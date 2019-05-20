От перезагрузки к перегрузке. Джо вместо Дональда • 93 • Аналитика Проект «ЗЗ». США не потянут войну с Ираном, демократизацию Венесуэлы, сдерживание ядерной КНДР, торговую войну с Китаем и холодную войну с Россией. На место Дональда Трампа претендует Джо Байден, а Совет Европы спешит вернуть России право голоса.









Джон Дэйл Гровер (John Dale Grover) — популярный автор, чьи статьи публикуют «Defense One», «Real Clear Defense», «The American Conservative», «Fox News». Он является научным сотрудником организации «Приоритеты обороны», ст. сотрудником журнала «Молодые голоса» и помощником отв. редактора «The National Interest».



В новом материале для «The National Interest» Гровер напоминает слова госсекретаря Майка Помпео: Вашингтон не заинтересован в войне с Ираном. Однако реальность представляется совсем иной. «Америка приказала всем нештатным сотрудникам США и семьям покинуть соседний Ирак», — указывает автор. Кроме того, газета «New York Times» передала, что Пентагону были даны планы о размещении 120.000 военнослужащих на Ближнем Востоке (на случай кризиса). А ведь США отправляли 125.000 солдат для вторжения в Ирак в 2003 году. И маловероятно, что «сегодня подобное количество войск может быть использовано для чего-либо другого, кроме смены режима» [в Иране].



«Война с Ираном не нужна и вредна для американских интересов, — утверждает аналитик. — И пусть Тегеран — враг, непосредственной угрозы нет…» Напротив, угрозой автор находит поведение «ястребов в Вашингтоне, округ Колумбия». «Превентивная война» стала бы «чрезмерной реакцией», и цена её выразилась бы в сумме американских жизней, не говоря уж о деньгах и геополитике. Что до последней, то по мнению аналитика, для США «куда более важно сдерживание Китая, Северной Кореи и России».



Что за ястребы тяготеют к войне с Ираном?



Это в первую очередь Джон Болтон.



Президент Трамп прекрасно знал, когда назначал Болтона советником по национальной безопасности, что тот «хотел бомбить Иран и Северную Корею», пишет Дэвид Чартер, вашингтонский корреспондент «The Times». Мистер Трамп сам «слышал об этом непосредственно от мистера Болтона на «Fox News», где тот часто бывал приглашённым экспертом».



С другой стороны, нынешний хозяин Белого дома ещё в то время с опаской относился к таким «воинственным» идеям Д. Болтона. И всё же спустя какой-то месяц после вступления Болтона в должность Америка вышла из ядерной сделки с Ираном и ввела жёсткие санкции против Тегерана. И недаром, к примеру, мистер Макмастер говорил с горечью о Болтоне: «Он нас втянет в войну».



И он, то бишь Болтон, втягивает: на днях США отправили военную технику в Персидский залив. Планы о размещении военного контингента численностью 120 тыс. солдат берут корни оттуда же.



Правда, после этого Трамп вдруг понял, что США взяли на себя слишком много и «перегрузились». Делец Трамп и раньше считал, что США «чересчур перегрузились конфликтами, обходящимися слишком дорого». С другой стороны, Трамп и Болтон сходятся в идее, выражаемой лозунгом «Америка превыше всего».



Но разве удачлив ли Болтон в политике? Политическая неудача в Венесуэле — это промах Болтона. Совет Трампу «жёстко» вести себя с КНДР тоже привёл к политическому фиаско: переговоры с Ким Чен Ыном принесли ноль результатов.



И вот теперь Д. Болтон раздувает «иранскую угрозу». Трудно сказать, кто там кому советует, ибо сам Трамп вдруг признался, что ему «приходится сдерживать Джона»!



Профессор Хорхе Г. Кастаньеда, специалист по Латинской Америке, высказал своё мнение в газете «Нью-Йорк таймс» по поводу внешней политики США, в частности, политике в отношении Венесуэлы. Эксперт прямолинеен:





«Россия и Куба могут положить конец венесуэльской катастрофе. Шутки в сторону. Администрация Трампа должна включить Гавану и Москву в свои усилия по отстранению Мадуро от власти».



Это перевод заголовка и подзаголовка статьи профессора.



Как же повлиять на Россию?



Есть три причины, объясняющие рост заинтересованности России в Венесуэле. Во-первых, чтобы защитить и (возможно) однажды вернуть более 60 миллиардов долларов, которые различные венесуэльские предприятия задолжали различным российским банкам и компаниям. Правительство после Мадуро может не признать эти долги.



