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От презрения до ненависти. От комедиантов до паразитов
08 июня 2018, 08:39 • 199 • Аналитика
Известный (хотя лучше бы и не знать) актер Михаил Ефремов давеча опять позволил себе высказать своё ценное мнение по ряду животрепещущих вопросов. Тут тебе и передача Украине Крымского моста, и бесплатное снабжение оного государства газом лет эдак десять-пятнадцать, чтобы небратья-шумеры снова смогли почувствовать себя нашими братьями-украинцами, и много ещё чего подобного. Целый час он вещал на ютуб-канале одного бывшего спортивного журналиста, поэтому того, кто хочет подробностей и кого в Гугле не забанили, милости прошу туда.
Скажу честно, мне совершенно неинтересен сам Ефремов и его высказывания. Да, у него есть мнение, он имеет право его высказывать. Но, если уж честно, я не считаю, что оно хоть чем-то ценнее мнения по поводу иранского урегулирования какого-нибудь дяди Васи из соседнего подъезда. Более того, моё отношение конкретно к этой персоне и его словесным эскападам довольно неплохо выражено в одном историческом источнике, на который сослался М. Пыляев в книге «Старая Москва. История былой жизни первопрестольной столицы».
Ученики-комедианты русские без указу ходят всегда со шпагами (…) и, непрестанно по гостям в нощные времена ходя, пьют. И в рядах у торговых людей товары емлят в долги, а денег не платят. И всякие задоры с теми торговыми и иных чинов людьми чинят, придираясь к бесчестью, чтоб с них что взять нахально.
И для тех взяток ищут бесчестий своих и тех людей волочат и убыточат в разных приказах (…).
И взяв с тех людей взятки, мирятся, не дожидаясь по тем делам указу, а иным торговым людям бороды режут для таких же взяток.
Особо в тех бесчинствах отличался актер Василий Теленков, он же Шмага-пьяный. За что и была по его поводу резолюция от боярина Головина:
Комедианта пьяного Шмагу, взяв в приказ, высеките батоги.
Как видим, в 1705-м году у власти «были методы». А сейчас их, получается, нет. И это единственное, что вызывает сожаление…
Гораздо интереснее Михаила Ефремова и его заявления другое: можем ли мы в принципе игнорировать подобных деятелей культуры, или нам на государственном уровне все-таки стоило бы как-то на это реагировать. Тем более что поводов полно: чуть раньше были и Макаревич, и Ахеджакова, и Серебренников, и много прочего люда.
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте прибегнем к не совсем корректному и даже весьма грубому, но весьма красноречивому сравнению.
Скажите, пожалуйста, может ли лев в открытой схватке убить медведя? Однозначного ответа тут, наверное, нет. Но все-таки взрослый, отъевшийся, здоровый бурый медведь и потяжелее льва будет, и клыками не уступит, и когтями царя зверей превзойдет. Поэтому будет корректно сказать, что скорее нет, и при прочих равных скорее медведь этого льва порвет на меховые лоскуты.
Теперь следующий вопрос. Как вы думаете, могут ли медведя убить паразиты?
А вот тут, мне кажется, все несколько печальнее. Глисты изнутри, блохи в шерсти, мошка и гнус снаружи. И если предположить, что медведь страдает от бескормицы, то вполне может статься, что паразиты его добьют.
Кто сказал, что я назвал Ефремова глистом? Нет, я не называл. Это вы сами догадались – уж больно похож. Не внешне, нет! По повадкам… А значит, нам все-таки стоило бы позаботиться о каких-то глистогонных средствах. Потому что дело ведь не только в том, что глисты отнимают у хозяина питательные вещества – с этим, наверное, ещё как-то можно было бы мириться. Но они ведь ещё и отравляют заражённый организм продуктами своей жизнедеятельности. А это уже «криминал», и за это их надо травить каким-то подходящим средством.
Но многие наверняка со мной не согласятся. Пушкина вспомнят – Александр Сергеевич был не в самых лучших отношениях с тогдашним русским самодержцем, и декабристам, например, очень сочувствовал.
Так-то оно так, но есть один нюанс: Пушкин все-таки любил Россию. И даже обличая её недостатки, желая увидеть «обломки самовластья», он все-таки активно протестовал против клеветы на свою Родину.
Озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветою.
И он же писал графу Александру Бенкендорфу, шефу тайной полиции, и просил его помочь с выпуском журнала, призванного, по замыслу Пушкина, отвечать на нападки иностранных газет.
Пускай позволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападки иностранных газет.
Поэтому сравнение с Пушкиным, как сейчас говорят, «не катит». Хотя им, паразитам, очень этого бы хотелось.
Какие выводы автор хотел бы донести до читателей? А никаких. Вместо выводов я предложу вашему вниманию ещё чуть-чуть цитат. Принадлежат они известному грузинскому режиссеру Отару Иоселиани.
Мира у нас с Россией никогда не будет!.. Если раньше мы испытывали к ней презрение, сейчас возникла ненависть.
И ещё:
Мы знаем, на что способны русские, что они творили в Афганистане и Чечне. Они не жалеют ни женщин, ни детей, они ни перед чем не останавливаются.
...они все — завоеватели. Наглые, мерзкие... Это я про русских.
К чему эти цитаты? А вот это самое интересное!
6 июня, в день рождения нашего великого поэта (как все переплетено в мире!), во Всероссийском музее им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург, состоялось награждение упомянутого режиссера Иоселиани премией «Петрополь».
Музей, на минуточку, государственный. И премию учредил именно он.
А выводы…
Выводы делайте сами.
Автор: Виктор Кузовков
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