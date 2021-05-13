Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
На Донбассе «побратимы» из 93-й бригады уничтожили блокпост 128-й бригады ВСУ
Смерти, о которых молчит Киев: "Поднимаю голову - он лежит. И не дышит уже....
Главная / Политика

От погромов к линчеванию: Израильтяне толпами нападают на людей - видео

13 мая 2021, 00:05  •  36 • Политика
В Израиле толпы разгневанных граждан нападают на людей. Очевидцы засняли, как линчеватели жестоко избивают водителя машины. Сообщается, что он в критическом состоянии.
В израильском городе Бат-Яме израильтяне толпами нападают на арабов. Соцсети и Telegram-каналы облетело видео, на котором линчеватели вытаскивают человека из машины и начинают жестоко избивать.
По данным военкора Александра Коца, на кадрах запечатлено нападение израильтян на водителя-палестинца. Есть информация, что избитый водитель находится в критическом состоянии.
Также есть информация, что по всему Израилю прокатилась волна погромов. Израильтяне, разгневанные ракетным ударом со стороны сектора Газа, начали громить торговые развлекательные заведения, владельцами которых являются палестинцы.
Напомним, что напряжение между евреями и палестинцами начало нарастать ещё в апреле, когда израильские власти попытались выселить арабские семьи из Восточного Иерусалима. После этого конфликт шёл по нарастающей, пока не вылился в обмен ракетными ударами. При этом палестинцы сумели преодолеть израильскую систему ПРО "Железный купол" и нанести болезненные удары по израильским городам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
12 мая 2021, 09:25
Раскрыт "план Б" Пентагона после отказа Ташкента
12 мая 2021, 09:25
Савченко унизила солдат "самой сильной армии" Европы
12 мая 2021, 02:05
Медведчук раскрыл истинную цель обысков в своём доме и офисе
12 мая 2021, 13:05
Лицо журналистки всё выдало: Четыре ляпа Зеленского
12 мая 2021, 14:55
Россия готова выйти из ПАСЕ: Пётр Толстой заявил о главном русском условии
12 мая 2021, 05:45
Стремление Лаврова к порядку породило новый мем
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
06 мая 2021, 04:50
Американцы не рискнут приблизиться к Петербургу: Sohu намекнул на "морскую ловушку" России
10 мая 2021, 06:05
Евгений Сатановский о бунте вокруг России: "Война на носу"
07 мая 2021, 00:10
Отказ от газа из России обернётся "сюрпризом": Польшу предупредили из КНР
10 мая 2021, 02:25
Спецслужбы США попались на детскую уловку
06 мая 2021, 20:30
Озвучен "инсайд" по саммиту с Путиным: "Байдену, видимо, будет неприятно"
11 мая 2021, 06:50
ВСУ против «Правого сектора»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.