Во-вторых, г-н Путин «влез на задний двор США» — это вроде как ответ на то, что Москва называет вмешательством НАТО в дела Восточной Европы.



В-третьих, Россия «надеется спроецировать власть в том регионе, что американское правительство находит своей сферой влияния». Автор ведёт речь уже не только о Венесуэле, но и о Кубе, и указывает: «Путин пытается расширить влияние России в регионе».



У Вашингтона есть сила, но силу следует сочетать с умом, отмечает далее профессор. Если Трамп затеял «покончить» с обоими правительствами (на Кубе и в Венесуэле), то это приведет к провалу и вдобавок разозлит демократических партнёров страны в Латинской Америке и Европе.



Профессор даёт совет: Трампу следует продолжать оказывать давление на Кубу, чтобы объединить усилия по устранению от власти товарища Мадуро. Куба может сыграть свою роль, предоставив Мадуро безопасное убежище и участвуя в переходных мерах, которые обеспечат демократический переход власти в Венесуэле.



Вот вкратце план профессора: освобождение всех политических заключённых, предоставление всем лидерам оппозиции возможности баллотироваться на свободных, справедливых и контролируемых на международном уровне выборах, установление свободы прессы и собраний и др. И мистер Трамп «должен привлечь Россию, чтобы убедить кубинцев сделать это», пишет эксперт.



Дональду Трампу, заметим, надавали столько советов, что у него, наверное, голова кругом идёт. Не жалеет ли он, что подался из дельцов в президенты? Во всяком случае, шансы его на переизбрание в 2020-м году стремительно тают. Похоже, трон перейдёт к демократам.







Новейший социологический опрос, пишет газета «The Independent», показал: у Джо Байдена — прекрасные перспективы. Он единственный «кандидат 2020 года», который значительно обскакал Дональда Трампа «в гипотетическом поединке» за президентское кресло.



Мистер Байден, наиболее популярная персона среди американских демократов (если верить разным опросам), сегодня ещё больше укрепил позиции безусловного лидера. По данным опроса «Fox News», он с лёгкостью выиграет выборы в 2020 году!



Согласно опросу, м-р Байден набрал на 11 процентных пунктов больше, чем м-р Трамп: соответственно 49 процентов голосов и 38 процентов.



Впрочем, и прочие кандидаты заметно обогнали Трампа.



Берни Сандерс, например, опередил Трампа на 5 проц. п., а Элизабет Уоррен — на 2 п. п. Другие идут с Трампом на равных или оказываются всего на шаг позади.



Опрос «Fox News» проводился с 11 мая по 14 мая 2019 г. Было опрошено 1.008 американских избирателей. Погрешность составила 3%.







Под Трампом шатается трон, а в Европе говорят о перманентном кризисе. И есть мнение, что пришло время сближаться с русскими. Некоторые политические командиры уже взялись за перо и строчат статьи на горячие темы.



В статье «Wir brauchen einen neuen Vertrag für Europa» («Нам нужен новый договор для Европы»), написанной для «Frankfurter Allgemeine Zeitung», канцлер Австрии Себастьян Курц заявил:



«Европейский союз — величайшее достижение XX века. Мир, свобода и процветание, цели нашего сообщества государств, актуальны как никогда. Однако, как бы ни была хороша идея ЕС, в последние годы она страдает от кризисов». Су-57: насколько 76 лучше, чем 16?



Он выделил финансовый кризис, кризис евро, кризис миграции, климатический кризис и в последние годы хаос от Brexit. «ЕС был и находится почти постоянно в кризисном режиме», — резюмирует австрийский канцлер.



По его мнению, Лиссабонский договор неспособен дать ответ на вызовы-кризисы. Пора создать для ЕС новый фундамент.



Евроскептики твердят о том же.



Лидер партии «Лига» и вице-премьер Италии Маттео Сальвини считает: «Евроскептики — это те, кто сейчас руководит Европой».



По его мнению, ЕС нынче смахивает на ночной кошмар и тюрьму. «Думаю, я настроен более проевропейски, чем так называемые проевропейцы, когда отстаиваю Европу, какой она была до Маастрихсткого договора, обещавшего благополучие и полную занятость», — цитирует его канал «Euronews».



