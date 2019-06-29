От ПАСЕ и украинских моряков до Элтона Джона: О чем говорил Путин после саммита G20 в Осаке

"Связь" ПАСЕ и украинских моряков

Неожиданный вопрос во время подведения итогов саммита "Большой двадцатки" в Осаке удивил Владимира Путина. Журналисты поинтересовались, связано ли возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы с тем, что достигнуты некие договоренности по поводу освобождения украинских моряков. "При чем здесь ПАСЕ?" - спросил в свою очередь Путин.

Напомним, что полномочия российской делегации в ПАСЕ недавно были восстановлены, и наша страна впервые с 2015 года принимает участие в работе ассамблеи. Что касается задержанных в Керчи украинских моряков, детали этого вопроса Путин лично пояснил своему американскому коллеге Дональду Трампу во время их совместной встречи на G20 в Осаке. Он напомнил: "Решения пока нет, идет судебное разбирательство".

Напомним, предыдущую встречу с российским коллегой на G20 в Аргентине президент США отменил по дороге на саммит постом в Twitter, узнав про провокацию, организованную тремя украинскими судами в Керченском проливе, и задержание экипажей.

А после и Вашингтон, и Киев громко заявляли о том, что пока моряков не освободят, встречи между Путиным и Трампом, мол, быть не может. Тем не менее встреча состоялась.

Жесткий ответ по "делу Скрипалей"

Комментируя свой разговор с британским премьером Терезой Мэй, посвящённый отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, Путин жёстко осадил и Лондон, и других "партнёров" Москвы. "Наши действия всегда будут зеркальными, - подчеркнул Путин. - Хочу, чтобы все это запомнили".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, о чём британский премьер-министр Тереза Мэй говорила с Владимиром Путиным наедине на G20. Оказалось, что в открытую она не решилась спросить про отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Провокационный вопрос Мэй озвучила лишь тет-а-тет.

По словам Путина, британский премьер-министр "настроена жёстко" в вопросе отравления в Солсбери. "Но здравый смысл должен восторжествовать", - уверен Путин, отметив, что необходимо восстанавливать отношения между Москвой и Лондоном после этого инцидента.

Вежливый ответ Элтону

Перед саммитом G20 президент России Владимир Путин дал развёрнутое интервью The Financial Times. В том числе и об отношении в России к гомосексуализму. Британский певец Элтон Джон, будучи известен своей открытой гомосексуальной позицией, позволил себе в Twitter раскритиковать президента и даже перешёл на оскорбления, обвинив Путина в "двуличии".

"Уважаемый президент Путин, я был глубоко расстроен, когда прочитал ваше недавнее интервью в Financial Times, - написал он. - Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что проведение политики, охватывающей многокультурное и сексуальное разнообразие, в наших обществах устарело". Он также добавил, что из фильма "Рокетмен", снятом о нем, перед прокатом в России вырезали сексуальные сцены.

Путин же возмутился тем, что сегодня последователи нетрадиционной ориентации "напридумывали пять полов уже или шесть полов". При этом он особо подчеркнул, что "нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения".

На итоговой конференции в Осаке на G20 Путин дал ответ сэру Элтону Джону. И в отличие от ответа самого исполнителя - весьма вежливый, напомнив о его музыкальном таланте и упрекнув при этом в заблуждении.

"Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, - отметил президент России. - Мы с удовольствием все его слушаем, но я думаю, что он заблуждается".

Кроме того, глава государства обратил особое внимание на то, с какой агрессивностью пропагандисты гомосексуализма действуют.

"Агрессивно навязывают свою точку зрения подавляющему большинству", - отметил Путин и призвал к уважению, напомнив, что "нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения".