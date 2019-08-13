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От повара до юриста: опубликован список самых востребованных профессий в России

13 августа 2019, 14:54  •  116 • В России
Самыми востребованными профессиями в России в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист. Это следует из доклада ВНИИ труда Министерства труда. Как отмечают эксперты, в России по-прежнему очень нужны рабочие специальности. При этом аналитики отмечают определённые диспропорции с точки зрения спроса и предложения рабочей силы.
 
РИА Новости © Евгений Епанчинцев
 

ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году. В первую тройку вошли продавец-кассир, повар и педагог профессионального обучения. А в десятку — юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Как отмечается, исследование основывается на опросах, проведённых среди российских организаций. В них приняли участие 26,9 тыс. разного рода заведений из всех регионов России. В скорректированный перечень вошли 1075 профессий.

Востребованность профессий определяли по таким факторам, как текучесть кадров, расширение производства и получение новых заказов, а также модернизация производства, внедрение новых технологий и освоение новых продуктов.

В докладе также отмечается, что только 18% организаций ожидают появления новых профессий, а более 56% предприятий, участвовавших в опросе, не предполагают никаких изменений в своей профессионально-квалификационной структуре.

Консервативный рынок

Как отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, подборка самых востребованных профессий не сильно отличается от данных прошлого года. Это говорит о том, что рынок труда в России достаточно консервативен. Поэтому востребованность профессии, по его словам, во многом обусловлена развитием торговых сетей и текучестью в отрасли. При этом сохраняется высокий спрос на обычных рабочих.

«У нас по-прежнему голод на рабочие специальности. По сути дела, потребности рынка труда на протяжении достаточно длительного периода особо не меняются. Есть определённые диспропорции с точки зрения спроса и предложения рабочей силы. Если развиваются какие-то новые виды деятельности, например строительство автодорог, то требуется рабочие. И не всегда их можно найти на своей территории», — пояснил Сафонов в беседе с RT.

  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

По его словам, часто работодатели отправляются за сотрудниками в регионы с наиболее динамично развивающимися рынками труда: в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ханты-Мансийский округ.

Цивилизованная торговля

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков, рассматривая данные Минтруда, отметил, что востребованность кассиров в России говорит о том, что торговля — наиболее быстро развивающаяся отрасль в стране. По количеству занятых торговля развивается быстрее, чем все другие отрасли экономики, добавляет эксперт.

Одновременно с этим важно обратить внимание на то, что существует большой спрос и на юристов, говорит Щербаков. 

«Чем больше в мире развиваются рыночные отношения, тем больше профессиональные знания в области юриспруденции становятся более востребованными. Потому что рыночные отношения во многом основаны на праве, это хорошо, это говорит о том, что цивилизационные начала начинают в большей мере проявляться в развитии рынка в нашей стране», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Что же касается показателя инновационных профессий, Щербаков полагает, что эти данные нельзя напрямую связывать с уровнем модернизации. 

«Мне кажется, что не очень корректно по запросу на новые профессии судить об инновационной активности. Потому что это не совсем всегда связанные вещи, можно часто и со старыми профессиями выпускать инновационные товары», — отметил он.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева отмечала, что с 2020 года из перечня профессий среднего профессионального образования будут удалены около 100 специальностей, так как в течение пяти прошедших лет практически никто им не обучался. Среди таки профессий: изготовители эмалированной посуды, сушильщики в бумажном производстве, ткачи, вышивальщицы, сборщики изделий электронной техники. 

Однако одновременно с этим в России появляются новые специальности. Так, государство организует обучение монтажников оборудования мобильной связи, специалистов по техобслуживанию и ремонту биотехнических медицинских аппаратов и систем, а также по использованию 3D-печати.

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