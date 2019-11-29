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От РБК до "Лентача": Роскомнадзор опубликовал список интернет-врунов
29 ноября 2019, 22:39 • 90 • Политика
Роскомнадзор опубликовал список сайтов с фейковыми новостями. В перечень вошли различные сообщества во "ВКонтакте", каналы YouTube и интернет-ресурсы.
На сайте Роскомнадзора появился список информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию. Всего в перечень вошло порядка 27 распространителей фейковых новостей.
Большую часть списка занимают различные группы в социальной сети "ВКонтакте". Среди них есть как сообщества, посвящённые жизни отдельных городов, так и группы с именами различных новостных изданий, вроде РБК. Также в список попали скандально известные сообщества "Лентач" и MDK, отмечает ФАН.
Кроме того, в списке имеется YouTube-канал и пара сайтов. Полный список из 27 наименований с указанием причины признания ресурса распространителем фейковой информации можно найти на сайте Роскомнадзора.
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