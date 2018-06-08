От презрения до ненависти. От комедиантов до паразитов • 199 • Аналитика







Скажу честно, мне совершенно неинтересен сам Ефремов и его высказывания. Да, у него есть мнение, он имеет право его высказывать. Но, если уж честно, я не считаю, что оно хоть чем-то ценнее мнения по поводу иранского урегулирования какого-нибудь дяди Васи из соседнего подъезда. Более того, моё отношение конкретно к этой персоне и его словесным эскападам довольно неплохо выражено в одном историческом источнике, на который сослался М. Пыляев в книге «Старая Москва. История былой жизни первопрестольной столицы».





Ученики-комедианты русские без указу ходят всегда со шпагами (…) и, непрестанно по гостям в нощные времена ходя, пьют. И в рядах у торговых людей товары емлят в долги, а денег не платят. И всякие задоры с теми торговыми и иных чинов людьми чинят, придираясь к бесчестью, чтоб с них что взять нахально.

И для тех взяток ищут бесчестий своих и тех людей волочат и убыточат в разных приказах (…).

И взяв с тех людей взятки, мирятся, не дожидаясь по тем делам указу, а иным торговым людям бороды режут для таких же взяток.



Особо в тех бесчинствах отличался актер Василий Теленков, он же Шмага-пьяный. За что и была по его поводу резолюция от боярина Головина:



Комедианта пьяного Шмагу, взяв в приказ, высеките батоги.



Как видим, в 1705-м году у власти «были методы». А сейчас их, получается, нет. И это единственное, что вызывает сожаление…



Гораздо интереснее Михаила Ефремова и его заявления другое: можем ли мы в принципе игнорировать подобных деятелей культуры, или нам на государственном уровне все-таки стоило бы как-то на это реагировать. Тем более что поводов полно: чуть раньше были и Макаревич, и Ахеджакова, и Серебренников, и много прочего люда.



Чтобы ответить на этот вопрос, давайте прибегнем к не совсем корректному и даже весьма грубому, но весьма красноречивому сравнению.



Скажите, пожалуйста, может ли лев в открытой схватке убить медведя? Однозначного ответа тут, наверное, нет. Но все-таки взрослый, отъевшийся, здоровый бурый медведь и потяжелее льва будет, и клыками не уступит, и когтями царя зверей превзойдет. Поэтому будет корректно сказать, что скорее нет, и при прочих равных скорее медведь этого льва порвет на меховые лоскуты.



Теперь следующий вопрос. Как вы думаете, могут ли медведя убить паразиты?



А вот тут, мне кажется, все несколько печальнее. Глисты изнутри, блохи в шерсти, мошка и гнус снаружи. И если предположить, что медведь страдает от бескормицы, то вполне может статься, что паразиты его добьют.



Кто сказал, что я назвал Ефремова глистом? Нет, я не называл. Это вы сами догадались – уж больно похож. Не внешне, нет! По повадкам… А значит, нам все-таки стоило бы позаботиться о каких-то глистогонных средствах. Потому что дело ведь не только в том, что глисты отнимают у хозяина питательные вещества – с этим, наверное, ещё как-то можно было бы мириться. Но они ведь ещё и отравляют заражённый организм продуктами своей жизнедеятельности. А это уже «криминал», и за это их надо травить каким-то подходящим средством.



Но многие наверняка со мной не согласятся. Пушкина вспомнят – Александр Сергеевич был не в самых лучших отношениях с тогдашним русским самодержцем, и декабристам, например, очень сочувствовал.



Так-то оно так, но есть один нюанс: Пушкин все-таки любил Россию. И даже обличая её недостатки, желая увидеть «обломки самовластья», он все-таки активно протестовал против клеветы на свою Родину. Дело кота Скрипалей



Озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветою.



И он же писал графу Александру Бенкендорфу, шефу тайной полиции, и просил его помочь с выпуском журнала, призванного, по замыслу Пушкина, отвечать на нападки иностранных газет.



Пускай позволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападки иностранных газет.



Поэтому сравнение с Пушкиным, как сейчас говорят, «не катит». Хотя им, паразитам, очень этого бы хотелось.



Какие выводы автор хотел бы донести до читателей? А никаких. Вместо выводов я предложу вашему вниманию ещё чуть-чуть цитат. Принадлежат они известному грузинскому режиссеру Отару Иоселиани.



Мира у нас с Россией никогда не будет!.. Если раньше мы испытывали к ней презрение, сейчас возникла ненависть.



И ещё:



Мы знаем, на что способны русские, что они творили в Афганистане и Чечне. Они не жалеют ни женщин, ни детей, они ни перед чем не останавливаются.



...они все — завоеватели. Наглые, мерзкие... Это я про русских.



К чему эти цитаты? А вот это самое интересное!



