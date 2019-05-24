От попытки убийства граждан России до заработка на бомбежках: Карьеру Терезы Мэй оценил Платошкин

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о собственной отставке. Уже 7 июня она намерена покинуть пост лидера Консервативной партии. Прощание с лидерством в партии означает и отставку Терезы Мэй с должности премьер-министра Великобритании. После 7 июня стартует процесс выборов нового премьера, но для начала просто определятся с кандидатами. К слову, говоря об уходе с должности, Мэй не сдержала слез.

В беседе с Царьградом карьеру Мэй оценил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Эксперт полагает, хвастать политику нечем. Более того, за сотворенные ей шаги придется отвечать.

"Все деяния на Земле воздаются, либо в хорошем, либо в плохом смысле. Это правда, этому даже есть научное подтверждение. Но и как в Писании, посеял ветер, пожал бурю. Это и происходит сейчас с Мэй. Она это человек абсолютно беспринципный, возглавивший после Brexit правительство и шедшая по этому курсу, хоть и голосовала против выхода из ЕС. Кроме того, муж Мэй работает лоббистом американских оружейных фирм. Он зарабатывал на каждой ракете, выпущенной по Сирии, например - фактически, на бомбежках. А на Brexit девушка всё время пыталась кого-то обмануть. То Евросоюз, то собственных избирателей. То Северную Ирландию, то Шотландию, то ещё кого-то. И что касается нас, конечно, она пыталась скрыть этот гигантский провал с Brexit через лавирование, беспринципность. Была предпринята совершенно наглая попытка убить двух граждан Российской Федерации, которые вроде бы, слава Богу, живы. И за это всё, мне кажется, она получила, мягко говоря, ещё не всё, я бы сказал. Отставка — это, я думаю, только начало. Я уверен, что за дело Скрипалей, это уголовное преступление, ей ещё тоже придётся ответить", - подчеркнул эксперт.

Открытым остается вопрос, что произойдет теперь. Что изменится с приходом нового премьера?