«Le Figaro» пишет, что после лишения Москвы права голоса в Совете Европы «в ответ на аннексию Крыма» это учреждение готовится полностью восстановить «своего самого неспокойного члена».



Это «первый ощутимый признак дипломатической оттепели между Россией и европейскими канцеляриями после начала украинского кризиса в 2014 году», отмечает издание. На встрече в минувшую пятницу в Хельсинки под давлением Франции, которая готовится принять ротационное председательство в Совете Европы, министры Совета Европы «без обсуждения» приняли текст, подтверждающий «право всех» государств-членов на равных участвовать в работе организации. Очевидно, что Россия скоро вернется в круг 47 государств, делает вывод издание. Ну а Москве придётся «возобновить финансовый вклад» в организацию, который она ранее прервала в знак протеста. «Мы по-прежнему привержены всем своим обязательствам», — согласился с этим российский министр иностранных дел Сергей Лавров. «Без России, — предупредил он, — трудно гарантировать полную европейскую безопасность».



Любопытно, что Дмитрий Кулеба, представитель Украины в Совете Европы, назвал инициативу своих коллег «постыдной».



Сайт немецкого информационно-новостного телеканала n-tv.de пишет о том же, замечая, что «Россия, похоже, не покидает Совет Европы». В Хельсинки 47 государств-членов договорились о достижении компромисса, который позволил бы России «вернуться к полноценному участию в Парламентской ассамблее Совета Европы».



При этом «должна быть создана новая система санкций за нарушение принципов Совета Европы».



* * *



Вместо того чтобы сдерживать Россию, Китай и КНДР, Трамп сдерживает Джона Болтона. Курьёз, да и только. Демократизация Венесуэлы по плану Болтона провалилась. Дошло даже до того, что Трампу «в венесуэльских целях» теперь советуют сблизиться с Россией. То же самое советовали, кстати, в отношении Сирии. И что? В Сирии правит по-прежнему Асад, а слоган Хиллари Клинтон «Асад должен уйти» вызывает только насмешки. По-видимому, в Венесуэле будет и дальше править Мадуро.



Успеет ли Дональд Трамп до выборов-2020 где-нибудь выиграть? Или череда политических провалов не закончится на КНДР и Венесуэле, а продолжится в Европе?



Пока мистер Трамп занят сдерживанием Белого дома, Европа спешит сойтись с Россией. На фоне перманентного кризиса в ЕС, о котором говорит канцлер Австрии, и роста влияния евроскептиков министры Совета Европы спешат вернуть Москве право голоса.



