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От сердца к сердцу: Необычное приветствие Байдена попало на видео

16 июня 2021, 00:00  •  58 • Политика
Необычное приветствие президента США Джозефа Байдена в Женеве попало в объектив камеры.
Президент США Джозеф Байден продолжает вести себя странно после некоторых инцидентов, которые произошли с ним во время саммита G7, встречи с главами стран-членов НАТО и главами Евросоюза.
Во вторник, 15 июня, президент США прибыл в Женеву, где 16 июня он встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Выйдя из президентского борта, Байден поздоровался с встречающими его у трапа представителями властей Швейцарии.
Однако вместо уже ставшего привычным жеста приветствия - касанием локтями - американский президент перешёл на новый вид приветствия - рука, прижатая к груди. Об этом сообщает Telegram-канал ПУЛ№3.

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