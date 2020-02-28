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От "Медузы" до "Горгоны": Белый порошок рассорил "людей со светлыми лицами"

28 февраля 2020, 10:24  •  35 • Политика
"Борцам с режимом" всё равно, кого защищать и какие преступления совершили их соратники. Главное, чтобы они были против власти, и тогда они достойны поддержки.
Автор:
Иванов Борис
Эпичная трагедия разыгрывается на наших глазах в эти дни между, как сказал бы Николай Васильевич Гоголь, "дамой приятной" и "дамой, приятной во всех отношениях". То есть между "людьми с прекрасными лицами" и людьми, принадлежащими уже и не нашему времени, "прекрасной России будущего". Ни Байрон, ни Шекспир, ни даже Пушкин не могут передать высокий накал трагедии. Только старик Гомер: "Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына… Многие души могучие славных героев низринул в мрачный Аид".

Он себя под экстази чистит, чтобы плыть в революцию дальше

О чём, то бишь, речь? Сразу о многом. Либеральная общественность передралась уже между собой, пока виртуально, в вопросе о том, что более ценно для дела – отсутствие грехов и преступлений на совести борцунов за "прекрасное будущее" или их активность в деле свержения власти. Как-то у них получается, наверное, исключительно по странным совпадениям, что наиболее активные "общественники" оказываются совсем не безгрешными перед законом.
Буквально на днях некто Александр Литреев был задержан правоохранителями в Екатеринбурге сразу после того как достал из "закладки" две таблетки экстази (кто не знает – это наркотик) и для пущей сохранности засунул их себе в носок. Сразу же можно предположить большой опыт и сноровку в этом деле. Какой нормальный человек будет таблетки прятать в носок на ноге? Ему и в голову это не придёт. А вот для наркомана со стажем такое действие, как таблица умножения для второклассника – дело-то привычное.
Казалось бы, столько наркоманов в стране. Одним больше повязали, другим меньше – обычная ситуация. Но не в этом случае. Поскольку Литреев не просто наркоман, а видный деятель несистемной оппозиции, защитник прав угнетённых активистов и пассивистов и т.д. Он – тот самый айтишник, специализирующийся на кибербезопасности, который создал проект по "деанонимизации полицейских" и прочих правоохранителей, задерживавших "онижедетей" на несогласованных акциях протеста минувшим летом и т.д. Сами понимаете, очень видный борец. Он и сам о себе рассказывал в тонах превосходных, когда суд определял меру пресечения.
– История моей жизни показывает, что я не являюсь человеком, который мог бы представлять общественную угрозу. У меня два высших образования, я часто цитируемый в СМИ общественный деятель в сфере IT-безопасности. Я член экспертной комиссии по защите интернета в РФ, – обратился Литреев к суду. Просто передовик производства, стахановец, а не покупатель наркотиков. Его на доску почёта надо бы в красный уголок, а не в камеру, исходя из этой характеристики. Но суд посчитал иначе, хотя Литреев и признал себя виновным по части 1. Ст. 228 УК РФ (покупка наркотиков в значительном размере): "Было бы неразумно с моей стороны портить себе репутацию попытками скрыться от правосудия, учитывая, что я признаю свою вину полностью".
Литреев не просто наркоман, а видный деятель несистемной оппозиции. Фото: Скриншот страницы Литреева в instagram
К слову, вспомнилось тут, как ещё один из видных журналистов-оппозиционеров выходил в прямой эфир по скайпу, понюхав какой-то белый порошок, похожий на детскую присыпку. А еще одного засняли в своё время в процессе вынюхивания какой-то субстанции, похожей на истолчённый мел… Впрочем, сейчас не о том, что строители "прекрасной России будущего" раздвигают своё сознание. Наверное, она у них в обычном сознании, не расширенном спецпрепаратами, просто не умещается. В силу масштабов.

От "Медузы" до "Горгоны"

