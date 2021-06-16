От сердца к сердцу: Необычное приветствие Байдена попало на видео

Необычное приветствие президента США Джозефа Байдена в Женеве попало в объектив камеры.

Президент США Джозеф Байден продолжает вести себя странно после некоторых инцидентов, которые произошли с ним во время саммита G7, встречи с главами стран-членов НАТО и главами Евросоюза.

Во вторник, 15 июня, президент США прибыл в Женеву, где 16 июня он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Выйдя из президентского борта, Байден поздоровался с встречающими его у трапа представителями властей Швейцарии.

Однако вместо уже ставшего привычным жеста приветствия - касанием локтями - американский президент перешёл на новый вид приветствия - рука, прижатая к груди. Об этом сообщает Telegram-канал ПУЛ№3.