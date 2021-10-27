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От России требуют проводить опыты на людях: стало ясно, кто за это платит
27 октября 2021, 09:55 • 346 • Аналитика
Вокруг одного из самых ненавидимых медиков мира — Энтони Фаучи, директора американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний — вспыхнул скандал. Фаучи в принципе ненавидят за антиковидные меры — но в данном случае он попал под шквал критики за пытки животных.
Нет, даже не так. За пытки маленьких, ни в чем не повинных щеночков.
Как сообщают озабоченные темой ресурсы, в СМИ просочились сообщения, что "подразделение Института здоровья Фаучи одобрило тесты (проводившиеся, как пишут другие источники, за рубежом, в Тунисе. — В. М.), в ходе которых экспериментаторы накачивали щенков-биглей лекарствами и совали их головы в клетки, заполненные голодными инфицированными москитами".
Двадцать четыре члена конгресса США призвали доктора и возглавляемый им институт немедленно прекратить пытки, вот-вот начнется расследование.
Публика возмущается тем, что 1,7 миллиона долларов налогоплательщиков были потрачены на издевательства над 44 щенками, которым не только ввели экспериментальные, непроверенные (!) лекарства, но потом к тому же убили, вскрыли и исследовали.
...Что тут стоит отметить.
Во-первых, все это вовсе не "где-то далеко от нас с вами". Подобно углеродным требованиям, которые Европа, даже замерзая без углеводородов и наглядно доказывая завиральность своей суперзеленой повестки, все равно настойчиво продвигает в отношении нашей страны, — передовой мир так же настойчиво продвигает и "животные" требования к любой продукции и любым испытаниям.
В итоге мы читаем: "Российский бизнес сталкивается с проблемами в Европе: местные ретейлеры отказываются ставить на полки отечественные игрушки, поскольку в ЕАЭС регулирование содержит требование об обязательном тестировании продукции на животных" — и производители игрушек вынуждены сами начинать топить за "зоошизу", поневоле лоббируя ее требования перед Евразийской экономической комиссией.
Это, кстати, отличный пример того, как даже скромное по размерам, но предельно нетолерантное, истошное и влиятельное меньшинство может начать своеобразную цепную реакцию и запустить ряды домино во все стороны — и в итоге нагнуть и отформатировать мир по своему вкусу.
Во-вторых, требование запретов экспериментов над животными — это как раз тот случай, когда сущность является не просто не тем, чем кажется, — она является диаметрально противоположным.
На животных экспериментируют: а) обучая будущих биологов, медиков и ветеринаров, б) испытывая новую продукцию, которая в будущем будет контактировать с людьми, — от лекарств до косметики и даже, как мы видим, игрушек.
Те, кто призывают отменить "пытки/издевательства/убийства" животных, настаивают, по сути, на двух простых тезисах:
а) обучения и испытания можно проводить на компьютерных моделях, моделях из искусственных материалов и, в известной степени, на клеточных культурах ин витро, то есть в пробирках;
б) испытания можно проводить на тех, кто может дать свое согласие, — а это только люди.
В действительности на компьютерных моделях, конечно, относительно живых существ ни черта убедительного проводить невозможно. Любая модель живого существа адекватна только в том случае, если повторяет его полностью, до атома, — в противном случае схемы всегда рискуют упустить значимое. Примеров совершенно проваленного практикой компьютерного моделирования, замахнувшегося на процессы в живой природе, кажется, достаточно, чтобы закрыть тему до тех пор, пока жизненные процессы не будут постигнуты наукой по-настоящему полностью. Клеточные культуры — по определению изъяты из организма и не дают полной картины.
Но главное — в другом. То, что размахивает зайчиками и щеночками, защищая мимимишных зверушек от воображаемого садизма ученых, в действительности практически всегда содержит в себе совершенно другой идейный посыл.
Какие-нибудь компании косметики с гордостью пиарятся (особенно успешно получается среди умственно невинной публики в России) как защитницы зверушек от экспериментов. На днях, заглянув в один из магазинов популярной сети, я спросил у продавца (вернее, "лидера команды", как было указано на его бейджике), почему мне упаковали бомбочку для ванны в пропаганду с зайчиками, борющимися с экспериментами над животными.
Этот момент крайне и очень важно осознавать.
В разговоре с любым защитником любых зверушек от любого системного человеческого насилия (я сейчас не о частном садизме, который безусловно требует криминального преследования, а именно о системной, прагматической жестокости к животным, которых мы едим, чьи шкурки носим и которыми испытываем вместо себя всякое новое) — так вот, в любом таком разговоре, на первой минуте или на десятой, но вы обязательно упретесь в факт: ваш собеседник если не ненавидит людей в принципе, то уж точно считает их хуже животных.
И это правило без исключений.
То есть, покупая условную косметику, Чистую От Тестирования На Животных, граждане нашей не очень богатой страны в конечном счете с высокой вероятностью платят за то, чтобы другие, самые бедные или попавшие в беду наши же граждане стали подопытными свинками, кроликами и щенками. Не сразу же, а в будущем — в том, где они будут вынуждены "давать добровольное согласие", а интеллектуально невинные потребители будут гордиться своей человечностью, защитившей бедных кроликов.
Потому что зверей принуждать к мучениям нельзя, а людей можно.
...Самое дикое, что это считается человечностью, хотя в практическом смысле это человеконенавистничество. Просто одетое в костюм кролика, в кигуруми морской свинки и в прочую осточертевшую псевдодетскую анимешность.
Дело в том, что люди лучше зверей.
А те, кто считают, что люди хуже, должны либо добровольно и лично заменять зверей на столах экспериментаторов, либо перестать лицемерить и признаться, что они просто ненавидят человечество.
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