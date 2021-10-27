От России требуют проводить опыты на людях: стало ясно, кто за это платит • 346 • Аналитика © AP Photo / Steven Senne Вокруг одного из самых ненавидимых медиков мира — Энтони Фаучи, директора американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний — вспыхнул скандал. Фаучи в принципе ненавидят за антиковидные меры — но в данном случае он попал под шквал критики за пытки животных. Нет, даже не так. За пытки маленьких, ни в чем не повинных щеночков. Как сообщают озабоченные темой ресурсы, в СМИ просочились сообщения, что "подразделение Института здоровья Фаучи одобрило тесты (проводившиеся, как пишут другие источники, за рубежом, в Тунисе. — В. М.), в ходе которых экспериментаторы накачивали щенков-биглей лекарствами и совали их головы в клетки, заполненные голодными инфицированными москитами". Двадцать четыре члена конгресса США призвали доктора и возглавляемый им институт немедленно прекратить пытки, вот-вот начнется расследование. Публика возмущается тем, что 1,7 миллиона долларов налогоплательщиков были потрачены на издевательства над 44 щенками, которым не только ввели экспериментальные, непроверенные (!) лекарства, но потом к тому же убили, вскрыли и исследовали. ...Что тут стоит отметить. Во-первых, все это вовсе не "где-то далеко от нас с вами". Подобно углеродным требованиям, которые Европа, даже замерзая без углеводородов и наглядно доказывая завиральность своей суперзеленой повестки, все равно настойчиво продвигает в отношении нашей страны, — передовой мир так же настойчиво продвигает и "животные" требования к любой продукции и любым испытаниям. В итоге мы читаем: "Российский бизнес сталкивается с проблемами в Европе: местные ретейлеры отказываются ставить на полки отечественные игрушки, поскольку в ЕАЭС регулирование содержит требование об обязательном тестировании продукции на животных" — и производители игрушек вынуждены сами начинать топить за "зоошизу", поневоле лоббируя ее требования перед Евразийской экономической комиссией. Это, кстати, отличный пример того, как даже скромное по размерам, но предельно нетолерантное, истошное и влиятельное меньшинство может начать своеобразную цепную реакцию и запустить ряды домино во все стороны — и в итоге нагнуть и отформатировать мир по своему вкусу. Во-вторых, требование запретов экспериментов над животными — это как раз тот случай, когда сущность является не просто не тем, чем кажется, — она является диаметрально противоположным. На животных экспериментируют: а) обучая будущих биологов, медиков и ветеринаров, б) испытывая новую продукцию, которая в будущем будет контактировать с людьми, — от лекарств до косметики и даже, как мы видим, игрушек. Те, кто призывают отменить "пытки/издевательства/убийства" животных, настаивают, по сути, на двух простых тезисах: а) обучения и испытания можно проводить на компьютерных моделях, моделях из искусственных материалов и, в известной степени, на клеточных культурах ин витро, то есть в пробирках; б) испытания можно проводить на тех, кто может дать свое согласие, — а это только люди. В действительности на компьютерных моделях, конечно, относительно живых существ ни черта убедительного проводить невозможно. Любая модель живого существа адекватна только в том случае, если повторяет его полностью, до атома, — в противном случае схемы всегда рискуют упустить значимое. Примеров совершенно проваленного практикой компьютерного моделирования, замахнувшегося на процессы в живой природе, кажется, достаточно, чтобы закрыть тему до тех пор, пока жизненные процессы не будут постигнуты наукой по-настоящему полностью. Клеточные культуры — по определению изъяты из организма и не дают полной картины. Но главное — в другом. То, что размахивает зайчиками и щеночками, защищая мимимишных зверушек от воображаемого садизма ученых, в действительности практически всегда содержит в себе совершенно другой идейный посыл. © AP Photo / Eraldo Peres Активист по защите прав животных во время акции протеста Какие-нибудь компании косметики с гордостью пиарятся (особенно успешно получается среди умственно невинной публики в России) как защитницы зверушек от экспериментов. На днях, заглянув в один из магазинов популярной сети, я спросил у продавца (вернее, "лидера команды", как было указано на его бейджике), почему мне упаковали бомбочку для ванны в пропаганду с зайчиками, борющимися с экспериментами над животными. — Это не пропаганда, просто наша компания поддерживает запрет опытов над животными. Потому что они не дают своего согласия.

Это не пропаганда, просто наша компания поддерживает запрет опытов над животными. Потому что они не дают своего согласия. — То есть экспериментировать надо на людях? — уточнил я.

То есть экспериментировать надо на людях? — уточнил я. — Люди могут давать согласие.

Люди могут давать согласие. — Но ведь это они делают не от хорошей жизни. Это делают самые несчастные и бедные люди, которым от жизни и так досталось. — напомнил я. — Но они все же лучше животных?

Но ведь это они делают не от хорошей жизни. Это делают самые несчастные и бедные люди, которым от жизни и так досталось. — напомнил я. — Но они все же лучше животных? — Чем лучше-то? — рассмеялся лидер команды магазина. Этот момент крайне и очень важно осознавать. В разговоре с любым защитником любых зверушек от любого системного человеческого насилия (я сейчас не о частном садизме, который безусловно требует криминального преследования, а именно о системной, прагматической жестокости к животным, которых мы едим, чьи шкурки носим и которыми испытываем вместо себя всякое новое) — так вот, в любом таком разговоре, на первой минуте или на десятой, но вы обязательно упретесь в факт: ваш собеседник если не ненавидит людей в принципе, то уж точно считает их хуже животных. И это правило без исключений. То есть, покупая условную косметику, Чистую От Тестирования На Животных, граждане нашей не очень богатой страны в конечном счете с высокой вероятностью платят за то, чтобы другие, самые бедные или попавшие в беду наши же граждане стали подопытными свинками, кроликами и щенками. Не сразу же, а в будущем — в том, где они будут вынуждены "давать добровольное согласие", а интеллектуально невинные потребители будут гордиться своей человечностью, защитившей бедных кроликов. Потому что зверей принуждать к мучениям нельзя, а людей можно. ...Самое дикое, что это считается человечностью, хотя в практическом смысле это человеконенавистничество. Просто одетое в костюм кролика, в кигуруми морской свинки и в прочую осточертевшую псевдодетскую анимешность. Дело в том, что люди лучше зверей. А те, кто считают, что люди хуже, должны либо добровольно и лично заменять зверей на столах экспериментаторов, либо перестать лицемерить и признаться, что они просто ненавидят человечество. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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