Ещё более примечательная история случилась буквально за несколько дней до истории с не желающим "портить себе репутацию" Литреевым. Есть за пределами нашего Отечества такое себе очень даже либеральное издание под названием "Медуза". Кому-то это название покажется не очень, но они явно ничего не понимают в логике и восприятии "демократов". Под крышей "Медузы" собрались чуть ли не все отбро…, пардон, отборные демократические силы отечественной журналистики, готовые круглые сутки клеймить и обличать, чтобы в России никто не крал и не воровал. Тоже знакомый лозунг, не правда ли? Даже последний хипстер и трансгендер знал, что "Медуза" – это ого-го!
А некоторое время тому назад группа молодых людей была осуждена по так называемому делу "Сети" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. – Прим. ред.). Сроки они там получили немалые за подготовку терактов и вооружённых выступлений, незаконное хранение оружия и так далее. Конечно же, для революции и построения впоследствии "Прекрасной России будущего" (ПРБ). Естественно, вся либеральная общественность встала грудью на защиту осуждённых граждан. Мол, и били их, и пытали (в интернете, кстати, появились ролики, как один из осуждённых сам разломал крышку унитаза в камере и героически, за-ради борьбы с режимом наносил куском отломанной крышки увечья). И вообще, в ход пошёл испытанный многократно и неубиваемый аргумент – "ОНИЖЕДЕТИ". Что с того, что самый младший из осуждённых разменял 18 лет ещё до задержания, а старший отсчитывает уже четвёртый десяток совсем-таки не безгрешной жизни на земле. Сказано, что дети, значит, дети. Собственно говоря, по этой логике даже 50-летнего мужика можно считать "онжедитём", особенно если он живет с мамой и на её пенсию.
Одним словом, только-только вся прогрессивная общественность "как мать и как женщина" поднялась на поддержку "сетевиков", как ба-бах-!!!, и "Медуза" всех сразу "зашкварила". Выпустила материал, в котором журналисты издания предполагают, на основании показаний найденных ими свидетелей, что двое из "сетевых революционеров" завели в лес двоих соратников – парня и девушку, не столь увлечённых идеей революции, и убили их там за недостаточную революционную сознательность. Или ещё за что-то. Вполне возможно, за масштабную торговлю наркотиками, о чём эти двое несчастных узнали на свою беду и не поняли высоких побудительных мотивов.
Либеральная общественность встала грудью на защиту осуждённых граждан. Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress
А тут ещё и вскрылось, что, как утверждает встречавшаяся с одним из "рэволюционеров" девушка, что он, будучи ВИЧ-инфицированным, намеренно заражал ВИЧ своих половых партнёрш. И даже изнасилованиями для достижения этих целей не гнушался. В общем, уже и не ужас просто, а сплошной "Ад и Израиль". Даже старику Гомеру такие повороты не снились в самом кошмарном сне. Хотя древние греки были мастера на всякие такие штуки.
Что же это получается, что "люди со светлыми лицами" выступают в защиту не просто террористов (для многих из них это дело привычное), а и наркоторговцев, убийц, насильников. Подождите, не спешите, это какие-то слова какого-то человека, хотя парень с девушкой действительно пропали в том лесу. Это ещё надо доказать официальному следствию правоохранительных органов. Мало того, это надо ещё доказать в суде, чтобы люди, о которых идёт речь, были признаны виновными. Но либеральной общественности такая простая реакция и в голову не пришла. Самое интеллигентное, что было высказано в её адрес, так это апелляция к древнегреческой мифологии, что обычная и вроде как своя "Медуза" превратилась в "Медузу Горгону".

"Кто более матери-истории ценен?"

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"Сливной бачок", фээсбэшная "консерва", "мертвечина", "тухлятина", "ментовские подстилки" и множество ещё аналогичных эпитетов на великом и могучем и достаточно часто совсем не литературном русском языке было адресовано в адрес "Медузы". На сайте радиостанции "Эхо Москвы" было не протолкнуться от желающих вывалять "Медузу" в грязи, облить дерьмом и обсыпать перьями. В показательном аутодафе в своём ЖЖ приняла участие и пламенная коммунистка, некогда депутат Госдумы, отметившая неразборчивость "Медузы" при занятии оральным сексом с людьми "в погонах". Мол, у любого возьмёт, лишь бы эти самые погоны наличествовали.
Понять их можно, ведь не только либералы, но и функционеры КПРФ, и другие левые объединились в дружные ряды защитников "рэволюционеров". Ведь их объединяет общая ненависть к власти и готовность использовать любую возможность для поднятия собственного рейтинга. И ненависть не к каким-то отдельным персонам, как любят сейчас говорить, зашкварившимся на попиле денег, засветившимся в разборках и т.д., а просто к власти нынешней в целом. Потому что не их. Не их ни свадьба, ни тамада. И что теперь им делать?
Самой показательной была реакция известного блогера, руководителя ФБК Алексея Навального: в переписке с фотожурналистом Евгением Фельдманом он посетовал, что теперь, "в тот момент, когда возникла волна самой широкой общественной поддержки. И они ("Медуза". – Прим. авт.) её уничтожили. Правозащитная поддержка будет, широкой – нет". А когда Фельдман попытался его вразумить словами о том, что "задача журналистов информировать", Навальный фактически послал его в "пешее эротическое" путешествие: "А вот с этим вашим "задача журналистов информировать" лучше помалкивайте. Надоело".
Лагерь "защитников" раскололся. Одни, более сохранившие связь с реальностью, решили поумерить свою активность. Другие, которых отличает радикализм, решили наплевать на новые обстоятельства. Мол, главное, что они были борцами за революцию, и даже если совершали преступления, которые им приписывают, это не умаляет их ценности для общего дела. Помнится, известного повара-оппозиционера Кабанова, расчленившего свою жену в обычной квартире, где в соседней комнате мирно посапывали малолетние дети, некоторые тоже отказывались записывать в жестокие убийцы-психопаты.
Аналогичная картина складывается и по Литрееву. Он отправился на спецоперацию по извлечению закладки в компании с девушкой, с которой познакомился в соцсетях и к которой приехал в гости. Предложение о покупке наркотиков было его, повез её к закладке он, доставал таблетки экстази тоже он, но во всем у многих "борцунов с режимом" виновата она. А потому её фактически затравили в соцсетях. Дескать, она и провокатор, и та же "ментовская подстилка" (хоть бы что новое придумали), и вообще сволочь, которая подставила "бедного мальчика", который придумал, как получать личные данные полицейских и росгвардейцев и идентифицировать их. Девчонке "насовали в панамку" по полной, публиковали её профили в соцсетях, идентифицировали не только личные данные, но и место учёбы, слали угрозы и т.д. Так что она была вынуждена закрыть свои аккаунты.

