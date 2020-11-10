Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских вы...
Главная / Война

От перемены президентов США полётные задания ракет и координаты целей не меняются

10 ноября 2020, 22:30  •  80 • Война
РСМД: мяч на стороне США и НАТО
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был заключен Советским Союзом и Соединёнными Штатами США более 30 лет назад, 8 декабря 1987 года. Москва никогда не считала этот договор устаревшим, считая его одним из краеугольных камней системы контроля над вооружениями. Ведь при соблюдении введенных договором условий – уничтожить имеющиеся и впредь не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности (от 500 до 5,5 тыс. км) – арсеналы обеих сторон освобождались от целого класса вооружений.
Однако это – подчёркиваем – при соблюдении требований договора. Первое из них – уничтожить ракеты, находившиеся в строю, – было выполнено в течение трех лет. К июню 1991 г. в СССР под «нож» пошли 1846 ракет РСМ-10 комплекса «Пионер» (по западной классификации – SS-20), Р-12 (SS-4), Р-14 (SS-5), РК-55 (крылатая ракета наземного базирования), ОТР-22 «Темп-С» (SS-12) и ОТР-23 «Ока» (SS-23). США утилизировали 846 ракет Pershing-2, Pershing-1A и BGM-109G (крылатая ракета Tomahawk наземного базирования). В итоге международная безопасность, особенно в Европе, укрепилась; из-под угрозы применения этого класса вооружений со стороны США вышла европейская часть нашей страны от Архангельска до Грозного, а со стороны СССР/РФ – вся территория Европейского континента, в первую очередь американские базы в Великобритании, ФРГ, Италии, Бельгии и Нидерландах.
А вот с соблюдением второго главного требования договора РСМД – не производить, не испытывать и не развертывать – стали накапливаться проблемы.
США последовательно демонтируют договорно-правовую систему обеспечения стратегической стабильности. Они вышли в одностороннем порядке из договоров по ПРО 1972 г. и по открытому небу 1992 г., не ратифицировали договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г., уклоняются от продления СНВ-3.
В русле этого курса, направленного на получение односторонних стратегических преимуществ, Вашингтон взялся предъявлять России претензии по поводу «нарушений» ею ДРСМД. Этим готовилась почва для денонсации договора, а обвинения в адрес Москвы играли роль дымовой завесы.
Примером нарушения Россией договора была объявлена разработка ракеты 9М729 (SSC-8), которой вооружается комплекс «Искандер-М». Её дальность, считают в США, нарушает ограничительные требования ДРСМД. В конце 2018 г. Москве поставили ультиматум: в течение ближайших двух месяцев объявить о прекращении такой разработки. Увидев, что на языке ультиматумов с Москвой говорить нельзя, Трамп в феврале 2019 г. объявил о начале процедуры выхода США из ДРСМД, в августе того же года такой выход состоялся.
Вашингтон не только не вникал в суть возражений Москвы, отрицавшей факт нарушения ДРСМД при разработке ракеты 9М729, но и с порога отмел встречные претензии: размещение Соединенными Штатами в Европе пусковых установок противоракет (Мк 41), в которых ракеты-перехватчики могут быть заменены на крылатые ракеты «Томагавк» дальностью полёта почти до 2,5 тыс. км; использование ракет-мишеней, сходных по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования; производство и применение ударных беспилотников.
Россию особенно беспокоит первое из трех названных нарушений. Речь идет о развертывании запрещенных систем на базах США в Девеселу (Румыния) и Редзиково (Польша). Отказ от обязательств по ДРСМД дал американцам возможность «легализовать» размещение на этих базах пусковых установок, позволяющих применять не только противоракеты, но и наступательные вооружения – подпадающие под ДРСМД ракеты BGM-109 Tomahawk. Не за горами создание новых американских ракетных баз в других странах.
США уже провели испытания новой версии сухопутного варианта Tomahawk с дальностью полета 1 тыс. км. Проводятся испытания баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности, она схожа с Pershing-2; по свидетельству специалистов Пентагона, это будет «совершенно новая ракета».