6 июня, в день рождения нашего великого поэта (как все переплетено в мире!), во Всероссийском музее им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург, состоялось награждение упомянутого режиссера Иоселиани премией «Петрополь».



Музей, на минуточку, государственный. И премию учредил именно он.



А выводы…



Выводы делайте сами. Известный (хотя лучше бы и не знать) актер Михаил Ефремов давеча опять позволил себе высказать своё ценное мнение по ряду животрепещущих вопросов. Тут тебе и передача Украине Крымского моста, и бесплатное снабжение оного государства газом лет эдак десять-пятнадцать, чтобы небратья-шумеры снова смогли почувствовать себя нашими братьями-украинцами, и много ещё чего подобного. Целый час он вещал на ютуб-канале одного бывшего спортивного журналиста, поэтому того, кто хочет подробностей и кого в Гугле не забанили, милости прошу туда.Скажу честно, мне совершенно неинтересен сам Ефремов и его высказывания. Да, у него есть мнение, он имеет право его высказывать. Но, если уж честно, я не считаю, что оно хоть чем-то ценнее мнения по поводу иранского урегулирования какого-нибудь дяди Васи из соседнего подъезда. Более того, моё отношение конкретно к этой персоне и его словесным эскападам довольно неплохо выражено в одном историческом источнике, на который сослался М. Пыляев в книге «Старая Москва. История былой жизни первопрестольной столицы».Особо в тех бесчинствах отличался актер Василий Теленков, он же Шмага-пьяный. За что и была по его поводу резолюция от боярина Головина:Как видим, в 1705-м году у власти «были методы». А сейчас их, получается, нет. И это единственное, что вызывает сожаление…Гораздо интереснее Михаила Ефремова и его заявления другое: можем ли мы в принципе игнорировать подобных деятелей культуры, или нам на государственном уровне все-таки стоило бы как-то на это реагировать. Тем более что поводов полно: чуть раньше были и Макаревич, и Ахеджакова, и Серебренников, и много прочего люда.Чтобы ответить на этот вопрос, давайте прибегнем к не совсем корректному и даже весьма грубому, но весьма красноречивому сравнению.Скажите, пожалуйста, может ли лев в открытой схватке убить медведя? Однозначного ответа тут, наверное, нет. Но все-таки взрослый, отъевшийся, здоровый бурый медведь и потяжелее льва будет, и клыками не уступит, и когтями царя зверей превзойдет. Поэтому будет корректно сказать, что скорее нет, и при прочих равных скорее медведь этого льва порвет на меховые лоскуты.Теперь следующий вопрос. Как вы думаете, могут ли медведя убить паразиты?А вот тут, мне кажется, все несколько печальнее. Глисты изнутри, блохи в шерсти, мошка и гнус снаружи. И если предположить, что медведь страдает от бескормицы, то вполне может статься, что паразиты его добьют.Кто сказал, что я назвал Ефремова глистом? Нет, я не называл. Это вы сами догадались – уж больно похож. Не внешне, нет! По повадкам… А значит, нам все-таки стоило бы позаботиться о каких-то глистогонных средствах. Потому что дело ведь не только в том, что глисты отнимают у хозяина питательные вещества – с этим, наверное, ещё как-то можно было бы мириться. Но они ведь ещё и отравляют заражённый организм продуктами своей жизнедеятельности. А это уже «криминал», и за это их надо травить каким-то подходящим средством.Но многие наверняка со мной не согласятся. Пушкина вспомнят – Александр Сергеевич был не в самых лучших отношениях с тогдашним русским самодержцем, и декабристам, например, очень сочувствовал.Так-то оно так, но есть один нюанс: Пушкин все-таки любил Россию. И даже обличая её недостатки, желая увидеть «обломки самовластья», он все-таки активно протестовал против клеветы на свою Родину.И он же писал графу Александру Бенкендорфу, шефу тайной полиции, и просил его помочь с выпуском журнала, призванного, по замыслу Пушкина, отвечать на нападки иностранных газет.Поэтому сравнение с Пушкиным, как сейчас говорят, «не катит». Хотя им, паразитам, очень этого бы хотелось.Какие выводы автор хотел бы донести до читателей? А никаких. Вместо выводов я предложу вашему вниманию ещё чуть-чуть цитат. Принадлежат они известному грузинскому режиссеру Отару Иоселиани.И ещё:К чему эти цитаты? А вот это самое интересное!6 июня, в день рождения нашего великого поэта (как все переплетено в мире!), во Всероссийском музее им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург, состоялось награждение упомянутого режиссера Иоселиани премией «Петрополь».Музей, на минуточку, государственный. И премию учредил именно он.А выводы…Выводы делайте сами. Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 199 Источник Похожие новости Президент даёт одному — министры отнимают у всех Тектонический геополитический сдвиг Как улучшить отношения с дикарями: западный подход

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