Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Подготовка информационного климата»: президент Финляндии заявил о неэффективнос...
В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов
Закончится раньше, чем Трамп напишет в Twitter: Эксперт о сценарии войны между Р...
"Искренность ускорила процесс": Президент Турции раскрыл, что планы по...
Главная / В мире

От "ока" спутника не скрыться: По картам Google в Америке нашли мужчину, пропавшего два десятка лет назад

14 сентября 2019, 07:39  •  188 • В мире
По картам Google в Америке практически случайно нашли мужчину, бесследно пропавшего еще 22 назад. В очередной раз подтвердилось, что от "всевидящего ока" спутника почти невозможно скрыться – даже в болоте, где многие годы покоились останки несчастного.
Необычная история началась с того, что некий оценщик недвижимости из штата Флорида зашел в Google Earth и начал рассматривать интересовавшую его местность. В какой-то момент его взгляд зацепился за необычное изображение в болоте, запечатленном со спутника.
Присмотревшись, оценщик понял, что это может быть затонувший автомобиль. Он сообщил об этом полицейским, и те действительно обнаружили в указанном месте машину. Примечательно, что по данным портала Charley Project, снимок был сделан еще в 2007 году, но запечатленный на нем автомобиль был замечен лишь недавно.
Когда машину извлекли из болотных недр, внутри нее обнаружились останки человека. Выяснилось, что в салоне все эти годы лежало тело местного жителя Уильяма Молдта – 22 года назад он уехал из бара на машине, и с тех пор его безуспешно разыскивали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



188
Источник
Похожие новости
14 сентября 2019, 04:24
Домогательства к юным гимнасткам: В США начали всерьёз "копать" под Национальный олимпийский комитет
14 сентября 2019, 07:39
От "ока" спутника не скрыться: По картам Google в Америке нашли мужчину, пропавшего два десятка лет назад
13 сентября 2019, 05:39
"Не размещаем и не планируем": В Минобороны ответили на заявление НАТО о "российских ракетах в Европе"
13 сентября 2019, 15:24
"Если есть оружие...": Президент Филиппин разрешил гражданам калечить коррупционеров
13 сентября 2019, 12:09
Дайджест СМИ: США раскрыли имя фигуранта терактов 9/11, Сноуден заявил, что не «продался» России
13 сентября 2019, 08:54
"Трампу необходимо избавляться от "балласта": Американист – о том, почему был уволен Болтон
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2019, 08:39
"Ты гнал людей на убой": Порошенко присвоил себе обмен и "утонул" под шквалом гневных сообщений
08 сентября 2019, 03:39
Олег Кашин: Хватит игр в братский народ. Хороший украинец называет себя русским!
13 сентября 2019, 05:39
Прикрутить придётся раньше: Киеву пригрозили холодами из-за долгов
07 сентября 2019, 09:54
Морпехи, вертолеты и десятки кораблей: Америка бросила силы в Арктику, чтобы "предупредить" Россию и Китай
07 сентября 2019, 19:24
Эксперт оценил слова Порошенко о причастности к обмену России и Украины
08 сентября 2019, 08:39
Новороссия в огне, но дипломатам видится перемирие
08 сентября 2019, 05:09
Нидерланды обратились к России из-за фигуранта дела о крушении MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.