От плавучей тюрьмы до плавучей мишени • 77 • Аналитика



Десять дней? Это много или мало? С точки зрения простого человека? Казалось бы, мгновение. Но это для счастливого человека. А для незаконно арестованного? Для человека, который даже понять не может сути своего преступления? Да и преступления ли?



26 марта 2018 года было задержано российское рыболовное судно "Норд". Многие помнят всплеск эмоций по этому поводу в прессе. Именно всплеск. Не более того. Тема-то не горячая. Да и экипаж не большой. Десяток рыбаков, которых даже не арестовали. А судно? Судно пусть будет проблемой владельца...









Давайте посмотрим на факты, о которых стало известно. Действительно, украинские пограничники задержали именно судно. Протоколов задержания экипажа нет. Но в таком случае экипаж должен быть снят с корабля или пересажен на другое судно. Иначе он становится заложником. Судно будет поставлено под арест в порту. Об этом знали и украинские пограничники. Но пошли на такой шаг обдуманно. Провокация?



Однако резюмируем: украинские пограничники взяли в заложники десять граждан России.



Идем дальше.



Любой порт — предприятие режимное. Разгуливать по его территории никто не позволит. Более того, порт охраняется. И при нарушении режима охрана имеет право применять оружие на поражение. Российские моряки уже предупреждены о том, что в случае схода на берег именно это и произойдет.



Далее. При задержании у капитана изъяли все документы. Включая паспорта. Фактически сегодня доказать своё гражданство официально члены экипажа не могут. Но даже тогда, когда паспорта были, для Украины это не документы. Российские паспорта, выданные в Крыму, Киев не признает. А судовые документы всегда являются основным источником информации для любого суда.



Казалось бы, чего проще: вызвать российского консула и выдать морякам временные удостоверения граждан РФ. Эти документы Украиной признаются. Однако консул не был допущен на борт на основании того, что корабль и экипаж — украинские. Это как понимать?



Это понимаем, как захват Украиной своего судна с экипажем из своих граждан?



Впрочем, к откровенной дури с украинской стороны мы уже привыкли.



СБУ, пограничники и другие службы активно проводят какие-то следственные действия на борту. В первые дни экипаж практически круглосуточно допрашивали без участия адвокатов. Опять вопрос — на каком основании, если люди не задержаны и не арестованы?



Составлены протоколы на всех членов экипажа по факту нарушения порядка въезда и выезда на "временно оккупированную территорию Крыма". Начато уголовное производство по факту незаконного вылова рыбы. Ну и правовой беспредел по факту нарушения порядка въезда и выезда. Дело в том, что уголовное преследование и административное наказание за одно и то же преступление — взаимоисключающие факты. Одно из двух, короче.



Ситуация, которую украинские власти создали вокруг задержанного судна, классическая для придурковатой киевской хунты. Именно придурковатой. Задержание морских судов происходит достаточно часто. И в мире существует отработанная система действий в таких случаях. Но это в мире, а не на Украине.



Итак, протоколов задержания команды корабля нет. Решения суда о нахождении моряков на борту нет. Но возможности покинуть судно у экипажа тоже нет! Красиво исполнено.



Добровольная тюрьма? Только вот даже у заключенных есть права, а в этом случае есть свобода выбора по-украински.



Более того, судьбу задержанного судна должен решать суд. Кстати, хочется добрым словом помянуть адвокатов экипажа. Только благодаря их усилиям моряки ещё не умерли с голоду. Фактически ежедневно два юриста несут пакеты и коробки с продуктами, предметами личной гигиены и другими необходимыми вещами на собственном горбу задержанным. А, между прочим, от проходной до судна 2 км расстояние. Кемерово как трагедия России. От инженера-строителя и гражданина



Поражают и мелкие подлости украинских пограничников. Начиная с невозможности подъехать машине "Скорой помощи" к кораблю и заканчивая отказом в допуске на борт пожарному инспектору.



Представьте себе ситуацию. У капитана и одного из матросов случился гипертонический криз. Довели, злыдни. "Скорая" приехала... до проходной. А дальше медики пешочком двигались. Нельзя на территорию въезжать. Соответственно, и лечение проведено "пешочком". Измерили давление и поставили укол. И таблетки.



Спасибо врачам «скорой».



Сегодня "Норд" уже начал вонять. Именно вонять. По двум причинам. Первая, но не основная: продукты жизнедеятельности экипажа. Гальюн необходимо периодически чистить. Проще говоря, сливать фекалии. А договора с владельцем по этому вопросу нет. Правда, один раз слили. Разрешили. А второй?



