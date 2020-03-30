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От режима ЧС до помощи бизнесу: Кабмин просит расширения полномочий для борьбы с коронавирусом
30 марта 2020, 19:35 • 46 • Политика
Правительство России просит расширения полномочий для борьбы с коронавирусом. Так, речь идёт о возможности вводить режим ЧС и оказывать поддержку бизнесу.
Кабинет министров России просит Государственную Думу расширить ему полномочия для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом пишет "Парламентская газета".
Речь идёт о новом законопроекте, который депутаты рассмотрят уже на этой неделе. Документ содержит несколько блоков поправок, посвящённых санитарно-эпидемиологической обстановке на территории страны.
Так, члены кабмина просят предоставить полномочия вводить режимы повышенной готовности и ЧС по всей России или и в отдельных её частях, устанавливать правила поведения физических и юридических лиц в подобных условиях. Правительство также хочет выступать в качестве федерального координационного органа единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.
Остальные положения посвящены порядку оборота лекарств, поддержке бизнеса и туроператоров, смягчению требований к госзакупкам и так далее.
Ранее стало известно о том, что власти Москвы и Подмосковья ужесточили режим карантина для местных жителей в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Граждан призывают оставаться в своих домах и квартирах, покидая их только в следующих случаях: возникла угроза жизни и здоровью; понадобилась экстренная медпомощь; нужно вынести мусор / выгулять собаку / сходить в магазин или аптеку; человек обязан ходить на работу.
"Мы закрываем все парки, детские площадки. Можно будет выходить из дома только для того, чтобы поехать на работу", - цитирует заявление губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва телеканал "360".
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