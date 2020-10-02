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От преклонения колен до "контрибуций": Первый штат США поднял вопрос о выплатах афроамериканцам
02 октября 2020, 08:35 • 82 • Политика
Власти Калифорнии прорабатывают вопрос о выплате компенсаций за рабство. Это первый американский штат, который инициировал выплаты афроамериканцам. От преклонения колен до "контрибуций"?
Губернатор Калифорнии, член Демократической партии США Гэвин Ньюсом подписал закон о создании специальной группы, которая должна проработать данный вопрос. В неё вошли девять человек. Задача группы - задокументировать последствия порабощения афроамериканцев в Калифорнии и выдвинуть рекомендации для правовой защиты чернокожего населения. Речь идёт о людях, которые пострадали от рабства или расовой дискриминации, пишет Business Insider.
Сам Ньюсом отметил, что на подписание закона его подтолкнули прошедшие накануне дебаты между кандидатами в президенты - республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом.
Напомним, что Калифорния вошла в союз в качестве свободного штата в 1850 году, однако южные рабовладельческие порядки в данном регионе продолжались ещё некоторое время. В Калифорнии не сразу исчезло рабство, а официальные лица и обычные граждане нередко выслеживали беглых рабов.
Нынешнее покаяние Калифорнии вписывается в политический тренд Black lives matter, которое из движения против полицейского насилия быстро переросло в движение за права чернокожего населения. Американские демократы открыто поддерживают BLM. Байден даже обещал пост вице-президента чернокожему сенатору от штата Калифорния Камале Харрис в случае своей победы. Однако позже выяснилось, что предки Харрис были ямайскими работорговцами.
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