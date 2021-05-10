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От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя

10 мая 2021, 00:35  •  103 • Политика
В Чехии от России требуют компенсацию из-за взрывов на военном складе в деревне Врбетице. Прага назвала сумму - 1 млрд крон. Но таким образом она случайно выдала саму себя, обратил внимание Александр Сосновский.
Власти Чехии намерены запросить у России материальную компенсацию из-за взрывов на военном складе в деревне Врбетице, которые имели место ещё в 2014-м.
Соответствующее заявление в интервью местному телеканалу сделала глава Минфина страны Алена Шиллерова. Напомним, ранее Прага бездоказательно возложила ответственность за происшествие на Руслана Боширова и Александра Петрова, которых называют в западной прессе не иначе как "отравители Скрипалей".
Министр также озвучила сумму желаемой компенсации - 1 млрд крон, то есть свыше $ 47 млн. При этом она отметила, что не слишком верит в то, что Чехия действительно сможет получить эту выплату со стороны Москвы.
Слова министра в своём Telegram-канале "Доктор Сосновский" прокомментировал политолог Александр Сосновский. По его мнению, огласив эту сумму, Прага выдала саму себя, ведь таким образом она подтвердила факт хранения на складах запрещённых Оттавской конвенцией противопехотных мин.
"Ведь эта сумма приблизительно равна контракту Эмельяна Гебрева на поставку этого вооружения на Украину и в Сирию. Это может означать, что Чехия как минимум была в курсе нелегальных поставок", - отметил эксперт.

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