В соответствии с ядерной доктриной США в 2019 году было начато производство ядерных боеголовок малой мощности W76-2, которые могут устанавливаться на ракетах средней дальности, что, по мнению американских военных, не позволит России «использовать свой потенциал тактического оружия».
В этих условиях сохранять в одностороннем порядке приверженность принципам ДРСМД значило бы для России подрывать собственную безопасность. Причём не только США хотят обзавестись вооружениями этого класса. Ракеты средней и меньшей дальности имеют в своих арсеналах Индия, Пакистан, Корея, КНР, Иран, Израиль...
В феврале 2019 года В. Путин объявил, что ответ на действия США «будет зеркальным» и дал указание приостановить участие России в договоре. Освобождение от предусмотренных ДРСМД обязательств даёт России новые, расширенные возможности укрепления безопасности. При оснащении российской армии ракетами данного типа в зоне поражения окажется территория практически всей Европы. От Москвы европейские столицы отстоят на 750-3500 км, но ракетные установки можно и приблизить к западным границам РФ.
Тем не менее Москва не желает упускать ни единого шанса, который позволил бы снизить напряжённость. 26 октября президент России выступил с заявлением о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД. Из заявления следует, что Российская Федерация продолжает рассматривать договор в качестве важного элемента обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности, а выход США считает серьёзной ошибкой, которая «усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации».
Москва подтвердила приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развёртывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих точках мира не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства. «Мы также считаем, – отметил В. Путин, – что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория».
Основываясь на принципах равной и неделимой безопасности, Россия предлагает всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей. В частности, речь идет о мерах проверки в отношении комплексов «Иджис Эшор» с пусковыми установками Мк‑41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах российских вооружённых сил в Калининградской области.
Хотя Москва уверена в полном соответствии ракет 9М729 требованиям ранее действовавшего договора о РСМД, она выразила готовность по доброй воле не развертывать в европейской части России эти ракеты с размещением их на комплексе «Искандер-М». Но «только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещённых по договору о РСМД». Аналогичные поиски схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов российский президент призвал искать в Азиатско‑Тихоокеанском регионе.
Мяч на стороне США и НАТО. И только офицерам РВСН ВС РФ всё равно, кто стал президентом США: они знают простое правило – от перемены американских президентов полётные задания и координаты целей не меняются.
Юрий РУБЦОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
08 ноября 2020, 01:45
Учениям НАТО в Литве мешает население
01 ноября 2020, 13:45
Армия Великого Турана – реальность завтрашнего дня?
26 октября 2020, 01:55
Стратегическая наступательная конфигурация у российских границ
07 ноября 2020, 01:00
«МВ»: Западу нужна не Санду, а территория Молдавии
01 ноября 2020, 00:55
«Троеморье» как американская альтернатива связям Европы с Россией и Китаем
07 ноября 2020, 16:35
Как США планировали превентивный ядерный удар по СССР
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 ноября 2020, 03:15
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который &quo...
10 ноября 2020, 01:25
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение росс...
10 ноября 2020, 01:25
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Армении
10 ноября 2020, 16:05
Крымский поход Зеленского провалился с грохотом: Турки отказались от важного для Киев...
10 ноября 2020, 17:55
"Голос Америки" похоронил отношения Украины и США одним фото
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2020, 01:45
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах. Но есть нюанс
07 ноября 2020, 20:15
Львовский телеведущий раскрыл рецепт избавления от бандеровщины
09 ноября 2020, 19:55
Тотальная украинизация провалилась? Врач выставил за дверь запретившего русский язык экс-мэра Киева
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - WarGonzo
06 ноября 2020, 15:50
Русская разведка сделала заявление о происхождении COVID-19
06 ноября 2020, 21:20
Зеленский смертельно напуган после переговоров с США
04 ноября 2020, 00:25
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на Украине. В долларах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.