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От Российской академии Глазунова потребовали объяснений из-за "Белорусской Венеры"

13 сентября 2020, 23:40  •  69 • Политика
Журналист Дмитрий Борисенко недоумевает, как в числе студентов Российской академии им. Глазунова оказалась автор картины "Белорусская Венера". По его словам, он думал, что в заведении учатся будущие живописцы, а не политангажированные девочки.
В своём Twitter журналист Дмитрий Борисенко потребовал объяснений от Российской академии им. Глазунова за "Белорусскую Венеру". Борисенко не поднимает, как автор рисунка Яна Чернова умудрилась поступить в столь престижное заведение.
"Я думал, в стенах вашего уважаемого учебного заведения учатся будущие живописцы, а не бесталанные политангажированные девочки, недотягивающие даже до уровня плакатов "Пиво-воды", - резко заметил Борисенко.
В комментариях продолжилось обсуждение темы. Так, @VETAYSA назвала картину "просто мерзостью".
"Что за дебилизм? Но думают так жалость к себе вызвать, а реально получается только ненависть, хочется, чтоб им реально так надорвали, чтоб не придумывали", - возмущенно пишет @DChernomazov.
"Даже между ног нарисовали. И главное, у всех одинаковая школа рисования. Видно, что дилетанты рисовали. Ладно ещё синьки немного похожи, а что это за красные линии на спине, похожие на следы ногтей?" - недоумевает @NinaSavytska.
"А кого символизирует эта бабища? Неужели это Белоруссия?" - грубо замечает @IgorNikandrov.

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