Момент самый подходящий. Мировому гегемону недосуг всем заниматься: он слишком много взвалил на свои старые плечи. США не потянут войну с Ираном, демократизацию Венесуэлы, сдерживание ядерной КНДР, торговую войну с Китаем и холодную войну с Россией. На место Дональда Трампа претендует Джо Байден, а Совет Европы спешит вернуть России право голоса.Джон Дэйл Гровер (John Dale Grover) — популярный автор, чьи статьи публикуют «Defense One», «Real Clear Defense», «The American Conservative», «Fox News». Он является научным сотрудником организации «Приоритеты обороны», ст. сотрудником журнала «Молодые голоса» и помощником отв. редактора «The National Interest».В новом материале для «The National Interest» Гровер напоминает слова госсекретаря Майка Помпео: Вашингтон не заинтересован в войне с Ираном. Однако реальность представляется совсем иной. «Америка приказала всем нештатным сотрудникам США и семьям покинуть соседний Ирак», — указывает автор. Кроме того, газета «New York Times» передала, что Пентагону были даны планы о размещении 120.000 военнослужащих на Ближнем Востоке (на случай кризиса). А ведь США отправляли 125.000 солдат для вторжения в Ирак в 2003 году. И маловероятно, что «сегодня подобное количество войск может быть использовано для чего-либо другого, кроме смены режима» [в Иране].«Война с Ираном не нужна и вредна для американских интересов, — утверждает аналитик. — И пусть Тегеран — враг, непосредственной угрозы нет…» Напротив, угрозой автор находит поведение «ястребов в Вашингтоне, округ Колумбия». «Превентивная война» стала бы «чрезмерной реакцией», и цена её выразилась бы в сумме американских жизней, не говоря уж о деньгах и геополитике. Что до последней, то по мнению аналитика, для США «куда более важно сдерживание Китая, Северной Кореи и России».Что за ястребы тяготеют к войне с Ираном?Это в первую очередь Джон Болтон.Президент Трамп прекрасно знал, когда назначал Болтона советником по национальной безопасности, что тот «хотел бомбить Иран и Северную Корею», пишет Дэвид Чартер, вашингтонский корреспондент «The Times». Мистер Трамп сам «слышал об этом непосредственно от мистера Болтона на «Fox News», где тот часто бывал приглашённым экспертом».С другой стороны, нынешний хозяин Белого дома ещё в то время с опаской относился к таким «воинственным» идеям Д. Болтона. И всё же спустя какой-то месяц после вступления Болтона в должность Америка вышла из ядерной сделки с Ираном и ввела жёсткие санкции против Тегерана. И недаром, к примеру, мистер Макмастер говорил с горечью о Болтоне: «Он нас втянет в войну».И он, то бишь Болтон, втягивает: на днях США отправили военную технику в Персидский залив. Планы о размещении военного контингента численностью 120 тыс. солдат берут корни оттуда же.Правда, после этого Трамп вдруг понял, что США взяли на себя слишком много и «перегрузились». Делец Трамп и раньше считал, что США «чересчур перегрузились конфликтами, обходящимися слишком дорого». С другой стороны, Трамп и Болтон сходятся в идее, выражаемой лозунгом «Америка превыше всего».Но разве удачлив ли Болтон в политике? Политическая неудача в Венесуэле — это промах Болтона. Совет Трампу «жёстко» вести себя с КНДР тоже привёл к политическому фиаско: переговоры с Ким Чен Ыном принесли ноль результатов.И вот теперь Д. Болтон раздувает «иранскую угрозу». Трудно сказать, кто там кому советует, ибо сам Трамп вдруг признался, что ему «приходится сдерживать Джона»!Профессор Хорхе Г. Кастаньеда, специалист по Латинской Америке, высказал своё мнение в газете «Нью-Йорк таймс» по поводу внешней политики США, в частности, политике в отношении Венесуэлы. Эксперт прямолинеен:Это перевод заголовка и подзаголовка статьи профессора.Как же повлиять на Россию?Есть три причины, объясняющие рост заинтересованности России в Венесуэле. Во-первых, чтобы защитить и (возможно) однажды вернуть более 60 миллиардов долларов, которые различные венесуэльские предприятия задолжали различным российским банкам и компаниям. Правительство после Мадуро может не признать эти долги.Во-вторых, г-н Путин «влез на задний двор США» — это вроде как ответ на то, что Москва называет вмешательством НАТО в дела Восточной Европы.В-третьих, Россия «надеется спроецировать власть в том регионе, что американское правительство находит своей сферой влияния». Автор ведёт речь уже не только о Венесуэле, но и о Кубе, и указывает: «Путин пытается расширить влияние России в регионе».У Вашингтона есть сила, но силу следует сочетать с умом, отмечает далее профессор. Если Трамп затеял «покончить» с обоими правительствами (на Кубе и в Венесуэле), то это приведет к провалу и вдобавок разозлит демократических партнёров страны в Латинской Америке и Европе.Профессор даёт совет: Трампу следует продолжать оказывать давление на Кубу, чтобы объединить усилия по устранению от власти товарища Мадуро. Куба может сыграть свою роль, предоставив Мадуро безопасное убежище и участвуя в переходных мерах, которые обеспечат демократический переход власти в Венесуэле.