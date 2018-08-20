Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Муляжи и макеты»: какую технику покажут на военном параде в Киеве
Путин во время свадьбы главы МИД Австрии пригласил молодоженов посетить Россию
Почему либералы испугались рептилоидов
Жириновский предложил изучение всех языков, кроме русского, сделать платным
Главная / В России

От «Панциря» до «Терминатора»: какие новинки военной техники будут представлены на форуме «Армия-2018»

20 августа 2018, 08:24  •  37 • В России
21 августа в Подмосковье откроется международный военно-технический форум «Армия-2018». На площади в 300 тыс. кв. м будет представлено около 750 образцов современного вооружения. Большая часть экспозиции посвящена наземной технике. В этом году на выставке оружейники продемонстрируют перспективные и новейшие средства ПВО: зенитные ракетные комплексы «Сосна», «Бук-М3», «Панцирь-С1» и самоходку «Деривация». Также на «Армии-2018» можно будет увидеть артиллерийскую установку «Коалиция», танк Т-14, боевые машины Т-15, «Курганец-25», «Бумеранг» и «Терминатор».
 
Открытая экспозиция парка «Патриот» РИА Новости © Михаил Воскресенский
 

Во вторник, 21 августа, в парке «Патриот» (Одинцовский район) начнёт работу международный военно-технический форум «Армия-2018». Первые три дня мероприятия отведены для деловой программы, а с 24 августа выставка откроется для широкой публики.

Традиционно форум посвящён инновационным разработкам в области наземной военной техники, ракетным системам и огнестрельному оружию. В этом году на площади в 300 тыс. кв. м будут продемонстрированы около 750 современных образцов.

Помимо России, свою продукцию на форуме представят компании из Белоруссии, Казахстана, Армении, Китая, Индии, Пакистана, Турции, Словакии и Эстонии. Десятки иностранных делегаций примут участие в деловой программе.

«Сосна», «Панцирь», «Бук»

Одним из центральных событий «Армии-2018» станет презентация зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна», предназначенного для прикрытия подразделений Сухопутных войск. Машина способна поражать все виды авиатехники, включая беспилотники и крылатые ракеты, а также бронетехнику противника.

Оборудование «Сосны» позволяет вести огонь на дальности до 10 км и высоте до 5 км. В арсенал комплекса входят 12 высокоточных ракет. Благодаря многоканальной системе управления ЗРК работает автономно и может уничтожать цели в любое время суток и в затруднённых метеоусловиях.

«Сосна» выполнена на шасси прекрасно зарекомендовавшего себя в войсках многоцелевого транспортёра (тягача) МТ-ЛБ. Новейшая ЗРК — детище АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана» (Москва, входит в НПО «Высокоточные комплексы»). Предполагается, что на основе «Сосны» будет создан комплекс ПВО для ВДВ «Птицелов». 

На «Армии-2018» будет представлен зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» разработки АО «Конструкторское бюро приборостроения» (Тула). Машина предназначена для перехвата низколетящих целей и поражения наземной техники.

Боевые возможности «Панциря» ярко проявились в Сирии. Комплекс стоит на вооружении российской группировки в арабской республике и сирийской армии, обеспечивая надёжное прикрытие различных военных объектов и аэродромов. 

Расчёты «Панцирей» уничтожили десятки беспилотников и артиллерийских снарядов боевиков. В середине апреля ЗРПК успешно отразили атаку на военные объекты правительственных сил, в которой участвовали США, Великобритания и Франция. Комплексы сирийских ВС сбили 23 высокоточных западных ракеты из 25 запущенных.

Опыт применения «Панцирей» в САР лёг в основу проекта модернизации этого ЗРПК. Обновлённая версия машины будет способна сбивать цели на дальности до 20—40 км. Её разработку планируется завершить уже в следующем году.

Для нужд Военно-морского флота тульские специалисты создали морской вариант «Панциря». Его также можно будет увидеть на «Армии-2018». ЗРПК будет устанавливаться на малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт».

  • Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов
Путин и Меркель поговорили о газе, трубе и Трампе

Впервые на форуме в Подмосковье будет представлен ЗРК четвёртого поколения «Бук-М3». Эта машина функционирует по принципу «запустил — забыл». Зенитная ракета комплекса благодаря активной головной части способна «самостоятельно» находить цель.

