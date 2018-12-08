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От "желтых жилетов" Францию защитят 89 тысяч охранников правопорядка
08 декабря 2018, 14:24 • 43 • Политика
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что для предотвращения новых погромов и беспорядков, устраиваемых участниками движения "Желтые жилеты", власти мобилизуют свыше 89 тысяч сотрудников полиции.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что власти страны планируют мобилизовать свыше 89 тысяч полицейских для охраны городов от возможных беспорядков на акциях участников движения "Желтые жилеты".
В ожидании новых беспорядков, которые продолжаются уже четвертую неделю, столицу Франции, по его данным, будут охранять около 89 тысяч полицейских и 10 единиц бронетранспортной техники.
Напомним, массовые протесты начались во Франции 17 ноября. Жители страны выступали за отмену повышения цен на топливо. В прошлые выходные акция "желтых жилетов" закончилась волной погромов по всему Парижу. Несмотря на то, что появившаяся накануне информация о планируемой на этих выходных забастовке французских полицейских оказалась фейком, жители Франции все равно замерли в ожидании новых беспорядков.
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