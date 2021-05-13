От погромов к линчеванию: Израильтяне толпами нападают на людей - видео

В Израиле толпы разгневанных граждан нападают на людей. Очевидцы засняли, как линчеватели жестоко избивают водителя машины. Сообщается, что он в критическом состоянии.

В израильском городе Бат-Яме израильтяне толпами нападают на арабов. Соцсети и Telegram-каналы облетело видео, на котором линчеватели вытаскивают человека из машины и начинают жестоко избивать.

По данным военкора Александра Коца, на кадрах запечатлено нападение израильтян на водителя-палестинца. Есть информация, что избитый водитель находится в критическом состоянии.

Также есть информация, что по всему Израилю прокатилась волна погромов. Израильтяне, разгневанные ракетным ударом со стороны сектора Газа, начали громить торговые развлекательные заведения, владельцами которых являются палестинцы.

Напомним, что напряжение между евреями и палестинцами начало нарастать ещё в апреле, когда израильские власти попытались выселить арабские семьи из Восточного Иерусалима. После этого конфликт шёл по нарастающей, пока не вылился в обмен ракетными ударами. При этом палестинцы сумели преодолеть израильскую систему ПРО "Железный купол" и нанести болезненные удары по израильским городам.