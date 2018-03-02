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От Послания президента я испытываю не эйфорию, а облегчение

02 марта 2018, 15:24  •  267 • В России

Я ненавижу войну. И очень ее боюсь. В отличие от многих тутошних заводил, я войну немножечко видела. И в землянке на досках спала, и в овраг под обстрелом ныряла, и в эфир ходила под пулями, и зубы чистила компотом из сухофруктов за неимением на километры вокруг другой незараженной жидкости.

И видела, как погибают люди. Очень много людей.

Поэтому от Послания сегодня я испытываю не гордость и не эйфорию. Я испытываю облегчение и умиротворение.

Не понимать, что все сказанное и сделанное Путиным сделано для того, чтобы войны НЕ было, может только глупец или предатель. Выбирайте.

Путин продемонстрировал океанскую многоцелевую систему с беспилотными подводными аппаратами.Низкая шумность, высокая маневренность, не уязвимость для противника. Уникально малые габариты и сверхвысокая вооруженность. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день не существует - в обращении к парламенту президент охарактеризовал новую подводную ядерно-энергетическую установку

Затюканная Северная Корея, до которой давно привыкшая играючи уничтожать целые страны Америка боится даже дотронуться - тому свежий и очевидный пример.

Да, графика отстойная. Тех ребят, кто эту графику лабал на коленке, не дизайну, знаете ли, учили, а быстро и эффективно взрывать себя гранатой, подпустив поближе как можно больше врагов.

И да, наверно, это все стоит до хрена денег, на которые можно построить уйму детских садов. Пока кому-то в красивом увитом гирляндами домике между Аннаполисом и Вашингтоном не придет в голову поучить нас вместе с нашими детсадами свободе и демократии надежным, десятки раз проверенным способом.

Поэтому меня, тихую, мирную маму двух малышей, радует сегодняшнее Послание. Мне очень нравится, что в ближайшие дцать лет никто не осмелится до нас дотронуться.

А мы пока понастроим тут детских садов и чего еще там.

Источник: телеграм-канал https://t.me/margaritasimonyan

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