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От попытки убийства граждан России до заработка на бомбежках: Карьеру Терезы Мэй оценил Платошкин
24 мая 2019, 15:39 • 4 • Политика
Карьеру Терезы Мэй в беседе с Царьградом оценил Николай Платошкин. Вех достаточно - от попытки убийства граждан России до заработка на бомбежках.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о собственной отставке. Уже 7 июня она намерена покинуть пост лидера Консервативной партии. Прощание с лидерством в партии означает и отставку Терезы Мэй с должности премьер-министра Великобритании. После 7 июня стартует процесс выборов нового премьера, но для начала просто определятся с кандидатами. К слову, говоря об уходе с должности, Мэй не сдержала слез.
В беседе с Царьградом карьеру Мэй оценил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Эксперт полагает, хвастать политику нечем. Более того, за сотворенные ей шаги придется отвечать.
Открытым остается вопрос, что произойдет теперь. Что изменится с приходом нового премьера?
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