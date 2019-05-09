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От подполковников до сержантов: Мадуро кардинально "почистил" армию Венесуэлы после попытки переворота
09 мая 2019, 01:39 • 213 • Политика
Десятки военных разного ранга – от подполковников до сержантов, оказались изгнаны из рядов венесуэльской армии. Так президент страны Николас Мадуро "почистил" армию после очередной попытки переворота.
Мадуро подписал указ, согласно которому даже высокопоставленные военные исключаются из состава Вооруженных сил Венесуэлы. Некоторым, впрочем, относительно повезло – их только понизят в звании.
Причиной жестких мер стало отношение "опальных" военных к недавней попытке государственного переворота. Как пишет РИА Новости со ссылкой на венесуэльские СМИ, в число уволенных попал даже бывший глава Боливарианской службы разведки SEBIN, генерал Мануэль Фигера. Кроме него, постов лишились пять подполковников, четыре майора, четыре капитана, шесть лейтенантов и тридцать пять сержантов.
Оппозиция в Венесуэле 30 апреля попыталась совершить переворот. Глава парламента Хуан Гуайдо, незаконно объявивший себя временным президентом Венесуэлы, и его сторонники при поддержке небольшой группы военных собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота".
Ранее Гуайдо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Николаса Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности Вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота, Мадуро распорядился начать расследование событий 30 апреля.
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