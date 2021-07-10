От русской подлодки в Средиземном море ВМС Британии "отгородились" буями - СМИ

Британские СМИ сообщили, что за проходом авианосца Queen Elizabeth по Средиземному морю следила русская подлодка. Военным даже пришлось "отгородиться" от неё буями.

Через четыре дня после провокации эсминца Defender в Чёрном море корабль той же международной авианосной ударной группы Queen Elizabeth посчитал, что за ним следит русская подлодка.

Издание The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники написало, что это была дизель-электрическая подводная лодка проекта "Варшавянка". Якобы она преследовала Queen Elizabeth в Средиземном море. Британские военные посчитали, что нужно принять меры. Они "отгородились" от русской субмарины, сбросив в воду гидроакустические буи.

В публикации отмечается, что буи были сброшены с противолодочных морских вертолётов Merlin. Один из них взмыл в воздух с Queen Elizabeth, а второй с Fort Victoria - вспомогательного судна обеспечения.

В Минобороны Великобритании не стали комментировать ситуацию, поэтому официальных подтверждений этой информации нет.

Queen Elizabeth, авианосец военно-морских сил Великобритании, 22 мая отправился из Портсмута в 28-недельный поход. Корабль преодолеет более 48 тысяч километров по морю, останавливаясь в Сингапуре, Индии, Южной Корее и Японии. Авианосец сопровождают девять кораблей, на которых вахту несут в совокупности 3700 человек.