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От педофилии к неонацизму. Netflix оказался в центре скандала из-за Украины

08 февраля 2022, 03:30  •  73 • Политика
Американский стриминговый сервис Netflix оказался в центре скандала из-за решения поддержать Украину. Канал, который ещё недавно критиковали за пропаганду педофилии, теперь обвинили в продвижении неонацизма.
Netflix приобрёл права на показ фильма "Носорог" от скандально известного украинского режиссёра Олега Сенцова, который некогда получил срок в России за террористическую деятельность в Крыму. Оппозиционный украинский блогер Анатолий Шарий обратил внимание, что один из актёров, игравших в фильме, является открытым неонацистом. Молодой человек сам без всяких стеснений демонстрировал в соцсетях свою приверженность к ультраправой идеологии. В частности, он вытатуировал у себя на груди фашистскую свастику.
Шарий напомнил Netflix, что этот человек, который является фанатом Гитлера, проявлял агрессию по отношению к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, а в 2015 году участвовал в избиении чернокожих болельщиков футбольного клуба "Челси".
Netflix решили пропиарить украинских неонацистов. Мы уже готовим ряд обращений от нескольких организаций,
- пишет блогер в Telegram.
Ирония заключается в том, что Netflix, будучи в авангарде леволиберального движения, активно ратует за чернокожих актёров и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, которых так ненавидят украинские неонацисты.
Отметим, что это далеко не первый скандал, в котором оказался замешан Netflix за последнее время. Ранее сервис раскритиковали за пропаганду педофилии. Речь идёт о фильме "Милашки", посвящённом группе девочек, танцующих тверк. Netflix уличили в сексуализации детей.

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