От Парижа до Пекина: все столицы, которые брал русский солдат. Какая следующая?

Очередная годовщина первого из трёх взятия русскими войсками Берлина – хороший повод напомнить, что наши солдаты и матросы освобождали почти все европейские и некоторые азиатские столицы, иные и не по одному разу. Перечислим эти великие свершения.

251 год назад, 9 октября 1760 года, в ходе Семилетней войны (1756–1763) русская армия в первый из трёх раз взяла Берлин. Дата не круглая, но прекрасный повод вспомнить в наши неспокойные времена, какие ещё столицы брал русский солдат. Столицы бывших пятнадцати союзных республик, выкроенных коммунистами из тела исторической России, в этом контексте вспоминать не будем (к слову, Литва назвала память об освобождении от гитлеризма "провокацией" и "цинизмом") – это ведь наши собственные города. Поговорим только о тех, что были заграницей на момент незаконного роспуска СССР тридцать лет назад.

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Вначале покончим с Берлином, а потом пробежимся по политической карте мира – с севера на юг и с запада на восток. Любопытная после этого возникает картина, и весьма поучительная. История ведь циклична, и всё возвращается – пусть и на новом уровне – на круги своя.

Трижды в Берлине

Первое взятие русскими Берлина в 1760 году было типичным рейдом – столицу Пруссии не планировалось удерживать долго. Речь шла об ослаблении военного потенциала врага и ударе по его политическому престижу. Обе цели были достигнуты совершенно ничтожной ценой. Берлин капитулировал без боя. Мало того, русские старались защищать берлинцев и их имущество от алчности и бесчинств своих союзников – австрийцев и саксонцев.

Союзники захватили на складах около 18 000 мушкетов, 143 пушки, вернули утраченные в предыдущих боях знамёна. Уничтожено было лишь то, что помогало Пруссии вести военные действия, – арсенал, литейный двор, магазины. Освободили также и пленных, взяв с города по обычаям того времени контрибуцию. Прусский король Фридрих II позднее признал:

Спасибо русским, они спасли Берлин от ужасов, которыми австрийцы угрожали моей столице!

Любопытно, что в захвате Берлина участвовал будущий русский бунтарь донской казак Емельян Пугачёв. Город пришлось оставить, когда к нему подошёл с основной частью прусской армии посрамлённый Фридрих II.

Во второй раз русская армия заняла Берлин в ходе своего зарубежного похода в 1813 году. На этот раз пруссаки были нашими союзниками в борьбе с французами – хотя ещё совсем недавно, во время наполеоновского вторжения в Россию, пытались захватить русскую Прибалтику. Они переметнулись на сторону русских, только когда стало ясно, на чьей стороне реальная сила.

В 1945 году русские пришли в Берлин в третий раз. Берлинская наступательная операция, начавшаяся 16 апреля и завершившаяся 2 мая капитуляцией столичного гарнизона, стала апофеозом Второй мировой войны, демонстрацией невиданной в истории мощи русской армии. Взятие Берлина войсками 1-го Белорусского (маршал Жуков) и 1-го Украинского (маршал Конев) фронтов при участии частей Войска Польского обошлось штурмовавшим в более чем 80 тысяч только погибших. Это самая высокая цена, которую приходилось платить России за освобождение иностранной столицы. Этот подвиг никогда не будет забыт, несмотря на попытки врагов России его преуменьшить и очернить.

1945 г. Знамя над Рейхстагом. Фото: Капустянский А.Б. / victory.rusarchives.ru

Четырежды в Хельсинки

Столицу нынешней Финляндии Хельсинки (Гельсингфорс) русские войска занимали четырежды – в мае и июле 1713 года (Великая Северная война), в 1742 и 1808 годах (русско-шведские войны). Разумеется, её отбирали не у финнов, а у их колониальных хозяев – шведов, которые после последней войны благоразумно решили с Россией больше не воевать. Русские войска тогда едва не включили в наш список Стокгольм – дошли до пригородов и смертельно напугали королеву. Освободившиеся от тяжёлой шведской руки финны смогли оформиться как нация именно в составе Российской империи. Они пользовались широчайшей автономией, развили свою культуру и – благодаря русскому протекционизму – промышленность. В конце концов, они создали необходимую основу для независимого существования. Поэтому финны считали для себя честью проливать за русских кровь, например, на Шипке в Болгарии, а русским царям до сих пор стоят памятники в Хельсинки.