"Всё равно, праведники, наркодилеры или убийцы"

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, человек из этого же либерального лагеря, попытался было воззвать в "Твиттере" к голосу разума: "Для понимания. Литреева задержали сотрудники ДПС. Они видели, как он поднял закладку и сунул в носок. Его никто не вёл. Это чистая случайность (закономерность), связанная с наркотиками. Наркотики – говно".
Фото: Скриншот страницы Ройзмана в twitter
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И в ответ получил массу откликов о том, что он сам и есть та самая субстанция, был послан на самое известное сочетание трёх букв русского алфавита, и заверен в том, что "ганджа не наркотик". Совсем как в фильме "Антикиллер", где один достаточно молодой бандючок, закономерно досрочно прервавший свой жизненный путь, тоже при каждом случае утверждал: "трава – не наркотик".
Ставшая известной после протестов на Болотной в 2012 году некогда оппозиционерка, а ныне сотрудница RT Мария Баронова (там ещё в то время была какая-то мутная история с пожертвованием коллекции монет, вроде бы использованной ею не по назначению) начала "за здравие" Литреева: "Дорогие дети! Запомните! Приём МДМА не яв-ся преступлением. А покупка оного не является преступлением с точки зрения морали". Конечно, госпожу Симоньян можно поздравить с "ценным" приобретением, но у нас что, разрешена пропаганда наркотиков? Особенно среди несовершеннолетних. Обращение "дорогие дети" не оставляет сомнений в адресации. Впрочем, "политическая педофилия", когда именно эта часть несистемной оппозиции вовсю использует несовершеннолетних на своих акциях, – далеко не новость. Отчего бы им с детства своих сторонников и к наркоте не приучать? Опять же, "рэволюционерам" доход и прибыль. МДМА – это ведь как раз и есть те самые экстази. Правда, закончила Баронова, если и не "за упокой", то с явным желанием надавить на жалость: "У Литреева мама болеет так, что лежит в больнице. Он кормилец семьи буквально с детства и оплачивает её лечение. Насколько ясно, что ему в данный период времени плохо и он имеет право испытывать счастье?". Ясное дело, именно потому он и уехал в Эстонию, где получил вид на жительство. Потому что мама в больнице в Питере. А если ему для счастья потребуется кого-нибудь убить, то надо будет простить и понять.
Да о чём там говорить, если даже не просто несистемные оппозиционеры, а депутат Мосгордумы Дарья Беседина, выбранная туда в результате так называемого "умного голосования" от Алексея Навального и ничем не проявившая себя, кроме флажка ЛГБТ на рабочем месте и постоянных попыток торпедировать обсуждение и решение городских проблем, выступила в защиту Литреева и против "репрессивной" 228-й статьи УК. А рядом с ней стоит член Совета по правам человека при президенте РФ Екатерина Винокурова. Та самая, что некогда в публичном пространстве желала этому самому президенту "сдохнуть от рака". Как написала ещё одна дама, ей "всё равно, праведники они или наркодилеры и убийцы".
Депутат Мосгордумы Дарья Беседина выступила в защиту Литреева и против "репрессивной" 228-й статьи УК. Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"
Здесь прекрасно всё. Призывы "не врать и не воровать", естественно, относятся только к противникам. Чужим нельзя ничего, своим можно всё – врать, воровать, убивать, насильничать, барыжить наркотой (и потреблять её тоже). Потому что ради великой цели – ради ПРБ. А вот говорить об этом, выносить в публичное пространство – вот это как раз и нельзя. Сама же "Прекрасная Россия будущего", оказывается, не рай на земле, а уродливый чудовищный монстр, по сравнению с которым самые мрачные антиутопии – всего лишь детские погремушки. Именно туда они нас всех и зовут.
Имеющий глаза да видит.

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