Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной б...
Главная / Политика

От себя лично и от Шойгу: Лавров обещал французам "серьёзный разговор"

11 ноября 2021, 16:55  •  256 • Политика
Министр Сергей Лавров обещал Франции "серьёзный разговор" уже в эту пятницу. Причём говорил как от себя, так и от коллег по Министерству обороны, ведь подопечные Сергея Шойгу также участвуют в переговорах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что французских партнёров ждёт "серьёзный разговор" об Украине в ходе встречи в Париже. Вестись такой разговор будет по линии Министерства иностранных дел и Министерства обороны России, а также соответствующих французских коллег.
Как уточняет "Политика сегодня", таким образом Сергей Лавров прокомментировал предстоящую встречу с чиновниками из Франции. Переговоры состоятся 12 ноября, в эту пятницу.
Франция и Германия ответственны за реализацию Минских соглашений Украиной, дал понять Сергей Лавров. И в этой связи Россия намерена указать на проблемы в продвижении решения конфликта в формате "2+2".
Добавим, ранее во Франции заявили, что Россия отказалась встречаться в "нормандском формате" 11 ноября. Россия, как подчеркнул Лавров, представила свою позицию по этому поводу максимально подробно и в письменном виде. Позиция, кстати, не является секретом. Как отмечал ранее Сергей Лавров, Москва не заинтересована во встрече ради встречи. Мы надеемся на исполнение Минских соглашений, а не на постоянные беседы на тему.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





256
Источник
Похожие новости
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 07:35
"Ошибка 2014-го"? Журналист "успокоила" Блинкена двумя фактами о Донбассе
11 ноября 2021, 11:40
Транзит "на максималках": "Газпром" сменил планы по Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских ...
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам...
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 07:35
"Ошибка 2014-го"? Журналист "успокоила" Блинкена двумя фактами о ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2021, 05:00
"А чё этот Путин?": Скабеева предложила агрессивную "ответку" русских для США
07 ноября 2021, 00:20
К 2030 году Украина поставит Россию на колени!
10 ноября 2021, 14:40
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский решится на вторжение"
08 ноября 2021, 02:00
В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе
06 ноября 2021, 09:45
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
06 ноября 2021, 00:25
"Таинственные действия" у Украины вызвали панику в Пентагоне: "Призываем Россию быть более понятной"
05 ноября 2021, 22:40
Вам капут, товарищ Зеленский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.