От ракет к противотанковым средствам. Британия расширила арсенал поставляемого оружия на Украину

Великобритания решила расширить арсенал поставляемого на Украину вооружения. От ракет она перешла к противотанковым средствам.

Об этом в понедельник заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте. По его словам, Лондон намерен предоставить Киеву лёгкие противотанковые оборонительные вооружения.

Отметим, что в прошлом году Великобритания пообещала предоставить Украине ракеты и военные корабли, а также передать Киеву технологию строительства военных судов. Соединённое Королевство - не единственная страна, которая вооружает Киев. Ранее США организовали поставку на Украину противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", броневиков "Хаммер", а также целого ряда другой военной техники. А Турция продала Киеву партию беспилотников "Байрактар".

На днях заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что страны НАТО способствуют продолжению войны в Донбассе, накачивая Украину оружием, а также создают условия для новых военных конфликтов.