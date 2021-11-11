От себя лично и от Шойгу: Лавров обещал французам "серьёзный разговор"

Министр Сергей Лавров обещал Франции "серьёзный разговор" уже в эту пятницу. Причём говорил как от себя, так и от коллег по Министерству обороны, ведь подопечные Сергея Шойгу также участвуют в переговорах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что французских партнёров ждёт "серьёзный разговор" об Украине в ходе встречи в Париже. Вестись такой разговор будет по линии Министерства иностранных дел и Министерства обороны России, а также соответствующих французских коллег.

Как уточняет "Политика сегодня", таким образом Сергей Лавров прокомментировал предстоящую встречу с чиновниками из Франции. Переговоры состоятся 12 ноября, в эту пятницу.

Франция и Германия ответственны за реализацию Минских соглашений Украиной, дал понять Сергей Лавров. И в этой связи Россия намерена указать на проблемы в продвижении решения конфликта в формате "2+2".

Добавим, ранее во Франции заявили, что Россия отказалась встречаться в "нормандском формате" 11 ноября. Россия, как подчеркнул Лавров, представила свою позицию по этому поводу максимально подробно и в письменном виде. Позиция, кстати, не является секретом. Как отмечал ранее Сергей Лавров, Москва не заинтересована во встрече ради встречи. Мы надеемся на исполнение Минских соглашений, а не на постоянные беседы на тему.