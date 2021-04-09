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От России потребовали разъяснений из-за дислокации войск: "Операция по принуждению к миру?"

09 апреля 2021, 23:55  •  30 • В мире
Телеведущая Ольга Скабеева язвительно отреагировала на призыв Франции к России. Как отметил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, Россия должна объяснить перемещение войск на своей территории. "Операция по принуждению к миру?" - уточнила Скабеева.
Во Франции после переговоров с представителями США, Германии и Украины обратились с требованием к Москве. Так, отметил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, Россия должна разъяснить дислокацию собственных войск.
В частности, Запад озадачен "значительными перемещениями российских войск вблизи восточной границы Украины, а также в Крыму".
По словам французского дипломата, для объяснений по этому поводу Россия может использовать механизмы, предусмотренные в ОБСЕ.
"Мы призываем Россию прекратить провокации и незамедлительно предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации", - добавил Ле Дриан, указав, что Париж поддерживает территориальную целостность Украины.
Также, добавил он, Франция и Германия считают необходимым продолжать переговоры в "нормандском формате" для выполнения всех условий минских соглашений.
На эти заявления французского министра иронично ответила телеведущая Ольга Скабеева в своём телеграм-канале. "Операция по принуждению к миру?" - лаконично уточнила она.

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