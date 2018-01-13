От Покахонтас до «выгребных ям»: как неосторожные слова Трампа привели к международному скандалу

Дональд Трамп оказался в центре очередного скандала. Как сообщили американские СМИ, на посвящённой проблемам иммиграции встрече президент США назвал «выгребными ямами» страны Африки, Гаити и Сальвадор. Представители международного сообщества заклеймили Трампа как расиста, несмотря на то, что американский президент отрицает употребление подобной лексики. Это далеко не первый случай, когда Трамп попадает на первые страницы СМИ из-за своих неосторожных высказываний. О неоднозначных заявлениях Трампа — в материале RT.

Западные и мировые СМИ, политики и общественные деятели продолжают обсуждать демарш Дональда Трампа, который по утверждению присутствовавших на встрече по вопросу о иммиграции в США, назвал страны Африки, Гаити и Сальвадор «выгребными ямами».

Сам Трамп поначалу не делал никаких комментариев по поводу скандала, однако впоследствии заявил, что никого не оскорблял, при это признав, что мог использовать «крепкую» лексику. Однако присутствующий на встрече сенатор-демократ Дик Дарбин продолжает настаивать на том, что слова Трампа были переданы СМИ абсолютно верно.

Представитель ООН по по правам человека Руперт Колвилл заявил, что подобные заявления нельзя охарактеризовать никак иначе, чем расизм.

«Это нельзя назвать никак иначе, кроме как «расизм». Нельзя просто списывать целые страны и континенты как «выгребные ямы», иммигрантам из которых не рады, потому что они не белые», — приводит слова Колвилла британская газета The Guardian.

Публичному осуждению высказывания Трампа подвергли экс-президент Мексики Винсенте Фокс, и лидер Сальвадора президент Санчес. Фокс заявил, что главной «выгребной ямой» на планете является сам президент, а Санчес отметил что выступает с официальным протестом от лица всех граждан Сальвадора.

Требования принести извинения к 45-му президенту США выдвинули и группа представителей 54 «чрезвычайно возмущённых» африканских стран.

После созыва экстренного заседания африканские послы при ООН заявили, что «обеспокоены продолжающейся и растущей тенденцией администрации США к Африке и людям африканского происхождения, которая порочит репутацию континента и его жителей».

Это высказывание Трампа может оказаться самым громким скандалом за его период нахождения у власти, однако это не единственный раз, когда его оговорки или недипломатичная лексика приводили к скандалам.

Лучший способ похудеть

Американские СМИ назвали бестактной шутку Трампа, которой тот поприветствовал возвращение в конгресс Стива Скалиса. Лидер республиканского большинства в палате представителей был тяжело ранен летом 2017 года, когда рассерженный сторонник демократов, вооружённый штурмовой винтовкой, напал на конгрессменов, когда те готовились к благотворительному матчу в бейсбол. Тогда пострадали четыре человека, а самые серьёзные ранения получил Скалис, который до сих пор не оправился от них и вынужден пользоваться костылями.

«Стив Скалис главный храбрец среди нас. Ух ты, не знаю что здесь и сказать. Ему выдался тяжёлый год — чертовски неприятный способ сбросить лишний вес, Стив. Совсем не лучший способ похудеть. Мы любим тебя, Стив, ты молодец», — сострил Трамп, выступая с трибуны перед Капитолием.

Pres. Trump: "Steve Scalise, he's braver than all of us...He had a rougher year than most of us. But—that's a hell of a way to lose weight, Steve." pic.twitter.com/Jpp0a6z8wS — ABC News (@ABC) 20 декабря 2017 г.

При этом журналист газеты The Washington Post в ответ на возмущения со стороны критиков президента отметил, что сам Скалис неоднократно шутил так про свои ранения в личных беседах, чтобы разрядить обстановку.

«Готов поспорить, что он рассказал этот анекдот и Трампу, а тот без всякого фильтра решил повторить его в своей речи к всеобщему смущению», — заметил корреспондент газеты Пол Кейн.

По следам Покахонтас

Трамп не удержался от шуток и во время встречи с коренными американцами, отличившимися во время Второй мировой войны. Индейские радисты-шифровальщики из четырёх разных племён передавали сообщения, закодированные на своих родных языках, что сыграло важную роль в победе США над Японией на Тихоокеанском театре военных действий.

Приветствуя их героизм, президент решил воспользоваться случаем и сделать нелестное замечание в отношении одного из своих главных идеологических противников.

«Вы жили здесь задолго до нас, до того как мы сюда приехали. Однако есть у нас в конгрессе парламентарий, который берёт на себя и такую славу. Мы зовём её Покахонтас», — отметил он.

Американский президент имел в виду сенатора-демократа Элизабет Уоррен, которая в бытность преподавателем в Гарварде записала себя в этнические меньшинства, за что получала различные привилегии. Раскрывшийся подлог впоследствии стоил ей победы за место в верхней палате парламента в 2012 году.

