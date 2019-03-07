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07 марта 2019, 11:24  •  290 • Политика
В автобиографической книге Наталья Поклонская опубликовала анонсированный ранее компромат на депутатов. По словам Поклонской, материалы были собраны во время ее работы во главе думской комиссии - некоторые из историй, от "миллиарда для мамы" до завышенных тарифов, публикуют журналисты.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в новой автобиографической книге "Крымская весна: до и после. История из первых уст" рассказала о компромате на коллег по парламенту. Документы она анонсировала и ранее, а сведения собрала в период работы во главе комиссии по этике и контролю за доходами.
В одной из частей компромата Наталья Поклонская говорит о возможной аффилированной связи депутата с организациями, оказывающими коммунальные услуги. По предварительной версии, организации завышали тарифы для населения, заработав в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей. Другими словами, "политик обманывал своих же избирателей", цитирует книгу Поклонской РИА Новости.
Во втором случае, речь идет об участии депутатов в органах управления юридическими лицами - Наталья Поклонская полагает, что такие юрлица зарегистрированы за рубежом, во Франции и Финляндии. И, "по странному стечению обстоятельств", мама одного из депутатов получила более 1 млрд рублей из бюджета в той же сфере, где депутат осуществляет законодательное регулирование, продолжает Поклонская. Деньги были направлены компании женщины.
Напомним, в сентябре 2018 года Наталья Поклонская оставила должности главы комиссии, поскольку структура была упразднена. Депутат говорила, что ей не дали возможности огласить компромат. Сейчас Наталья Поклонская работает заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Кстати, ранее журналисты попросили Поклонскую прокомментировать ее предложение вернуть в России УБОП, напомнив ее слова о том, что 1990-е годы не исчезли в России, а переросли, приобрели новую форму - форму власти. По словам Поклонской, во время ее работы в украинских правоохранительных органах большинство уголовных дел содержали признаки ОПГ. Задержание сенатора Арашукова, долгие годы пользовавшегося неприкосновенностью, стало признаком того, что "что-то не сработало в нашей системе", поэтому возрождение упраздненного в 2008 году УБОП является актуальной необходимостью, отметила Поклонская.
"Я говорю о криминале, который никуда не исчез. Он оброс связями, стал махровым. Он всяческими способами пытается проникнуть во власть, чтобы легализовать себя, получить определенную силу и влиять на решения в нашей стране, в любом субъекте нашей страны. Поэтому создание и возвращение к вопросу об УБОП сегодня актуально", - подчеркнула депутат.

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