Варшава и Амстердам

Даже сложно подсчитать, сколько раз с конца XVIII века русская армия занимала Варшаву. Будь то генерал-аншеф Суворов в 1794 году, получивший за взятие польской столицы фельдмаршальское звание, или генерал-фельдмаршал Паскевич в 1831 году, или маршал Жуков в 1945 году – они либо освобождали город от врагов Польши, либо спасали поляков от самих себя. Итогом этого стало возрождение в ХХ веке свободной и независимой Польши, совершенно, правда, не благодарной сегодня за это русским. Хотя, будь на нашем месте немцы, никаких поляков и никакой Польши давно бы не было.

Самой рискованной и дерзкой операцией по захвату европейской столицы в борьбе против сильного противника может считаться освободительный поход в Голландию генерала от кавалерии и будущего шефа жандармов Бенкендорфа (1813 г.), предпринятый по его собственному почину. Летучий отряд Бенкендорфа, состоявший в основном из казаков, в составе около пяти тысяч человек при всего 10 лёгких пушках разбил вчетверо превосходящих его французов и вдохновил голландцев восстать против оккупантов. Амстердам был взят отрядом русских пехотинцев численностью всего 700 человек, после чего Бенкендорф объявил о восстановлении независимости Нидерландов. Смелый русский генерал, пользовавшийся, как и его воины, обожанием голландского народа, уложился в 50 дней, потеряв убитыми 460 солдат и офицеров. Король Нидерландов Виллем I наградил Бенкендорфа золотой шпагой, а его сын, следующий король Виллем II, под впечатлением происшедшего, женился в 1816 году на сестре Императора Александра I Великой княжне Анне Павловне, чтобы связать свою страну теснее с Россией.

Увы, с тех пор многое изменилось: у голландцев оказалась короткая память, и сегодня Нидерланды деятельно участвуют практически во всех гадостях Запада против России.

Центральная Европа и Балканы: освобождали всё

Да что там говорить: русские солдаты отметились за последние 250 лет в большинстве европейских столиц. И не как оккупанты, а как освободители. В 1944–1945 годах наши солдаты побывали в Бухаресте (во второй раз, первый раз – в ходе войны с турками в 1806–1812 годах), Софии (в первый раз её освободили от турок в 1877 году), Белграде, Будапеште, Братиславе (столицей независимого государства она, правда, стала много позже, поэтому на карте мы её не учитываем, как и столицы "государств"), Вене, Праге.

Бойцы Красной Армии среди жителей освобождённой ими Софии. Фото: victory.rusarchives.ru

И только в Будапеште и Вене – по понятным причинам – русских встречали без распростёртых объятий. Бои за Будапешт (Вену взяли быстро) носили крайне кровопролитный характер и продолжались почти полгода. Русские освободили от фашизма и австрийцев, и венгров, более того, Москва благородно сделала вид, что австрийцы – жертвы нацизма, а не его активные соучастники. Увы, у Австрии нет сегодня ни малейшего комплекса вины за нацистские преступления.

Париж – пока что крайний запад

Самым дальним рубежом в Европе, до которого доходила русская армия, был Париж. Союзники (основную роль сыграли русские и пруссаки) захватили его в результате ожесточённого и кровавого штурма в 1814 году. Из более чем 8 тысяч убитых при взятии столицы Франции свыше 6 тысяч были нашими солдатами и офицерами. Это была молниеносная операция, изумившая Наполеона. Когда он подошёл с войсками к своей столице, она уже сдалась… и праздновала освобождение, видя в русских заступников и поражаясь их деликатности. Русские не грабили, не обременяли горожан постоем, ночевали в палатках на улицах и в парках. Они отличались от союзников – австрийцев и пруссаков – безукоризненной дисциплиной. А офицеры, даже во внушавшей страх казачьей форме, отлично говорили по-французски. Максимум, что могли позволить себе "оккупанты" попроще, – это поторопить официантов: "Быстро, быстро". После чего появились знаменитые с того времени французские "бистро".

