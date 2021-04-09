От России потребовали разъяснений из-за дислокации войск: "Операция по принуждению к миру?"

Телеведущая Ольга Скабеева язвительно отреагировала на призыв Франции к России. Как отметил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, Россия должна объяснить перемещение войск на своей территории. "Операция по принуждению к миру?" - уточнила Скабеева.

Во Франции после переговоров с представителями США, Германии и Украины обратились с требованием к Москве. Так, отметил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, Россия должна разъяснить дислокацию собственных войск.

В частности, Запад озадачен "значительными перемещениями российских войск вблизи восточной границы Украины, а также в Крыму".

По словам французского дипломата, для объяснений по этому поводу Россия может использовать механизмы, предусмотренные в ОБСЕ.

"Мы призываем Россию прекратить провокации и незамедлительно предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации", - добавил Ле Дриан, указав, что Париж поддерживает территориальную целостность Украины.

Также, добавил он, Франция и Германия считают необходимым продолжать переговоры в "нормандском формате" для выполнения всех условий минских соглашений.

На эти заявления французского министра иронично ответила телеведущая Ольга Скабеева в своём телеграм-канале. "Операция по принуждению к миру?" - лаконично уточнила она.