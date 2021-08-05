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От России вновь потребовали изменить решение по Абхазии и Южной Осетии

05 августа 2021, 02:45  •  131 • Политика
Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
На Западе вновь озвучили требование к России относительно признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Подобные призывы со стороны иностранных держав звучат не впервые. От Москвы требуют отказаться от признания независимости указанных стран и вывести оттуда своих военных.
Очередным пассажем по этой теме вновь отличились западные страны, включая США, Великобританию и Францию. Призыв, приуроченный к годовщине событий 2008 года, ранее распространил Совет Безопасности ООН.
"Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию... без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии", - отмечено в заявлении.
Со своей стороны, Россия подчёркивает, что независимость республик - та реальность, которую невозможно игнорировать. Об этом иностранным державам напомнил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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