Вот вкратце план профессора: освобождение всех политических заключённых, предоставление всем лидерам оппозиции возможности баллотироваться на свободных, справедливых и контролируемых на международном уровне выборах, установление свободы прессы и собраний и др. И мистер Трамп «должен привлечь Россию, чтобы убедить кубинцев сделать это», пишет эксперт.Дональду Трампу, заметим, надавали столько советов, что у него, наверное, голова кругом идёт. Не жалеет ли он, что подался из дельцов в президенты? Во всяком случае, шансы его на переизбрание в 2020-м году стремительно тают. Похоже, трон перейдёт к демократам.Новейший социологический опрос, пишет газета «The Independent», показал: у Джо Байдена — прекрасные перспективы. Он единственный «кандидат 2020 года», который значительно обскакал Дональда Трампа «в гипотетическом поединке» за президентское кресло.Мистер Байден, наиболее популярная персона среди американских демократов (если верить разным опросам), сегодня ещё больше укрепил позиции безусловного лидера. По данным опроса «Fox News», он с лёгкостью выиграет выборы в 2020 году!Согласно опросу, м-р Байден набрал на 11 процентных пунктов больше, чем м-р Трамп: соответственно 49 процентов голосов и 38 процентов.Впрочем, и прочие кандидаты заметно обогнали Трампа.Берни Сандерс, например, опередил Трампа на 5 проц. п., а Элизабет Уоррен — на 2 п. п. Другие идут с Трампом на равных или оказываются всего на шаг позади.Опрос «Fox News» проводился с 11 мая по 14 мая 2019 г. Было опрошено 1.008 американских избирателей. Погрешность составила 3%.Под Трампом шатается трон, а в Европе говорят о перманентном кризисе. И есть мнение, что пришло время сближаться с русскими. Некоторые политические командиры уже взялись за перо и строчат статьи на горячие темы.В статье «Wir brauchen einen neuen Vertrag für Europa» («Нам нужен новый договор для Европы»), написанной для «Frankfurter Allgemeine Zeitung», канцлер Австрии Себастьян Курц заявил:Он выделил финансовый кризис, кризис евро, кризис миграции, климатический кризис и в последние годы хаос от Brexit. «ЕС был и находится почти постоянно в кризисном режиме», — резюмирует австрийский канцлер.По его мнению, Лиссабонский договор неспособен дать ответ на вызовы-кризисы. Пора создать для ЕС новый фундамент.Евроскептики твердят о том же.Лидер партии «Лига» и вице-премьер Италии Маттео Сальвини считает: «Евроскептики — это те, кто сейчас руководит Европой».По его мнению, ЕС нынче смахивает на ночной кошмар и тюрьму. «Думаю, я настроен более проевропейски, чем так называемые проевропейцы, когда отстаиваю Европу, какой она была до Маастрихсткого договора, обещавшего благополучие и полную занятость», — цитирует его канал «Euronews».«Le Figaro» пишет, что после лишения Москвы права голоса в Совете Европы «в ответ на аннексию Крыма» это учреждение готовится полностью восстановить «своего самого неспокойного члена».Это «первый ощутимый признак дипломатической оттепели между Россией и европейскими канцеляриями после начала украинского кризиса в 2014 году», отмечает издание. На встрече в минувшую пятницу в Хельсинки под давлением Франции, которая готовится принять ротационное председательство в Совете Европы, министры Совета Европы «без обсуждения» приняли текст, подтверждающий «право всех» государств-членов на равных участвовать в работе организации. Очевидно, что Россия скоро вернется в круг 47 государств, делает вывод издание. Ну а Москве придётся «возобновить финансовый вклад» в организацию, который она ранее прервала в знак протеста. «Мы по-прежнему привержены всем своим обязательствам», — согласился с этим российский министр иностранных дел Сергей Лавров. «Без России, — предупредил он, — трудно гарантировать полную европейскую безопасность».Любопытно, что Дмитрий Кулеба, представитель Украины в Совете Европы, назвал инициативу своих коллег «постыдной».Сайт немецкого информационно-новостного телеканала n-tv.de пишет о том же, замечая, что «Россия, похоже, не покидает Совет Европы». В Хельсинки 47 государств-членов договорились о достижении компромисса, который позволил бы России «вернуться к полноценному участию в Парламентской ассамблее Совета Европы».При этом «должна быть создана новая система санкций за нарушение принципов Совета Европы».Вместо того чтобы сдерживать Россию, Китай и КНДР, Трамп сдерживает Джона Болтона. Курьёз, да и только. Демократизация Венесуэлы по плану Болтона провалилась. Дошло даже до того, что Трампу «в венесуэльских целях» теперь советуют сблизиться с Россией. То же самое советовали, кстати, в отношении Сирии. И что? В Сирии правит по-прежнему Асад, а слоган Хиллари Клинтон «Асад должен уйти» вызывает только насмешки. По-видимому, в Венесуэле будет и дальше править Мадуро.Успеет ли Дональд Трамп до выборов-2020 где-нибудь выиграть? Или череда политических провалов не закончится на КНДР и Венесуэле, а продолжится в Европе?Пока мистер Трамп занят сдерживанием Белого дома, Европа спешит сойтись с Россией. На фоне перманентного кризиса в ЕС, о котором говорит канцлер Австрии, и роста влияния евроскептиков министры Совета Европы спешат вернуть Москве право голоса.Момент самый подходящий. Мировому гегемону недосуг всем заниматься: он слишком много взвалил на свои старые плечи. Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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