Вторая причина — рыба. Кораблик хорошо делал свою работу. На борту почти 6 тонн рыбы. В опечатанном трюме. И рыба эта, несмотря на работающую холодильную установку (а именно необходимость обслуживания этого оборудования стала причиной вызова пожарного инспектора), начинает немного портиться.



Но вонь – это личное дело украинцев.



А теперь вопрос: это вообще нормальная ситуация? На наш взгляд – нет.



И дело здесь в нехитрой схеме разграничения. Сегодня у нас она своя, а у украинцев (да и у большей части мира) – своя. И по всем международным сводам и правилам, к сожалению, украинские погранцы вроде бы правы.



Задержали судно соседа вроде бы в своих водах, не признают российские паспорта крымчан, они вроде бы свои все еще… Рыба, опять-таки, своя, украинская…



Но ситуация нам не нравится. Ситуация весьма щекотливая. И вот почему.



Россия подать в международный суд на действия Украины не сможет. Украина работает в своей (для всего мира) приграничной зоне. И с абсолютно тупой мордой сможет дальше проводить аресты и задержания. Мир перед угрозой «джихад-туризма»



Нам надо реально что-то делать.



Первое. Есть мнение (и оно не только наше), что в зонах отлова рыбы в бассейне Азовского моря необходимо обеспечить присутствие наших катеров. Не важно, с синим крестом на белом фоне или бело-зеленом.



Именно на предмет предотвращения взятия в заложники граждан России под любым предлогом. Раз мы имеем дело с терроризмом и бандитизмом (а действия украинской службы весьма напоминают суданских парнишек), то реагировать надо.



Но реагировать вежливо и корректно. С этими украинскими ВМФ надо осторожно обращаться. Могут утонуть от плевка, что, соответственно, повлечет за собой международный скандал.



Второе. Те суда, что идут в украинские порты под Керченским мостом, можно и попридержать. Опять же на предмет обследования по содействию терроризму.



Если украинская сторона так ставит дело, полностью наплевав на все мировые законы в прибрежных и морских вопросах, стоит отвечать зеркально.



А еще лучше – с упреждением.



Ведь им может понравиться. Уже сегодня на Украине пошли разговоры, что в российских тюрьмах томится слишком много украинских граждан. И кое-кого (режиссера-уголовника) можно было бы и обменять на капитана.



Если так пойдет дело, лиха беда начало! Вышел в море среди недели, а к выходным — уже 3-4 десятка кандидатов на обмен.



