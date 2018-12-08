От "желтых жилетов" Францию защитят 89 тысяч охранников правопорядка

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что для предотвращения новых погромов и беспорядков, устраиваемых участниками движения "Желтые жилеты", власти мобилизуют свыше 89 тысяч сотрудников полиции.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что власти страны планируют мобилизовать свыше 89 тысяч полицейских для охраны городов от возможных беспорядков на акциях участников движения "Желтые жилеты".

В ожидании новых беспорядков, которые продолжаются уже четвертую неделю, столицу Франции, по его данным, будут охранять около 89 тысяч полицейских и 10 единиц бронетранспортной техники.

Напомним, массовые протесты начались во Франции 17 ноября. Жители страны выступали за отмену повышения цен на топливо. В прошлые выходные акция "желтых жилетов" закончилась волной погромов по всему Парижу. Несмотря на то, что появившаяся накануне информация о планируемой на этих выходных забастовке французских полицейских оказалась фейком, жители Франции все равно замерли в ожидании новых беспорядков.