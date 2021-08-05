От России вновь потребовали изменить решение по Абхазии и Южной Осетии

Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

На Западе вновь озвучили требование к России относительно признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Подобные призывы со стороны иностранных держав звучат не впервые. От Москвы требуют отказаться от признания независимости указанных стран и вывести оттуда своих военных.

Очередным пассажем по этой теме вновь отличились западные страны, включая США, Великобританию и Францию. Призыв, приуроченный к годовщине событий 2008 года, ранее распространил Совет Безопасности ООН.

"Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию... без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии", - отмечено в заявлении.

Со своей стороны, Россия подчёркивает, что независимость республик - та реальность, которую невозможно игнорировать. Об этом иностранным державам напомнил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.