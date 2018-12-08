Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Более двух стран: Болгария рассказала про Керченский инцидент
Конференция по борьбе с терроризмом в Тегеране: «Мы не намерены терпеть нахальст...
Эксперт прокомментировал фото Порошенко с солдатом с символикой СС
Националисты потребовали от Порошенко запретить российский бизнес на Украине
Главная / Политика

От "желтых жилетов" Францию защитят 89 тысяч охранников правопорядка

08 декабря 2018, 14:24  •  43 • Политика
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что для предотвращения новых погромов и беспорядков, устраиваемых участниками движения "Желтые жилеты", власти мобилизуют свыше 89 тысяч сотрудников полиции.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что власти страны планируют мобилизовать свыше 89 тысяч полицейских для охраны городов от возможных беспорядков на акциях участников движения "Желтые жилеты".
В ожидании новых беспорядков, которые продолжаются уже четвертую неделю, столицу Франции, по его данным, будут охранять около 89 тысяч полицейских и 10 единиц бронетранспортной техники.
Напомним, массовые протесты начались во Франции 17 ноября. Жители страны выступали за отмену повышения цен на топливо. В прошлые выходные акция "желтых жилетов" закончилась волной погромов по всему Парижу. Несмотря на то, что появившаяся накануне информация о планируемой на этих выходных забастовке французских полицейских оказалась фейком, жители Франции все равно замерли в ожидании новых беспорядков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

43
Источник
Похожие новости
08 декабря 2018, 14:24
Один из задержанных украинских моряков возможно причастен к пыткам жителей Донбасса
08 декабря 2018, 11:09
МИД Германии: Страна не будет инициатором новых антироссийских санкций
07 декабря 2018, 15:39
"Нездоровая ситуация": Россия уличила ОБСЕ в предвзятости

07 декабря 2018, 18:54
Никто не сможет стать второй Меркель: Эксперт о главных кандидатах на пост главы ХДС
07 декабря 2018, 22:09
"Нонсенс, чушь": Путин с трудом представил козни России против Греции
08 декабря 2018, 04:39
Минобороны ответило на обвинения Госдепа зеркальными обвинениями
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
02 декабря 2018, 00:56
"Полуночный экспресс"
07 декабря 2018, 02:39
«Петро, вези все что есть»: Порошенко призвали не останавливаться на переброске десантников к границам с Россией
03 декабря 2018, 12:24
Порошенко выдвинул новый ультиматум России для отмены военного положения на Украине
03 декабря 2018, 15:56
"Людям ограничили передвижение... отзывают из отпусков..."
01 декабря 2018, 19:54
Почему России не нужна встреча Путина и Трампа
05 декабря 2018, 05:09
В 2019 году случится война между Россией и Турцией - озвучено пророчество афонского старца
05 декабря 2018, 01:54
«Совпадение»: В Сети объяснили «случайные» 60 дней ожидания для США и Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.