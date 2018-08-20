От «Панциря» до «Терминатора»: какие новинки военной техники будут представлены на форуме «Армия-2018»

21 августа в Подмосковье откроется международный военно-технический форум «Армия-2018». На площади в 300 тыс. кв. м будет представлено около 750 образцов современного вооружения. Большая часть экспозиции посвящена наземной технике. В этом году на выставке оружейники продемонстрируют перспективные и новейшие средства ПВО: зенитные ракетные комплексы «Сосна», «Бук-М3», «Панцирь-С1» и самоходку «Деривация». Также на «Армии-2018» можно будет увидеть артиллерийскую установку «Коалиция», танк Т-14, боевые машины Т-15, «Курганец-25», «Бумеранг» и «Терминатор».

Во вторник, 21 августа, в парке «Патриот» (Одинцовский район) начнёт работу международный военно-технический форум «Армия-2018». Первые три дня мероприятия отведены для деловой программы, а с 24 августа выставка откроется для широкой публики.

Традиционно форум посвящён инновационным разработкам в области наземной военной техники, ракетным системам и огнестрельному оружию. В этом году на площади в 300 тыс. кв. м будут продемонстрированы около 750 современных образцов.

Помимо России, свою продукцию на форуме представят компании из Белоруссии, Казахстана, Армении, Китая, Индии, Пакистана, Турции, Словакии и Эстонии. Десятки иностранных делегаций примут участие в деловой программе.

«Сосна», «Панцирь», «Бук»

Одним из центральных событий «Армии-2018» станет презентация зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна», предназначенного для прикрытия подразделений Сухопутных войск. Машина способна поражать все виды авиатехники, включая беспилотники и крылатые ракеты, а также бронетехнику противника.

Оборудование «Сосны» позволяет вести огонь на дальности до 10 км и высоте до 5 км. В арсенал комплекса входят 12 высокоточных ракет. Благодаря многоканальной системе управления ЗРК работает автономно и может уничтожать цели в любое время суток и в затруднённых метеоусловиях.

«Сосна» выполнена на шасси прекрасно зарекомендовавшего себя в войсках многоцелевого транспортёра (тягача) МТ-ЛБ. Новейшая ЗРК — детище АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана» (Москва, входит в НПО «Высокоточные комплексы»). Предполагается, что на основе «Сосны» будет создан комплекс ПВО для ВДВ «Птицелов».

На «Армии-2018» будет представлен зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» разработки АО «Конструкторское бюро приборостроения» (Тула). Машина предназначена для перехвата низколетящих целей и поражения наземной техники.

Боевые возможности «Панциря» ярко проявились в Сирии. Комплекс стоит на вооружении российской группировки в арабской республике и сирийской армии, обеспечивая надёжное прикрытие различных военных объектов и аэродромов.

Расчёты «Панцирей» уничтожили десятки беспилотников и артиллерийских снарядов боевиков. В середине апреля ЗРПК успешно отразили атаку на военные объекты правительственных сил, в которой участвовали США, Великобритания и Франция. Комплексы сирийских ВС сбили 23 высокоточных западных ракеты из 25 запущенных.

Опыт применения «Панцирей» в САР лёг в основу проекта модернизации этого ЗРПК. Обновлённая версия машины будет способна сбивать цели на дальности до 20—40 км. Её разработку планируется завершить уже в следующем году.

Для нужд Военно-морского флота тульские специалисты создали морской вариант «Панциря». Его также можно будет увидеть на «Армии-2018». ЗРПК будет устанавливаться на малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт».

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1»

РИА Новости

© Максим Блинов

Впервые на форуме в Подмосковье будет представлен ЗРК четвёртого поколения «Бук-М3». Эта машина функционирует по принципу «запустил — забыл». Зенитная ракета комплекса благодаря активной головной части способна «самостоятельно» находить цель.

Увеличенный в полтора раза боекомплект и новое оборудование позволяет «Бук-М3» вести обстрел сразу нескольких объектов на дальности от 2,5 до 70 км и на высоте от 15 м до 35 км. Модернизированный ЗРК может перехватывать высокоманёвренные цели в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Одним из самых необычных средств ПВО, представленных на «Армии-2018», станет самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация» на базе БМП-3. Изделие ЦНИИ «Буревестник» оснащено 57-мм пушкой, скорострельность которой составляет 120 выстрелов в минуту.

Оптико-электронная система управления с лазерным дальномером обеспечивает всепогодное поражение целей на дальности до 6 км. «Деривация» может уничтожать вертолёты, штурмовики, беспилотники, ракеты класса «воздух — поверхность», реактивные снаряды и наземную технику противника.

Зенитный комплекс «Деривация»

© НПК "Уралвагонзавод"

«Армата», «Коалиция», «Бумеранг»

Из образцов ударных вооружений на «Армии-2018» будут продемонстрированы танк Т-14 «Армата» и самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ». Обе машины сейчас проходят испытания. Ожидается, что в войска они начнут поступать после 2020 года.

«Армата» считается танком нового поколения, который создаётся для ведения высокотехнологичной войны. По словам экспертов, Т-14 превосходит все мировые аналоги по защищённости, огневой мощи, подвижности и проходимости.

