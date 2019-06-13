От "узурпаторов власти" до "умной обезьяны": Путин расшифровал знаки России миру

Как на самом деле оценивают в Кремле работу нового президента Украины Владимира Зеленского? За кого из двух тигров болеет "умная обезьяна"? Что происходит в Молдавии и как решить политический кризис в республике?

На эти и другие вопросы в преддверии своих государственных визитов в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в Таджикистан на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии президент России Владимир Путин ответил в интервью телекомпании "Мир".

Про "умную обезьяну"

Ранее на Петербургском экономическом форуме Путин китайской пословицей отреагировал на торговую войну, которую США развязали против Китая.

"У китайцев есть хорошая пословица: когда два тигра дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится", - отметил российский лидер.

Теперь, "расшифровывая" свои слова, он отметил, что, кроме шутки, есть и ещё один важный нюанс.

"Я сказал, что мы живём в сложном мире. С тех пор, когда рождались эти поговорки, ситуация серьёзным образом изменилась, - пояснил свою мысль Владимир Путин. - И на сегодня отношения между Россией и Китаем имеют особое значение и для наших стран, и для мирового сообщества в целом, без всякого преувеличения я могу об этом сказать".

Глава государства послал важный знак России миру, напомнив, что "идёт спор между крупнейшими экономиками мира", где "очень много специфических отношений между двумя странами".

Даже с точки зрения здравого смысла нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс.

Однако глава государства допустил одно "но", которое имеет "очень серьёзное значение".

"У нас с Китаем действительно беспрецедентно хорошие и высокие отношения. Мы действительно стратегические партнёры во всех смыслах этого слова. Мы сотрудничаем в экономике, гуманитарной сфере, на региональном уровне, взаимодействуют наши МИДы и министерства обороны, - отметил Путин. - К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединёнными Штатами – они деградируют, становятся всё хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями".

О Токаеве

Говоря о новом президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве, Путин напомнил, что тот "учился в Москве" и "хорошо знает Россию". Поэтому уверен, что новый лидер республики продолжит пророссийский курс своего предшественника Нурсултана Назарбаева.

"У нас есть крупные проекты. Мы очень рассчитываем на то, что все, что мы планируем, будет исполняться. У меня нет никаких оснований полагать, что здесь нас ожидают какие-то сбои".

Об "узурпаторах власти"

Комментируя ситуацию с политическим кризисом в Молдавии, президент России даже аккуратно стал подбирать слова, чтобы "поинтеллигентнее" выразиться об "узурпаторах власти" в республике.

При этом Путин отметил, что ситуация с Молдовой не уникальна. Подобное уже проходили на Украине.

"Но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, всё абсолютно, - пояснил российский лидер: - И правоохранительную сферу, и парламент, и всё что угодно".

Он подтвердил, что Москва и дальше будет поддерживать действующего президента страны Игоря Додона, а также его партнёров по коалиции.

Чтобы они избавились в конце концов от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть.

О Зеленском и Украине

А вот о своём новом украинском коллеге Владимире Зеленском президент России пока особо не говорит. И даже поправил журналиста, посчитавшего, что на ПМЭФ Путин дал оценку экс-шоумену.

"Я не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности президента Зеленского, - отреагировал Владимир Путин. - Потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе".

При этом глава государства выразил надежду на то, что Зеленский быстро адаптируется в новой для него должности. И надеется, что новое украинское руководство "чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины вновь избранному президенту".

Не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего в экономике и социальной сфере.

Что касается дальнейших взаимоотношений с Незалежной, то тут российский лидер напомнил, о чём уж не раз говорил: восстановление отношений неизбежно.

"Считаю, что это неизбежно, всё-таки неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа.Или по другому – между двумя братскими народами".