Шановни паны, не жирновато ли будет? Десять дней? Это много или мало? С точки зрения простого человека? Казалось бы, мгновение. Но это для счастливого человека. А для незаконно арестованного? Для человека, который даже понять не может сути своего преступления? Да и преступления ли?26 марта 2018 года было задержано российское рыболовное судно "Норд". Многие помнят всплеск эмоций по этому поводу в прессе. Именно всплеск. Не более того. Тема-то не горячая. Да и экипаж не большой. Десяток рыбаков, которых даже не арестовали. А судно? Судно пусть будет проблемой владельца...Давайте посмотрим на факты, о которых стало известно. Действительно, украинские пограничники задержали именно судно. Протоколов задержания экипажа нет. Но в таком случае экипаж должен быть снят с корабля или пересажен на другое судно. Иначе он становится заложником. Судно будет поставлено под арест в порту. Об этом знали и украинские пограничники. Но пошли на такой шаг обдуманно. Провокация?Однако резюмируем: украинские пограничники взяли в заложники десять граждан России.Идем дальше.Любой порт — предприятие режимное. Разгуливать по его территории никто не позволит. Более того, порт охраняется. И при нарушении режима охрана имеет право применять оружие на поражение. Российские моряки уже предупреждены о том, что в случае схода на берег именно это и произойдет.Далее. При задержании у капитана изъяли все документы. Включая паспорта. Фактически сегодня доказать своё гражданство официально члены экипажа не могут. Но даже тогда, когда паспорта были, для Украины это не документы. Российские паспорта, выданные в Крыму, Киев не признает. А судовые документы всегда являются основным источником информации для любого суда.Казалось бы, чего проще: вызвать российского консула и выдать морякам временные удостоверения граждан РФ. Эти документы Украиной признаются. Однако консул не был допущен на борт на основании того, что корабль и экипаж — украинские. Это как понимать?Это понимаем, как захват Украиной своего судна с экипажем из своих граждан?Впрочем, к откровенной дури с украинской стороны мы уже привыкли.СБУ, пограничники и другие службы активно проводят какие-то следственные действия на борту. В первые дни экипаж практически круглосуточно допрашивали без участия адвокатов. Опять вопрос — на каком основании, если люди не задержаны и не арестованы?Составлены протоколы на всех членов экипажа по факту нарушения порядка въезда и выезда на "временно оккупированную территорию Крыма". Начато уголовное производство по факту незаконного вылова рыбы. Ну и правовой беспредел по факту нарушения порядка въезда и выезда. Дело в том, что уголовное преследование и административное наказание за одно и то же преступление — взаимоисключающие факты. Одно из двух, короче.Ситуация, которую украинские власти создали вокруг задержанного судна, классическая для придурковатой киевской хунты. Именно придурковатой. Задержание морских судов происходит достаточно часто. И в мире существует отработанная система действий в таких случаях. Но это в мире, а не на Украине.Итак, протоколов задержания команды корабля нет. Решения суда о нахождении моряков на борту нет. Но возможности покинуть судно у экипажа тоже нет! Красиво исполнено.Добровольная тюрьма? Только вот даже у заключенных есть права, а в этом случае есть свобода выбора по-украински.Более того, судьбу задержанного судна должен решать суд. Кстати, хочется добрым словом помянуть адвокатов экипажа. Только благодаря их усилиям моряки ещё не умерли с голоду. Фактически ежедневно два юриста несут пакеты и коробки с продуктами, предметами личной гигиены и другими необходимыми вещами на собственном горбу задержанным. А, между прочим, от проходной до судна 2 км расстояние.Поражают и мелкие подлости украинских пограничников. Начиная с невозможности подъехать машине "Скорой помощи" к кораблю и заканчивая отказом в допуске на борт пожарному инспектору.Представьте себе ситуацию. У капитана и одного из матросов случился гипертонический криз. Довели, злыдни. "Скорая" приехала... до проходной. А дальше медики пешочком двигались. Нельзя на территорию въезжать. Соответственно, и лечение проведено "пешочком". Измерили давление и поставили укол. И таблетки.Спасибо врачам «скорой».Сегодня "Норд" уже начал вонять. Именно вонять. По двум причинам. Первая, но не основная: продукты жизнедеятельности экипажа. Гальюн необходимо периодически чистить. Проще говоря, сливать фекалии. А договора с владельцем по этому вопросу нет. Правда, один раз слили. Разрешили. А второй?Вторая причина — рыба. Кораблик хорошо делал свою работу. На борту почти 6 тонн рыбы. В опечатанном трюме. И рыба эта, несмотря на работающую холодильную установку (а именно необходимость обслуживания этого оборудования стала причиной вызова пожарного инспектора), начинает немного портиться.Но вонь – это личное дело украинцев.А теперь вопрос: это вообще нормальная ситуация? На наш взгляд – нет.И дело здесь в нехитрой схеме разграничения. Сегодня у нас она своя, а у украинцев (да и у большей части мира) – своя. И по всем международным сводам и правилам, к сожалению, украинские погранцы вроде бы правы.Задержали судно соседа вроде бы в своих водах, не признают российские паспорта крымчан, они вроде бы свои все еще… Рыба, опять-таки, своя, украинская…Но ситуация нам не нравится. Ситуация весьма щекотливая. И вот почему.Россия подать в международный суд на действия Украины не сможет. Украина работает в своей (для всего мира) приграничной зоне. И с абсолютно тупой мордой сможет дальше проводить аресты и задержания.Нам надо реально что-то делать.Первое. Есть мнение (и оно не только наше), что в зонах отлова рыбы в бассейне Азовского моря необходимо обеспечить присутствие наших катеров. Не важно, с синим крестом на белом фоне или бело-зеленом.Именно на предмет предотвращения взятия в заложники граждан России под любым предлогом. Раз мы имеем дело с терроризмом и бандитизмом (а действия украинской службы весьма напоминают суданских парнишек), то реагировать надо.Но реагировать вежливо и корректно. С этими украинскими ВМФ надо осторожно обращаться. Могут утонуть от плевка, что, соответственно, повлечет за собой международный скандал.Второе. Те суда, что идут в украинские порты под Керченским мостом, можно и попридержать. Опять же на предмет обследования по содействию терроризму.Если украинская сторона так ставит дело, полностью наплевав на все мировые законы в прибрежных и морских вопросах, стоит отвечать зеркально.А еще лучше – с упреждением.Ведь им может понравиться. Уже сегодня на Украине пошли разговоры, что в российских тюрьмах томится слишком много украинских граждан. И кое-кого (режиссера-уголовника) можно было бы и обменять на капитана.Если так пойдет дело, лиха беда начало! Вышел в море среди недели, а к выходным — уже 3-4 десятка кандидатов на обмен.Шановни паны, не жирновато ли будет? Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 77 Источник Похожие новости Чемпионат мира? Нет, новый Сталинград! Операция "Антидот". Организаторы и исполнители провокации в Солсбери Кемерово как трагедия России. От инженера-строителя и гражданина

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