Главная особенность машины — наличие бронекапсулы, где размещается экипаж. Боевой модуль со 125-мм пушкой необитаем и управляется дистанционно с помощью специальной цифровой системы. Конструкторы «Уралвагонзавода» утверждают, что живучесть танка на поле боя заметно возрастёт по сравнению с его предшественниками.

Также зарубежные аналоги превзойдёт 2С35 «Коалиция-СВ», которая должна заменить немодернизированные САУ 2С19 «Мста-С». Гаубица предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, поражения различной бронетехники, средств ПВО/ПРО, укреплённых инженерных сооружений.

Максимальная дальность поражения составляет 70 км, прицельная — 50 км. Самоходка может вести стрельбу в режиме «шквал огня», выпуская несколько снарядов, которые летят к одной цели, но по разным траекториям.

«Коалиция» будет значительно превосходить «Мсту» по количеству выстрелов в минуту (15—20 против десяти) и ходовым качествам (скорость по шоссе — до 90 км/ч против 60 км/ч). Объём боекомплекта 2С35 составит 70—90 снарядов (против 50 у 2С19).

Боевой модуль самоходки, как и «Арматы», является необитаемым. Экипаж также помещён в бронированную капсулу. Несмотря на высокую степень автоматизации, в «Коалиции» сохранён механический канал управления, который может использоваться, если высокотехнологичное оборудование вдруг выйдет из строя.

САУ «Коалиция»

© Министерство обороны Российской Федерации

Также на «Армии-2018» представлен достаточно широкий спектр бронетехники. Пожалуй, самым необычным экземпляром является боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2», успешно прошедшая испытания в Сирии. В прошлом году во время форума Минобороны и «Уралвагонзавод» заключили контракт на поставку партии этих ударных платформ.

Арсенал «Терминатора» включает два гранатомёта АГС-17, два противотанковых комплекса «Атака», две спаренные автоматические пушки 2А42 и крупнокалиберный пулемёт. Вооружение позволяет машине прикрывать танки на поле боя, эффективно уничтожая авиацию, бронетехнику, инженерные сооружения и живую силу.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, «Терминатор» является, по сути, «отдельной боевой единицей», которая может выполнять боевые миссии в условиях городской застройки и на местности.

Ещё одна новинка «Уралвагонзавода» — 50-тонная боевая машина пехоты Т-15, оснащённая 57-мм автоматической пушкой, четырьмя противотанковыми комплексами «Корнет-ЭМ» и 7,62-мм модернизированным пулемётом Калашникова (ПКТМ).

Особенность этого БМП — защищённость на уровне танка. Боевая машина, как и Т-14, предназначена для ведения высокотехнологичной войны. На «Армии-2018» будет представлен вариант с боевым необитаемым модулем «Байкал».

Огневая мощь Т-15 позволяет уничтожать различные виды наземных целей, беспилотники, вертолёты, а также самолёты оперативно-тактической авиации. Максимальная высота поражения БМП составляет 8 км, дальность — 12 км.

Нишу лёгких боевых машин пехоты в ближайшем будущем займёт БМП «Курганец-25», в разработке которой участвуют концерн «Тракторные заводы» и ЦНИИ «Буревестник». На 25-тонный образец можно будет полюбоваться на открытой экспозиции «Армии-2018».

Боевая машина пехоты на гусеничной платформе «Курганец-25»

РИА Новости

© Евгений Биятов

«Курганец» вооружён 30-мм пушкой 2А42 с боезапасом в 500 снарядов, пусковыми установками «Корнет» и пулемётом ПКТМ. Боекомплект и вооружение изолированы от экипажа. Машина способна вмещать до восьми человек десанта.

Из новейшей колёсной бронетехники на форуме будет впервые продемонстрирован широкой публике образец бронетранспортёра К-16 на универсальной платформе «Бумеранг». Машина предназначена для транспортировки военнослужащих и огневой поддержки мотострелкового подразделения.

По информации разработчика (ООО «Военно-промышленная компания»), на К-16 предусмотрена улучшенная защита от мин и кумулятивных боеприпасов. Кроме того, «Бумеранг» будет отличаться от предшественников наличием бортовой информационно-управляющей системы. Этот БТР принимал участие в параде Победы 9 мая 2018 года.

«Бесценная площадка»

В беседе с RT профессор Академии военных наук, сотрудник ПИР-центра Вадим Козюлин заявил, что «Армия-2018» — это в первую очередь «витрина достижений российской оборонной промышленности». По его словам, каждый год на форуме проходит презентация перспективного вооружения.

Небесный тяжеловес: модернизированный вертолёт Ми-26 совершил свой первый полёт «На «Армии-2018» всегда интересно военным, иностранным и российским специалистам, журналистам и обывателю. Есть закрытые и открытые экспозиции, внимание к которым крайне велико. Форум в Кубинке позволяет отследить последние тенденции в сфере военной техники, это бесценная площадка для обмена мнениями», — отметил Козюлин.

С точки зрения эксперта «Армия-2018» имеет большое значение для российского общества в целом. Форум выполняет важную социальную и воспитательно-патриотическую функцию.

«Посетив это мероприятие, каждый гражданин сможет увидеть, на что идут деньги налогоплательщиков, ознакомиться с новинками, пообщаться с военными и почувствовать единство с вооружёнными силами», — резюмировал Козюлин.