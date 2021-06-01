От "новых побед" до полного краха: Политолог о призыве Волкова жертвовать деньги в ФБК*

Политолог Владимир Джаралла объяснил, как ФБК* пытается удержаться в ситуации полного краха. "Они паразитируют на имени своего лидера и подразумевают всё то, что было до того момента, пока господин Навальный не был выведен из игры", - разъяснил он.

Менеджер проектов ФБК* Леонид Волков призвал сторонников жертвовать деньги на продолжение работы организации и "новые победы". Заявление прокомментировал политолог Владимир Джаралла.

По его мнению, заявление Волкова о "новых победах" - это не что иное, как попытка удержаться на плаву в ситуации полного краха. Потому что любому стороннему наблюдателю очевидно: проект Алексея Навального на данном этапе, по сути, заморожен.

Политолог отметил, что причина неудач "навальнистов" заключается в том, что Навальный выбирал себе в соратники только тех, кто никогда по своим личностным качествам и амбициям не смог бы его превзойти. В результате, когда Навальный попал в тюрьму, оставшиеся без лидера соратники ничего не могут сделать сами.

Поэтому перед нами, вполне очевидно, стремление находящегося в кризисе проекта уцелеть, чтобы его окончательно не сняли,

- сказал Владимир Джаралла в беседе с Nation News.

Он добавил, что сейчас можно наблюдать, как соратники Навального паразитируют на его имени и пытаются убедить всех, что всё ещё может измениться.

* ФБК - Фонд борьбы с коррупцией, включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.