Увеличенный в полтора раза боекомплект и новое оборудование позволяет «Бук-М3» вести обстрел сразу нескольких объектов на дальности от 2,5 до 70 км и на высоте от 15 м до 35 км. Модернизированный ЗРК может перехватывать высокоманёвренные цели в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Одним из самых необычных средств ПВО, представленных на «Армии-2018», станет самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация» на базе БМП-3. Изделие ЦНИИ «Буревестник» оснащено 57-мм пушкой, скорострельность которой составляет 120 выстрелов в минуту.

Оптико-электронная система управления с лазерным дальномером обеспечивает всепогодное поражение целей на дальности до 6 км. «Деривация» может уничтожать вертолёты, штурмовики, беспилотники, ракеты класса «воздух — поверхность», реактивные снаряды и наземную технику противника.

  • Зенитный комплекс «Деривация»
  • © НПК "Уралвагонзавод"

«Армата», «Коалиция», «Бумеранг»

«Ответ на угрозы сегодняшнего и завтрашнего дня»: какие задачи стоят перед российскими авиаконструкторами

Из образцов ударных вооружений на «Армии-2018» будут продемонстрированы танк Т-14 «Армата» и самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ». Обе машины сейчас проходят испытания. Ожидается, что в войска они начнут поступать после 2020 года.

«Армата» считается танком нового поколения, который создаётся для ведения высокотехнологичной войны. По словам экспертов, Т-14 превосходит все мировые аналоги по защищённости, огневой мощи, подвижности и проходимости.

Главная особенность машины — наличие бронекапсулы, где размещается экипаж. Боевой модуль со 125-мм пушкой необитаем и управляется дистанционно с помощью специальной цифровой системы. Конструкторы «Уралвагонзавода» утверждают, что живучесть танка на поле боя заметно возрастёт по сравнению с его предшественниками.

Также зарубежные аналоги превзойдёт 2С35 «Коалиция-СВ», которая должна заменить немодернизированные САУ 2С19 «Мста-С». Гаубица предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, поражения различной бронетехники, средств ПВО/ПРО, укреплённых инженерных сооружений.

Максимальная дальность поражения составляет 70 км, прицельная — 50 км. Самоходка может вести стрельбу в режиме «шквал огня», выпуская несколько снарядов, которые летят к одной цели, но по разным траекториям.

«Коалиция» будет значительно превосходить «Мсту» по количеству выстрелов в минуту (15—20 против десяти) и ходовым качествам (скорость по шоссе — до 90 км/ч против 60 км/ч). Объём боекомплекта 2С35 составит 70—90 снарядов (против 50 у 2С19).

Боевой модуль самоходки, как и «Арматы», является необитаемым. Экипаж также помещён в бронированную капсулу. Несмотря на высокую степень автоматизации, в «Коалиции» сохранён механический канал управления, который может использоваться, если высокотехнологичное оборудование вдруг выйдет из строя.

  • САУ «Коалиция»
  • © Министерство обороны Российской Федерации
Украина запретила порядка 50 лекарств из России на своей территории

Также на «Армии-2018» представлен достаточно широкий спектр бронетехники. Пожалуй, самым необычным экземпляром является боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2», успешно прошедшая испытания в Сирии. В прошлом году во время форума Минобороны и «Уралвагонзавод» заключили контракт на поставку партии этих ударных платформ.

Арсенал «Терминатора» включает два гранатомёта АГС-17, два противотанковых комплекса «Атака», две спаренные автоматические пушки 2А42 и крупнокалиберный пулемёт. Вооружение позволяет машине прикрывать танки на поле боя, эффективно уничтожая авиацию, бронетехнику, инженерные сооружения и живую силу.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, «Терминатор» является, по сути, «отдельной боевой единицей», которая может выполнять боевые миссии в условиях городской застройки и на местности.

Ещё одна новинка «Уралвагонзавода» — 50-тонная боевая машина пехоты Т-15, оснащённая 57-мм автоматической пушкой, четырьмя противотанковыми комплексами «Корнет-ЭМ» и 7,62-мм модернизированным пулемётом Калашникова (ПКТМ).

Особенность этого БМП — защищённость на уровне танка. Боевая машина, как и Т-14, предназначена для ведения высокотехнологичной войны. На «Армии-2018» будет представлен вариант с боевым необитаемым модулем «Байкал».

