От «русской рулетки» до надежды на поставки: как СМИ Германии изменили своё мнение о вакцине «Спутник V»

«Спутник V», ставший первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19, вызвал шквал критических замечаний в западных СМИ. Однако после публикации данных об эффективности «Спутника V», в том числе в журнале The Lancet, тон материалов сменился. Британское издание The Spectator указывает, что в ФРГ публикация в международном медицинском журнале вызвала «бурную активность». Такой разворот, по мнению автора статьи, обусловлен «катастрофой» с поставками в ЕС вакцин других производителей.

Власти Германии на фоне катастрофической ситуации с вакцинами от коронавирусной инфекции в Европейском союзе обратили внимание на российский препарат «Спутник V». Об этом говорится в материале британского журнала The Spectator.

Автор статьи отмечает, что в случае одобрения со стороны европейского регулятора разработка Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи станет четвёртой вакциной от COVID-19, доступной на рынке ЕС.

«Легко понять, почему идея закупки вакцины «Спутник V» для Германии может показаться заманчивой. Полномасштабной вакцинации препаратами компаний BioNTech — Pfizer и Moderna препятствуют задержки с доставкой и политические просчёты», — говорится в материале.

Также в статье обратили внимание на то, что публикация результатов III фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet, в рамках которой была подтверждена высокая эффективность препарата, вызвала «бурную активность» в ФРГ.

«В Германии, где медленные темпы вакцинации вызывают всё большее возмущение, приветствуют возможность поставок ещё одного доступного препарата», — констатирует автор материала.

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер не исключал возможности использования в стране «Спутника V», если его одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам.

Однако далеко на всегда публикации иноязычных медиа о российском препарате были столь же комплиментарны.

Так, в Der Tagesspiegel на следующий день после объявления о регистрации «Спутника V» опубликовали материал, в котором со ссылкой на международных экспертов говорилось, что российская вакцина потенциально опасна для населения.

При этом в опубликованном в начале февраля материале Der Tagesspiegel приводится мнение министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана: «Я радуюсь каждой вакцине, которая показывает себя эффективной и является надёжной».

А данные об эффективности российского препарата характеризуются как воодушевляющие. «В какой мере этому соответствует «Спутник V», сейчас должно рассмотреть европейское допускающее ведомство ЕМА. Опубликованные теперь данные «воодушевляют», но они ещё должны быть поданы в ведомство», — отмечается в материале.

«С Россией ведётся конструктивно-критическое сотрудничество. В конечном счёте с пандемией можно справиться только всем мировым сообществом», — делается вывод в статье.

Критические высказывания в адрес «Спутник V» прозвучали и в Süeddeutsche Zeitung — там выразили «большие сомнения» в достоверности исследований, проведённых российскими специалистами.

Сейчас же авторы издания публикуют материал с заголовком «Высокая эффективность, простое хранение: «Спутник V» даёт надежду».

В середине августа онлайн-редакция Welt отметилась сатирической статьёй, оценивающей слова Владимира Путина о том, что прививку вакциной «Спутник V» сделала его дочь. «За исключением пары приступов гнева она полностью в норме, заверяют из разрушенной лаборатории», — иронизировали в материале.

Однако в опубликованном в январе материале Welt подтверждают, что в Москве вакцина доступна, чем уже воспользовались представители различных государств, в том числе западные журналисты, а также послы Италии и Шри-Ланки, что стало «хорошей рекламой» препарата.

Позже на сайте Welt отмечалось, что Россия впервые за долгое время смогла удивить Запад «с технической точки зрения».

На портале ZDF августовскую регистрацию «Спутник V» назвали «пропагандистским ходом Путина». Также была выражена уверенность в том, что в дальнейшем якобы сильно пострадает репутация российских учёных, которые потеряют доверие на международной арене.

В феврале риторика издания сменилась — вышел материал «Надежда на «Спутник V» c фотографиями из ГУМа и других мест в Москве, где заработали выездные бригады вакцинации.

Таблоид Bild в августе опубликовал статью с «предостережениями экспертов», утверждающих, что российская вакцина может «создать новые мутации» SARS-CoV-2.

Но сейчас тон материалов кардинально изменился. Появляется всё больше свидетельств, что «Спутник V» может быть использован, пишут авторы Bild. При этом отмечается, что российские учёные обработали два разных аденовируса, что может являться объяснением значительно лучшего защитного эффекта, чем у вакцины от производителя AstraZeneca, имеющей тот же принцип действия.

«Таким образом, российская вакцина, возможно, самая умная из всех», — приводит немецкий таблоид слова профессора Тео Дингерманна, фармаколога из Франкфуртского университета.

Авторы газеты Handelsblatt в августе всерьёз подозревали Россию в использовании фотошопа для подделывания результатов исследований первой зарегистрированной в мире вакцины.

А сейчас они задаются вопросом, спасёт ли «Спутник V» кампанию по вакцинации населения Европы.

«Спутник V»: могут ли русские спасти европейскую прививочную кампанию?» — гласит нынешний заголовок.

Немецкое издание Tagesschau приводило критические комментарии об использовании «Спутник V», в том числе в материалах о том, что Венгрия собирается покупать российскую вакцину.

Теперь же цитируются слова председателя постоянной комиссии по вакцинации в Германии Томаса Мертенса, рассчитывающего на то, что «Спутник V» пройдёт соответствующую процедуру одобрения в Евросоюзе.

«Я был бы очень рад, если бы эта вакцина дала нам возможность расширить наш портфель вакцин», — сказал он.

Ранее в Der Spiegel, говоря о начале вакцинации от COVID-19 в Москве, сравнивали прививочную кампанию российских властей с русской рулеткой.

А в своих последних материалах редакция портала обратилась к эксперту СДПГ по здравоохранению Карлу Лаутербаху, который выразил надежду, что «Спутник V» поможет ФРГ в борьбе с пандемией COVID-19.

«Лаутербах также похвалил принцип действия вакцины «Спутник V», назвав его понятным», — говорится в материале Bild.

По его словам, комбинация двух векторных вакцин — это «умная система». Поэтому он потребовал, чтобы действующее вещество было немедленно проверено Европейским агентством лекарственных средств EMA.