От России опять хотят уступок: Макрон готовится побеседовать об этом с Путиным

Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с Владимиром Путиным в ближайшее время. Темой переговоров станет план нормализации ситуации в Донбассе. Киеву опять нужны какие-то уступки от Москвы для выполнения своих обязательств.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает в ближайшее время провести переговоры с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца в субботу, 17 апреля.

Днём ранее в Елисейском дворце состоялась встреча французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, оба лидера провели видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Вместе они констатировали, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными, однако требуют от России определённых обязательств по отношению к Украине для облегчения их реализации.

В ближайшее время президент республики проведёт переговоры с президентом Путиным,

- говорится в официальном коммюнике Елисейского дворца.

Напомним, за более чем год, прошедший с парижского саммита "нормандской четвёрки", Киев не выполнил ни одного из взятых на себя обязательств, не говоря уже о хоть каком-то выполнении Минских соглашений. В этой связи Москва не спешит принимать участие в новом саммите. Как отметили по этому поводу в Кремле, пока не выполнены договорённости прошлого саммита, собирать новую встречу особого смысла нет.