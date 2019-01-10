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От "юродивых воплей" до пиара Счетной палаты: Рогозин рассказал, что мешает работать "Роскосмосу"

10 января 2019, 12:39  •  27 • Политика
Дмитрий Рогозин считает "юродивые вопли" типа "Прости нас, Юра!" (известный мем с Гагариным) одним из примеров информационной войны в отношении "Роскосмоса", которая, безусловно, мешает работать. Точно так же, как мешает пиар Счетной палаты России и Генпрокуратуры, добавил Рогозин.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в беседе с РБК заявил, что в отношении корпорации "ведется информационная война", и каждая неудача "вызывает мощный общественный резонанс". В понимании Рогозина, часто такой резонанс становится "гипертрофированной реакцией" - в духе "шеф, все пропало!" Еще больше Рогозина возмущают "юродивые вопли" - например, "Прости нас, Юра!" (имеется в виду известный мем с изображением первого в мире космонавта Юрия Гагарина).
Дмитрий Рогозин напоминает, что аварии бывают и в других странах мира. Однако там "никто не впадает в истерику". Ведется нормальная работа над ошибками, которые не должны повториться в будущем. Отдельно Рогозин обратился к Счетной палате России и Генеральной прокуратуре, который должны "действовать, а не рассказывать обывателю, как все у других плохо". Таким образом, глава "Роскосмоса" оценил сообщения ведомств о расследовании уголовных дел о коррупции в государственной корпорации.
"Мне кажется неправильным, когда правоохранительные и контрольные органы ради пиара вбрасывают в публику информацию, которая может привести к ухудшению экономического положения госкомпаний. Если у вас есть вопросы или претензии, действуйте", — заявил он в беседе с изданием.
Рогозин подчеркнул, постоянные разговоры "о том, что было", мешают новому руководству "Роскосмоса" взаимодействовать со страховщиками, кредиторами и партнерами по бизнесу.

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