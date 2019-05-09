От подполковников до сержантов: Мадуро кардинально "почистил" армию Венесуэлы после попытки переворота

Мадуро подписал указ, согласно которому даже высокопоставленные военные исключаются из состава Вооруженных сил Венесуэлы. Некоторым, впрочем, относительно повезло – их только понизят в звании.

Причиной жестких мер стало отношение "опальных" военных к недавней попытке государственного переворота. Как пишет РИА Новости со ссылкой на венесуэльские СМИ, в число уволенных попал даже бывший глава Боливарианской службы разведки SEBIN, генерал Мануэль Фигера. Кроме него, постов лишились пять подполковников, четыре майора, четыре капитана, шесть лейтенантов и тридцать пять сержантов.

Оппозиция в Венесуэле 30 апреля попыталась совершить переворот. Глава парламента Хуан Гуайдо, незаконно объявивший себя временным президентом Венесуэлы, и его сторонники при поддержке небольшой группы военных собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота".

Ранее Гуайдо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Николаса Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности Вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота, Мадуро распорядился начать расследование событий 30 апреля.