть.

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, Соединённые Штаты вряд ли смогут снизить свою зависимость от АУГ.

«Во-первых, США — океанская держава. Жизнедеятельность США зависит от коммуникаций, которые проходят по океанам. А защита этих коммуникаций осуществляется в первую очередь за счёт авианосных ударных групп. Не надо забывать, что под этими АУГ находятся стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту и многоцелевые атомные подлодки с различными вооружениями, в том числе и ядерными. Но Соединённые Штаты, видимо, понимают, что одними авианосными группами задачи сдерживания вероятного противника или оказания давления на неугодный им режим выполнить сложно», — добавил он.

«Эту слабость осознают наши потенциальные противники»





Не обошли стороной в управлении Пентагона и космос. Нынешние возможности Соединённых Штатов по реагированию на возникающие угрозы весьма ограниченные, отмечается в документе.

«В настоящее время мы ограничены в возможности отвечать на возникающие угрозы с помощью средств, выведенных на орбиту, и эту слабость осознают наши потенциальные противники», — говорится в тексте документа.

Кроме того, в управлении заинтересованы и в стимулировании разработки и использования меньших по размерам и более простых ракет-носителей для малых спутников, а также разработки систем, которые позволят осуществлять запуск гораздо быстрее и из «нестандартных мест».

Между тем, по словам директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, космическая группировка Соединённых Штатов как военного, так и гражданского назначения является самой большой в космосе, однако в Вашингтоне понимают, что в перспективе их доминированию придёт конец.

«Не так давно в рамках общей программы Штаты объявили о выходе в космос, о размещении перехватчиков. То есть это восстановление программы «Звёздные войны», которая была при Рейгане. Понятно, что там достаточно много блефа, который рассчитан на то, чтобы толкнуть Россию на путь гонки вооружений. Эти заявления и доклады сейчас появляются со всех сторон, об этом постоянно говорит и сам Трамп. Когда лоббисты Пентагона и оборонно-промышленного комплекса начинают какую-то программу, они говорят, что США слабые, всё проиграли и так далее. Однако когда на политической арене появляются американские политики — Трамп, Помпео и другие, они тут же начинают угрожать и говорить, что Соединённые Штаты — самые сильные», — заключил эксперт.