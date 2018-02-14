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От "дня всех влюблённых" - к дню измен

14 февраля 2018, 14:24  •  283 • В мире
В западном мире становится все более модным отмечать так называемый "Mistress Day" – день любовницы, 13 февраля, прямо перед днем святого Валентина. Чтобы во всем успеть – и жену уважить, и налево сходить. Радость для производителей конфет и цветочников – ведь в одни руки уходит вдвое больше товара. Причем способы сделать деньги на изменниках этим не ограничиваются
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"Это может быть не национальный праздник, но это, по крайней мере, день для того, чтобы попрактиковаться в ваших навыках удержания любовниц" – приводит газета Daily News слова Ноэля Бидермана, главы сайта знакомств Ashley Madison. Сайт нацелен преимущественно на женатых и состоящих в отношениях мужчин и организовывает для них "внебрачные свидания" – то есть фактически поощряет адюльтер. Преподносится это все под соусом "глотка свежего воздуха", "чего-то большего, чем обыденные отношения" и тому подобного. На данный момент социальная сеть заявляет о 2 миллионах зарегистрированных пользователей.
Недавно Ashley Madison провели исследование, согласно которому около трети опрошенных ими мужчин и женщин планируют отмечать день святого Валентина со своими официальными супругами, и столько же – с любовниками и любовницами. Кроме того, по данным опроса, люди готовы тратить на подарки супругам и любовникам примерно одинаковые суммы. В 2014 году аналогичное исследование Ashley Madison и вовсе показало, что внебрачным пассиям отдается предпочтение.
Однако, как пишет американское интернет-издание The Huffington Post, сайт Ashley Madison в 2015 году "попался" на многочисленных поддельных женских анкетах. Все просто: мужчины, желая пообщаться с потенциальными "любовницами", платят за это деньги. И создатели специфического сайта знакомств поставили это на поток. Неудивительно, что их опросы "подтверждают" высокое значение внебрачных связей – это просто выгодно.
Кроме того, зарабатывать на супружеских изменах умудряются даже производители систем безопасности и видеонаблюдения. Так, компания BrickHouse Security оснащает взволнованных жен различными системами слежки через GPS, шпионскими устройствами для SIM-карт и регистраторами для компьютеров, пишет Daily News.
Так что пока у нас делают осторожные замечания по поводу коммерческого характера празднования дня святого Валентина, на Западе прогресс уже давно шагнул вперед. Поощрять ажиотажный спрос на конфеты, цветы и подарки 14 февраля – хорошо, но ведь вдвое увеличить этот спрос за счет любовников – это еще лучше для производителей.
Фото: www.globallookpress.com
А в России тем временем продолжают вести разговоры о том, как нам быть с днем всех влюбленных. Отмечать – не отмечать, национализировать – или не надо… Этим вопросам была посвящена и прошедшая в агентстве "Национальная Служба Новостей" пресс-конференция под странным названием "Валентинка от РПЦ", на которой выступили иеромонах Дмитрий Першин, эксперт по вопросам демографической политики Алексей Ульянов и психотерапевт Александр Федорович.
Напомним, в России день всех влюбленных не является официальным праздником. В обществе к нему отношение неоднозначное. Так, в 2014 году, по данным ВЦИОМ, доля наших граждан, считающих этот день праздником, составила всего 42%, тогда как в предыдущие годы процент был больше, что говорит о постепенном снижении интереса русских к этому явлению западноевропейской культуры.
Фото: www.globallookpress.com
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Теперь что касается отношения Церкви ко дню святого Валентина. Во-первых, кто такой этот святой Валентин – точно никто не знает. Даже Католическая Церковь не отмечает его память, а посвященный ему праздник считает скорее народным. Более того, с существенной языческой подоплекой. И тем более день святого Валентина 14 февраля не празднуется Русской Церковью. Особенно учитывая его нынешний пошлый и коммерческий характер.
Вот и на пресс-конференции клирик Русской Православной Церкви, иеромонах Димитрий (Першин), на вопрос о признании дня всех влюбленных со стороны Русской Церкви, ответил так:
Много чести этим праздникам, чтобы мы их все признавали. Но что гораздо интереснее, Русская Православная Церковь – и это личная заслуга Патриарха Кирилла – не идет на поводу у инфоповодов, когда какие-то вещи возникают за пределами России и приходят к нам".
Священник отметил, что в последние годы появляются и развиваются православные праздники, рожденные в русской культуре, а не на стыке римского язычества и европейских обычаев, как пресловутый Валентинов день. Так, для многих православных людей гораздо более глубоким по смыслу является день святых Петра и Февронии, которые своей жизнью явили пример настоящей христианской любви. Их память – 8 июля – выпадает на Петровский пост, поэтому Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил еще одну дату почитания этих святых:
Если взять наших святых Петра и Февронию – их память до Патриарха Кирилла совершалась во время Петрова Поста, когда невозможно венчание, по определению. По инициативе Предстоятеля нашей Церкви в календаре церковном появляется вторая дата: память этих святых в сентябре. И теперь мы можем в этот день сочетаться узами брака".
Памятник Петру и Февронии. Фото: Stetiukha Kristina / Shutterstock.com
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Кроме того, отец Димитрий рассказал о своей собственной инициативе – он предлагает учредить в России день беременных. По словам иеромонаха, в такой день беременным могли бы уделять гораздо больше внимания, что внесет позитивный смысл в само понятие беременности. Например, перед уходом в декретный отпуск им могли бы не урезать зарплату, а увеличивать. Священник отметил, что датой для такого праздника могла бы стать память Федоровской иконы Божией Матери.
Обсуждение дня святого Валентина на пресс-конференции постепенно перешло на гораздо более существенные проблемы нашего общества, связанные с браком и семьей – в частности, на тему абортов. По мнению эксперта по вопросам демографической политики Алексея Ульянова, поддержанного и другими спикерами, Россия не должна бояться запретить аборты даже по желанию:
В запрете абортов по желанию я не вижу ничего страшного. В 70% государств мира на аборт просто потому, что хочется (а не по каким-либо медицинским показаниям) – такой запрет есть. Даже в такой либеральной стране, как Великобритания, аборты по желанию невозможны".
Те же деньги, которые мы платим в виде налогов на ОМС, куда до сих пор входят аборты, полезнее было бы направить на помощь больным детям, считает Ульянов.
И для предотвращения абортов, сохранения традиционных семейных ценностей куда продуктивнее было бы поддерживать не "валентинки", которые посылают друг другу молодые люди и подростки, то есть, по сути – будущие папы и мамы, а рассказывать тем же молодым людям о христианском смысле любви и брака. Можно даже в тот же самый день – 14 февраля. Отец Димитрий (Першин) напомнил также и о более важном христианском празднике в это время:
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Надо помнить о том, что 15-е число, следующий день – это Сретение, и 14-го вечером во всех храмах будет совершаться Всенощное бдение. Сретение, то есть встреча ветхозаветного старца Симеона со Христом – это новая грань уже божественной любви. Мне кажется, это время перед Сретением мы могли бы сделать временем разговора с нашим подрастающим поколением, с нашей молодежью о любви, показать им перспективы возрастания этой любви".
Так что пока Валентинов день на своей родине деградирует в сторону дня любовника, множа капиталы и устраняя последние крупицы его смысла и какой-либо ценности, мы будем чтить своих святых и возрождать свои православные праздники.
Петрова Александра

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