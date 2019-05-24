Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коломойский намерен вновь стать совладельцем «ПриватБанка»
Доллар сбросят с пьедестала? Wall Street Journal назвал главную причину краха ам...
"Кто против?": петицией Зеленского в отставку не отправить! От 23.05.1...
Первые дни правления Зеленского: отставка и переговоры с Россией. Вечер с Солов...
Главная / Политика

От попытки убийства граждан России до заработка на бомбежках: Карьеру Терезы Мэй оценил Платошкин

24 мая 2019, 15:39  •  4 • Политика
Карьеру Терезы Мэй в беседе с Царьградом оценил Николай Платошкин. Вех достаточно - от попытки убийства граждан России до заработка на бомбежках.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о собственной отставке. Уже 7 июня она намерена покинуть пост лидера Консервативной партии. Прощание с лидерством в партии означает и отставку Терезы Мэй с должности премьер-министра Великобритании. После 7 июня стартует процесс выборов нового премьера, но для начала просто определятся с кандидатами. К слову, говоря об уходе с должности, Мэй не сдержала слез.
В беседе с Царьградом карьеру Мэй оценил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Эксперт полагает, хвастать политику нечем. Более того, за сотворенные ей шаги придется отвечать.
"Все деяния на Земле воздаются, либо в хорошем, либо в плохом смысле. Это правда, этому даже есть научное подтверждение. Но и как в Писании, посеял ветер, пожал бурю. Это и происходит сейчас с Мэй. Она это человек абсолютно беспринципный, возглавивший после Brexit правительство и шедшая по этому курсу, хоть и голосовала против выхода из ЕС. Кроме того, муж Мэй работает лоббистом американских оружейных фирм. Он зарабатывал на каждой ракете, выпущенной по Сирии, например - фактически, на бомбежках. А на Brexit девушка всё время пыталась кого-то обмануть. То Евросоюз, то собственных избирателей. То Северную Ирландию, то Шотландию, то ещё кого-то. И что касается нас, конечно, она пыталась скрыть этот гигантский провал с Brexit через лавирование, беспринципность. Была предпринята совершенно наглая попытка убить двух граждан Российской Федерации, которые вроде бы, слава Богу, живы. И за это всё, мне кажется, она получила, мягко говоря, ещё не всё, я бы сказал. Отставка — это, я думаю, только начало. Я уверен, что за дело Скрипалей, это уголовное преступление, ей ещё тоже придётся ответить", - подчеркнул эксперт.
Открытым остается вопрос, что произойдет теперь. Что изменится с приходом нового премьера?
"Если придёт хоть кто-нибудь, скажем, из консервативной партии, например, то попытаются повесить всех собак за провалы во внутренней и внешней политике на Мэй, как и гражданин Зеленский делает сейчас на Украине, - сказал Платошкин. - А если это будут досрочные выборы, я очень надеюсь, что к власти может прийти коалиция лейбористов Шотландской национальной партии и, может быть, либералов. А может, и нет. А Джереми Корбин, между прочим, был единственным из лидеров партий, кто говорил, что он не верит в причастность России к делу Скрипалей, потому что нет никаких доказательств. И если власть сменится таким коренным образом, то я думаю, что Терезе Мэй придётся не пенсию получать и мемуары писать, а сесть в тюрьму".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



4
Источник
Похожие новости
23 мая 2019, 23:24
Мольбы Саакашвили довели до сведения Зеленского: Экс-президент Грузии просит вернуть ему паспорт
23 мая 2019, 16:54
Дания может отказаться от F-35, если жителям не понравится - Минобороны
23 мая 2019, 20:09
Украина: Клинч в пользу Коломойского
23 мая 2019, 20:09
"Паниковского бьют! - Уже? Что-то очень быстро": Зеленского в Сети превратили в персонажа романа Ильфа и Петрова
23 мая 2019, 23:24
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным»-ведущим
24 мая 2019, 12:24
"Вы больше по пению. С чужого голоса": Украинский блогер назвал "кретинами" всех "забывших" о ВОВ
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 мая 2019, 09:09
Переговоры будут, "размен" - нет: В Киеве поставили условие по миру в Донба...
24 мая 2019, 02:39
"Он забыл, что "Квартал 95" для него уже закончился": На Украине ...
24 мая 2019, 04:09
Жизнь украинского гастарбайтера в Польше: один выходной в неделю, на сон - шесть часо...
24 мая 2019, 09:09
Доллар сбросят с пьедестала? Wall Street Journal назвал главную причину краха америка...
24 мая 2019, 02:39
Империя Порошенко наносит ответный удар: Михеев объяснил смысл метаний экс-президента...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2019, 19:52
"Ахинея!" Речь Куликова заставила ВСТРЕПЕНУТЬСЯ всех украинцев! Обязательно к просмотру
21 мая 2019, 12:39
«Украина вряд ли переживёт Порошенко-2»: о чём свидетельствуют первые внешнеполитические заявления Зеленского
22 мая 2019, 01:54
"Сбить, а потом принести извинения": Американским военным дали "совет", как вести себя с самолетами ВКС России
21 мая 2019, 09:39
Записки Колорадского Таракана. "Король умер, понеслась..." по-украински
21 мая 2019, 06:24
Зеленский первым указом назначил главного по армии Украины
19 мая 2019, 21:54
Не полечу. Отсадите: Пьяная украинка ногами пыталась выгнать всех иностранцев на высоте 12 тысяч метров
18 мая 2019, 00:24
Он слишком много знал? "Десницу" изгнанного Мадуро генерала обнаружили мертвым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.