От рейса для бывших жителей Курил до оборота в $30 млрд: О чем договорились Путин и Абэ в Москве

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Царьград рассказывает, о чем удалось договориться лидерам двух стран: от рейса для бывших жителей Курил до оборота в $30 млрд.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ завершили переговоры в Москве. Предполагалось, что сегодня в том числе будет затронут вопрос Курильских островов. По крайней мере, японская сторона накаляла обстановку, разогревая интерес общественности к теме. Однако после ряда резких заявлений Москва указала на непоследовательность и неуместность действий Токио. Как бы то ни было, вопрос Курил может быть решен только через мирный договор. О нем и сделал заявление Путин.

"Разумеется, обсудили и перспективы заключения мирного договора. Мы еще раз подтвердили нашу заинтересованность в подписании этого документа", - подчеркнул российский лидер, добавив, что основные договоренности были достигнуты еще в Сингапуре в ноябре 2018 года, когда с Абэ условились "выстраивать переговорный процесс на основе совместной декларации СССР и Японии от 1956 года". - А она в первую очередь предусматривает заключение мирного договора".

В целом Путин говорил о высоком уровне взаимодействия с Японией. Президент России считает, что наши страны вполне могут нарастить товарооборот до 30 миллиардов долларов. К слову, развитие торгово-экономических отношений России и Японии Путин назвал основным пунктом сегодняшних переговоров.

"По традиции приоритетное внимание уделили перспективам расширения торгово-инвестиционных связей, отметили поступательный рост взаимной торговли в январе - ноябре истекшего года", - сказал Путин.

Синдзо Абэ в своей части выступления перед журналистами затронул некоторые практические вопросы. Например, рассказал о договоренности организовать чартерный рейс для бывших жителей Курильских островов. В целом Россия и Япония готовы и дальше продолжать переговоры. По всей видимости, новая встреча состоится в феврале этого года, сообщил Абэ.

Коснулся Абэ и вопроса развития отношений России и Японии в туристической отрасли. Он надеется, что взаимный турпоток вырастет до 400 тысяч человек в год. Такая цель ставится к 2023 году.

Что касается общей деятельности на Курильских островах, Абэ сказал, что конкретные рекомендации были даны "заинтересованным лицам и структурам". Работа будет проведена "для скорейшего осуществления совместной хозяйственной деятельности", пояснил Абэ.

По завершении сегодняшней встречи некоторые детали предстоящей работы анонсировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что предстоит еще один раунд переговоров для укрепления атмосферы взаимного доверия двух стран.

"Таких раундов будет еще не один. Вы видите, что только на обозримую перспективу в плане максимально насыщенные контакты", - пояснил Песков.

Добавим, переговоры Путина и Абэ во вторник, 22 января, длились 3 часа и 15 минут.

Первые оценки прошедшей встречи уже есть. Например, военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц назвал главным в заявлении Путина то, "что решение по Курилам должно быть поддержано народами обеих стран".

"Не сомневаюсь, что японский вариант будет поддержан японским народом. И также не сомневаюсь, что он будет отвергнут народом российским. И наоборот. А о взаимоприемлемом решении, кроме совместной хоздеятельности, сегодня ничего не сказали", - сказал Коц.