Огневая мощь Т-15 позволяет уничтожать различные виды наземных целей, беспилотники, вертолёты, а также самолёты оперативно-тактической авиации. Максимальная высота поражения БМП составляет 8 км, дальность — 12 км.

Нишу лёгких боевых машин пехоты в ближайшем будущем займёт БМП «Курганец-25», в разработке которой участвуют концерн «Тракторные заводы» и ЦНИИ «Буревестник». На 25-тонный образец можно будет полюбоваться на открытой экспозиции «Армии-2018».

  • Боевая машина пехоты на гусеничной платформе «Курганец-25»
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов
Руслан Хасбулатов: ГКЧП в августе 1991-го добровольно уступил нам с Ельциным победу. Но мы удержать ее не смогли

«Курганец» вооружён 30-мм пушкой 2А42 с боезапасом в 500 снарядов, пусковыми установками «Корнет» и пулемётом ПКТМ. Боекомплект и вооружение изолированы от экипажа. Машина способна вмещать до восьми человек десанта.

Из новейшей колёсной бронетехники на форуме будет впервые продемонстрирован широкой публике образец бронетранспортёра К-16 на универсальной платформе «Бумеранг». Машина предназначена для транспортировки военнослужащих и огневой поддержки мотострелкового подразделения.

По информации разработчика (ООО «Военно-промышленная компания»), на К-16 предусмотрена улучшенная защита от мин и кумулятивных боеприпасов. Кроме того, «Бумеранг» будет отличаться от предшественников наличием бортовой информационно-управляющей системы. Этот БТР принимал участие в параде Победы 9 мая 2018 года.

«Бесценная площадка»

В беседе с RT профессор Академии военных наук, сотрудник ПИР-центра Вадим Козюлин заявил, что «Армия-2018» — это в первую очередь «витрина достижений российской оборонной промышленности». По его словам, каждый год на форуме проходит презентация перспективного вооружения.

Небесный тяжеловес: модернизированный вертолёт Ми-26 совершил свой первый полёт

«На «Армии-2018» всегда интересно военным, иностранным и российским специалистам, журналистам и обывателю. Есть закрытые и открытые экспозиции, внимание к которым крайне велико. Форум в Кубинке позволяет отследить последние тенденции в сфере военной техники, это бесценная площадка для обмена мнениями», — отметил Козюлин.

С точки зрения эксперта «Армия-2018» имеет большое значение для российского общества в целом. Форум выполняет важную социальную и воспитательно-патриотическую функцию.

«Посетив это мероприятие, каждый гражданин сможет увидеть, на что идут деньги налогоплательщиков, ознакомиться с новинками, пообщаться с военными и почувствовать единство с вооружёнными силами», — резюмировал Козюлин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
37
Источник
Похожие новости
19 августа 2018, 14:39
Сергей Станкевич: После победы над путчем ГКЧП мы с трудом выползали из-под обломков "красного проекта". Не обошлось и без ошибок
18 августа 2018, 19:09
Украина запретила порядка 50 лекарств из России на своей территории
19 августа 2018, 14:39
Путин и Меркель поговорили о газе, трубе и Трампе

18 августа 2018, 15:54
Урок «Механика Погодина»
18 августа 2018, 22:24
Глава украинского МИД назвал состояние с образованием школьников катастрофой
20 августа 2018, 01:54
«Ответ на угрозы сегодняшнего и завтрашнего дня»: какие задачи стоят перед российскими авиаконструкторами
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 августа 2018, 23:54
В Киеве зенитная установка после репетиции парада врезалась в бизнес-центр
18 августа 2018, 04:39
Подарок Путина уже в Австрии: На Кубани рассказали о музыкальном сюрпризе для Карин Кнайсль
16 августа 2018, 13:39
«Собрались китаец, японец, немец и финн»: Угрозы украинского ведущего приняли за новый анекдот
14 августа 2018, 14:40
Хотела бы вернуться в Союз
19 августа 2018, 00:09
Путин и Меркель обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс
16 августа 2018, 00:40
«Вариация схемы Понци»: Изменчивый взгляд Володина на пенсионную реформу ошарашил граждан России
19 августа 2018, 00:09
Эрдоган заявил о старте работ по созданию канала между Черным и Средиземным морем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.