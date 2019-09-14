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От "ока" спутника не скрыться: По картам Google в Америке нашли мужчину, пропавшего два десятка лет назад
14 сентября 2019, 07:39 • 188 • В мире
По картам Google в Америке практически случайно нашли мужчину, бесследно пропавшего еще 22 назад. В очередной раз подтвердилось, что от "всевидящего ока" спутника почти невозможно скрыться – даже в болоте, где многие годы покоились останки несчастного.
Необычная история началась с того, что некий оценщик недвижимости из штата Флорида зашел в Google Earth и начал рассматривать интересовавшую его местность. В какой-то момент его взгляд зацепился за необычное изображение в болоте, запечатленном со спутника.
Присмотревшись, оценщик понял, что это может быть затонувший автомобиль. Он сообщил об этом полицейским, и те действительно обнаружили в указанном месте машину. Примечательно, что по данным портала Charley Project, снимок был сделан еще в 2007 году, но запечатленный на нем автомобиль был замечен лишь недавно.
Когда машину извлекли из болотных недр, внутри нее обнаружились останки человека. Выяснилось, что в салоне все эти годы лежало тело местного жителя Уильяма Молдта – 22 года назад он уехал из бара на машине, и с тех пор его безуспешно разыскивали.
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