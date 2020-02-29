Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шок! Вакаров оценил украинских ПРЕДАТЕЛЕЙ! Соловьев не удержался от ОСТРОГО отве...
Слуцкий прокомментировал отказ украинских властей от празднования Дня Победы
Корабельный гиперзвук: как продвигаются испытания ракеты «Циркон»
Игорь Панарин: Мировая политика. О создании Ассирии
Главная / В России

От памяти ничего не осталось: как проходит Марш Немцова в Москве

29 февраля 2020, 17:09  •  228 • В России

«Мы к Немцову не то, чтобы хорошо относимся», - признался мне парень из Ассоциации народного сопротивления. Небольшая группа людей с черно-зелеными флагами вливалась в коробку людей, называющих себя «правыми». Эмблемы на их знаменах почему-то напоминали знак украинского батальона Донбасс.

Шествие в память НемцоваФото: Иван МАКЕЕВ

Впрочем, недостатка в символике и атрибутике в центре Москвы нет. Тут и Солидарность, и Парнас, и движения за Умеренную Маскулинность, и против Патриархата. Портреты всевозможных «политзаключенных», вот только фотографий самого Бориса Немцова, убитого пять лет назад, не так много.

Представители нескольких партий вышли почтить память Немцова.Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель совета депутатов Красносельского муниципального округа Илья Яшин на марше памяти политика Бориса Немцова. Фото: Сергей Фадеичев /ТАСС

Накануне шествия в рядах оппозиции случился раскол. Бывшие соратники Немцова создали петицию за отмену марша - дескать, с памятью он не имеет ничего общего.

Касьянов на марше Немцова.Александр КОЦ

Возвращение русского языка в школы поддержали 73% украинцев

Люди несли в руках портреты погибшего политика.Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Митрохин, Николай Рыбаков, основатель партии "Яблоко" и глава ее политического комитета Григорий Явлинский (слева направо) и участники марша памяти политика Бориса Немцова. Фото: Сергей Фадеичев /ТАСС

«В сегодняшнем мероприятии от памяти почти ничего не осталось. Требования об увековечивании памяти Немцова тонут в политических лозунгах. Уже новых, не тех, которые произносил Борис на улицах - о мире, о демократии и против власти. Сегодня будут говорить о том, что на волне - о Конституции, о неоднозначном деле «Сети» и опять под дудку Навального», - написал в социальных сетях бывший соратник Немцова Михаил Конев.

И судя по лозунгам, звучавшим во время колонны, он оказался абсолютно прав.

В Москве проходит «марш Немцова».Александр КОЦ

Сенаторы - премьеру Михаилу Мишустину: Лес в России воруют и жгут!

Сторонники Немцова вышли с требованием.Фото: Иван МАКЕЕВ

С флагами Украины и Евросоюза в авангарде колонна двинулась по бульварам.

«Мы здесь власть!» - традиционно скандировала толпа. Надо отдать должное, ведущий колонну Илья Яшин периодически возвращал людей в повестку. И между «Украина, мы с тобой!» и «Россия будет свободной!» все-таки вспоминали о Немцове: «Не забудем не простим!» и «Наше имя - Борис Немцов!».

Цветы на месте гибели политика.Фото: Иван МАКЕЕВ

«Снайперы! Смотрите! Снайперы! - истерично вопит рядом какая-то тетка. - Снайперы, позор!» Почему охрана ее же безопасности - это позор, женщина объяснить не может: «Вы что, за них?» - ошарашенно смотрит на меня, размахивая Конституцией.

Останавливаюсь на пересечении с Цветным бульваром, чтобы послушать, о чем говорит колонна. «Серп и молот - смерть и голод!» - скандируют парни с флагами, на которых написано «Декоммунизация»

Сторонники Немцова "переименовали" мост.Фото: Иван МАКЕЕВ

– Какие вы молодцы, ребята, - нахваливает женщина идущего рядом девятиклассника.

- А чего вы пришли? За что выступаете?

– Мы за будущее. – А какое вам нужно будущее?

– Свободное, - отвечает пацан.

А потом, подумав, вдруг по-взрослому задвигает о наболевшем: «Система образования устарела, она не развивает творческую натуру. Любая попытка отойти от программы подавляется. Образование должно быть свободнее». И тут мне, отцу двоих дочерей, крыть нечем. Мимо проплывают коробки с плакатами о «Новом величии», «Сети», «Московском деле». «Свободу крымским татарам!» - кричит очередная группа с транспарантом «Украина, мы с тобой!» Марш потихоньку выходит к Садовому кольцу.

Молодые сторонники политикаФото: Иван МАКЕЕВ

Каждый пришел на марш памяти решать свои интересы.Фото: СОЦСЕТИ

Десять лет они все ходят и ходят, качают «кровавый режим»

Плакаты были о разномФото: СОЦСЕТИ

Каждый хотел высказаться о своих проблемах.Фото: СОЦСЕТИ

Радужные флаги на марше памяти Бориса НемцоваФото: СОЦСЕТИ

Марш Немцова. Формирование колонны.Александр КОЦ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



228
Источник
Похожие новости
29 февраля 2020, 08:54
Корабельный гиперзвук: как продвигаются испытания ракеты «Циркон»
28 февраля 2020, 18:24
Сенаторы - премьеру Михаилу Мишустину: Лес в России воруют и жгут!
29 февраля 2020, 13:54
Юбилей Победы Украина праздновать не будет
29 февраля 2020, 13:54
Слабоумие без отваги
28 февраля 2020, 15:09
Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: За нарушение территориальной целостности России могут привлечь к уголовной ответственности
29 февраля 2020, 17:09
Десять лет они все ходят и ходят, качают «кровавый режим»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный
25 февраля 2020, 04:24
"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть
28 февраля 2020, 03:54
"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил турок после обстрела самолётов ВКС РФ
28 февраля 2020, 03:54
Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прекратить оккупацию" Крыма
25 февраля 2020, 01:09
А был ли "Бук"? Нидерланды нашли "свидетеля" запуска ракеты по "Боингу MH17"
23 февраля 2020, 19:39
«Этих заключённых стараются не выпускать по УДО»: как живут приговорённые к смерти, которым удалось выйти на свободу
27 февраля 2020, 01:54
Малахову и "наследникам" на заметку: Путин оценил передачу "Пусть говорят"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.