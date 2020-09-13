От Российской академии Глазунова потребовали объяснений из-за "Белорусской Венеры"

В своём Twitter журналист Дмитрий Борисенко потребовал объяснений от Российской академии им. Глазунова за "Белорусскую Венеру". Борисенко не поднимает, как автор рисунка Яна Чернова умудрилась поступить в столь престижное заведение.

"Я думал, в стенах вашего уважаемого учебного заведения учатся будущие живописцы, а не бесталанные политангажированные девочки, недотягивающие даже до уровня плакатов "Пиво-воды", - резко заметил Борисенко.

В комментариях продолжилось обсуждение темы. Так, @VETAYSA назвала картину "просто мерзостью".

"Что за дебилизм? Но думают так жалость к себе вызвать, а реально получается только ненависть, хочется, чтоб им реально так надорвали, чтоб не придумывали", - возмущенно пишет @DChernomazov.

"Даже между ног нарисовали. И главное, у всех одинаковая школа рисования. Видно, что дилетанты рисовали. Ладно ещё синьки немного похожи, а что это за красные линии на спине, похожие на следы ногтей?" - недоумевает @NinaSavytska.

"А кого символизирует эта бабища? Неужели это Белоруссия?" - грубо замечает @IgorNikandrov.