© WhiteHouse.gov

Журналисты из пула Белого дома отмечали, что шутка была встречена «гробовым молчанием». Сама Уоррен и представители общественных объединений американских индейцев, назвали замечание Трампа расистским ругательством. Однако пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс встала на защиту президента, заявив, самым оскорбительным для индейцев всё-таки должна быть попытка Уоррен приписать себе их заслуги.

Самолёты из Call of Duty

Дональд Трамп снова подвергся насмешкам со стороны СМИ и пользователей Twitter, допустив ошибку во время заявления о военном сотрудничестве Вашингтона и Норвегии. Отвечая на вопросы журналистов в ходе совместной пресс-конференции с норвежским премьером Эрной Сульберг, Трамп сообщил о продаже американской стороной Норвегии новых истребителей.

«В ноябре мы начали поставлять истребители F-52 и F-35», — заявил Трамп, уточнив, что стоимость оборонного заказа составила $10 млрд. Американский лидер мог ошибиться, неправильно прочитав из своих заметок пункт о том, что США должны поставить норвежцам истребители пятого поколения F-35 в количестве 52 штук.

Его оговорку сразу подхватили американские СМИ, а пользователи Twitter начали размещать свои варианты возможного внешнего вида несуществующих F-52.

Газета The Washington Post выпустила материал под заголовком «Трамп хвалит поставку F-52 Норвегии. Такие самолёты существуют только в игре Call of Duty».

© U.S. Air Force

Несмотря на то, что расширение сотрудничества с Норвегией было упомянуто как положительный фактор, большая часть статьи была посвящена насмешкам над оговоркой Трампа. C похожим заголовком вышла статья и на популярном новостном портале The Verge.

Откровения от Трампа

Всего за несколько недель до начала поставок несуществующих самолётов норвежцам, Трамп совершил в своей речи ошибку, повергшую американские СМИ в замешательство.

Говоря о своей победе на президентских выборах в 2016 году, он, оговорившись, изменил смысл высказывания. Так, вместо слово «революция» (англ. «revolution») он употребил схожее по звучанию слово «откровение» (англ. «revelation»).

Начало книги Откровений Иоанна Богослова из Библии Короля Джеймса на английском языке

«Наше откровение не закончилось 8 ноября (2016 года). Это было только начало», — отметил Трамп, имея в виду свою победу над Хиллари Клинтон.

Слово «revelation» в США часто употребляется как упоминание о пророчествах из книги Откровения Иоанна Богослова, где описываются многочисленные катастрофы и ужасные события, которые ждут человечество перед вторым пришествием.

Прямое включение

В 2017 году Трампа также высмеяли за оплошность на встрече лидеров полицейских профсоюзов США. Расположившись за столом, Трамп отметил, что мероприятие будет транслироваться в прямом эфире, так как журналисты хотят поймать его на какой-нибудь оговорке. Поэтому, подчеркнул 45-й президент США, важно не допускать ошибок.

Президент США Дональд Трамп на встрече с Чаком Кентербери и другими лидерами FOP в Белом доме

Reuters

© Jonathan Ernst

«Посмотрите, всё телевидение здесь вещает вживую, для меня всегда так. Знаете, к сожалению для других парней — они произнесут речь, и всем всё равно, но для меня всегда будет прямое включение. Одна ошибка, и всё уже будет совсем нехорошо. Поэтому нам нельзя допускать ошибок, правда? Так что ошибок не будет», — сказал Трамп.

После этого пространного замечания, президент похлопал докладчика справа от себя по руке и обратился к нему с просьбой открыть собрание, сказав: «Приступайте, Кен».

Полицейский функционер сразу же представился как Чак (разговорное от имени Чарлз) Кэнтербери, национальный президент Братского ордена Полиции (FOP).

Тот факт, что Трамп перепутал имя первого докладчика на мероприятии сразу же после того, как сделал длинное отступление про ошибки перед телекамерами, вызвал настоящий фурор в соцсетях.

Пользователи Twitter размещали в своих новостных лентах видео, сопровождая его подписями, которые указывали на оплошность президента.

Однако присутствовавшие на встрече полицейские чины встали на защиту президента. Так, президент филадельфийского отделения полицейского братства Джон МакНесби выразил удивление тем, что это вообще стало предметом обсуждения в СМИ.

«Поверить не могу, что это вообще попало в новости. Глупость какая-то. Все делают ошибки, но это была не ошибка», — приводит его слова газета Philly Voice.

Он объяснил, что телеканал С-SPAN, транслировавший встречу, не показал главного — таблички с именем, стоявшей перед Кэнтербери, где имя которого было указано как Кеннет. Его слова подтвердил и официальный представитель организации Тим Ричардсон, который указал, что Кентербери представляется как «Чак» в неформальной обстановке, хоть по документам его полным именем является Кеннет Чарлз Кентербери. Представитель отметил, что Трамп весь день обращался к главе организации как к «Чаку», решив быть более формальным на встрече с журналистами.

«Нас это вообще не побеспокоило, и мы также хотим отметить, что Кентербери не поправил президента потому что тут не было никакой путаницы», — заключили полицейские.