От поп-звезды до ветерана: СМИ заявили о контактах людей Трампа с русскими перед выборами

The Washington Post со ссылкой на промежуточные результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера сообщила о контактах с людьми будущего американского президента Дональда Трампа и его семьи с русскими перед выборами 2016 года. В списке якобы есть и поп-звезда, и спортсмен, и зампремьер-министра, и даже ветеран (″предположительно разведки″).

Новые промежуточные данные расследования по так называемому вмешательству России в выборы США спецпрокурора США Роберта Мюллера обнародовала The Washington Post. В частности, в статье указывается на то, что не меньше 14 людей будущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа (в том числе и члены его семьи), во время избирательной кампании, мол, общались с русскими. Всего называется около 17 человек, среди которых якобы ″посол России, зампремьер-министра, поп-звезда, тяжелоатлет, адвокат, ветеран Советской армии (предположительно разведки)″.

Как указывает СМИ, ″некоторые предложили помочь его кампании и его бизнесу, касающегося недвижимости. Некоторые предлагали ″грязь оппоненту-демократу″. В числе якобы сделанных людям Трампа предложения - организация встречи с президентом России Владимиром Путиным.

″Это чрезвычайно необычно, - цитирует издание экс-посла США в России Майкла Макфола. - И количество контактов, и характер контактов необычны″.

Напомним, расследование спецпрокурора о так называемом вмешательстве России в выборы США длится уже два года. За это время никаких доказательств Москве предъявлено не было - голословные обвинения категорически опровергают и в Кремле, и в Белом доме. Сам президент США ту часть расследования, которая касается якобы его связей с русскими, назвал ″охотой на ведьм″ и происками демократов, поскольку их кандидат Хиллари Клинтон проиграла тогда на выборах Трампу.