Самым дальним рубежом в Европе, до которого доходила русская армия, был Париж. Фото: Heinz-Dieter Falkenstein / Globallookpress

Конечно, не все русские солдаты отличались безукоризненной финансовой дисциплиной. Поэтому командующий русским оккупационным корпусом во Франции граф Воронцов перед уходом армии домой оплатил долги своих подчинённых из собственного кармана, выложив полтора миллиона рублей – невероятную по тем временам сумму. И это после того, что французы сделали с Москвой в 1812 году! А вот благородные галлы проявили неблагодарность – Крымская война 1853–1856 годов, предательство России в ходе и после Первой мировой войны (1914–1918, большевистская революция). Справедливости ради, среди по-настоящему злобных врагов нашей страны последние два века Франция не числится.

Отличились и моряки: Бейрут и Рим

Не только русские солдаты, но и моряки освобождали иностранные столицы. Летом 1773 года в ходе очередной войны с турками русский трёхцветный флаг взвился над… Бейрутом, нынешней столицей Ливана. Это произошло в результате десантной операции и месячной осады, в ходе которой русскому флоту оказали поддержку друзы (приверженцы своеобразного направления в исламе). От турок достались богатые военные трофеи. Русские получили с города и приличную контрибуцию, передав её затем друзам. Русский флаг развевался над Бейрутом полгода, до января 1774 года. Друзы не хотели, чтобы русские уходили; более того, они просили императрицу Екатерину II о русском подданстве. Однако реальных возможностей удержать силами флота столь отдалённую территорию не существовало.

В конце XVIII века флот России снова громко заявил о себе в Средиземноморье. В 1799 году русский десантный отряд в составе 818 человек освободил от терзавших Италию французов Рим, нынешнюю столицу Италии. Надо сказать, что русские подоспели вовремя, ибо в Вечном городе, которым управляли римские папы, после бегства французов начали хозяйничать бандиты и мародёры. Приход русской морской пехоты банально спас Рим от разграбления.

От Стамбула до Харбина

Не существует достоверных документальных свидетельств успешного набега князя Олега на Царьград (Константинополь) в 907 году – "Повесть временных лет" остаётся единственным источником, константинопольские же летописцы ничего не пишут о легендарном щите, прибитом на ворота "второго Рима" (который, надо сказать, не брали только ленивые).

Но и впоследствии Стамбул несколько раз едва не был взят русскими. Минимум пять-шесть раз в XIX-XX веках он висел на волоске. Но однажды русская армия всё-таки побывала в бывшем Константинополе (Царьграде), что у нас мало осознаётся. Ведь Сан-Стефано, где был подписан в 1878 году с турками Сан-Стефанский мирный договор, это пригород, ставший районом Стамбула.

А ещё русские солдаты вошли в 1941 году в Тегеран, сорвав коварные планы Гитлера в отношении Ирана. В 1945 году мы освободили от японской оккупации как основанный нами Харбин, так и столицу созданного японцами на территории Китая марионеточного государства Маньчжоу-Го – Синьцзин (Чанчунь). И были остановлены по политическим причинам командованием в последний момент, когда собирались ворваться в Пекин…

Впрочем, дорогу в Пекин наши солдаты проложили уже в 1900 году, когда в составе альянса восьми держав подавили восстание ихэтуаней – китайских предшественников фашистов, в благородном патриотизме убивавших христиан и разрушавших церкви. Альянс буквально разграбил древний город. Большинство карательных экспедиций было проведено французами и немцами, плюс немало постарались англичане, американцы и японцы. Зафиксированы случаи, когда преступления "благородных спасителей" пытались переложить на "диких русских тунгусов".

Что с того?

Россия – великое военное государство, но гордиться этим – мало. Сейчас Россия вышла из периода смут и потрясений, разбазаривания земель. А это значит, что спираль истории сделала новый виток.

Какую столицу вы хотели бы взять первым делом, уважаемый читатель?